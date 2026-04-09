Новую стеклянную лягушку назвали в честь олимпийской чемпионки

В тропических лесах юго-восточного Эквадора ученые обнаружили новый вид стеклянной лягушки — Nymphargus dajomesae. Этот вид назвали в честь эквадорской тяжелоатлетки Нейси Дахомес — первой женщины в истории страны, завоевавшей золото на летних олимпийских играх в Токио в 2020 году.

Живой голотип Nymphargus dajomesae sp . nov. QCAZ-A 68586. (A) вид сверху, (B) вид снизу, (C) вид спереди и (D) вид сбоку / © Masache-Sarango et al., 2026, PLOS One, CC-BY 4.0 / BIOWEB-Museo QCAZ-A

Стеклянные лягушки (семейство Centrolenidae) — одна из самых необычных групп амфибий. Их отличительная особенность — прозрачная или полупрозрачная кожа на нижней стороне тела. У многих видов через брюшную стенку можно увидеть внутренние органы, включая сердце, печень и кишечник. Такая прозрачность достигается благодаря особому расположению тканей и пигментных клеток, которые уменьшают рассеивание света и делают тело почти невидимым на фоне листьев.

Новый вид обнаружили во время экспедиций 2017 и 2018 годов в природном резервате Эль-Кими — удаленной горной территории, покрытой влажными тропическими лесами. Эти леса расположены на восточных склонах Анд и отличаются крайне высоким уровнем эндемизма — то есть наличием видов, которые не встречаются больше нигде в мире.

Внешне Nymphargus dajomesae выглядит довольно скромно: сверху она окрашена в равномерный зеленый цвет, позволяющий маскироваться среди листьев. Поверхность кожи слегка зернистая, что отличает ее от некоторых близких видов с более гладкой кожей. На нижней стороне тела расположена беловатая мембрана, содержащая отражающие клетки — иридофоры. Эти клетки образуют плотный слой, который частично закрывает жизненно важные органы, такие как сердце, пищевод, желудок и почки. Остальные органы остаются видимыми через прозрачную кожу — характерный признак стеклянных лягушек.

Чтобы убедиться, что речь идет именно о новом виде, исследователи провели молекулярный анализ ДНК и сравнили полученные данные с генетическими последовательностями других представителей рода Nymphargus. Результаты показали, что этот вид имеет собственную эволюционную линию, которая отделилась от ближайших родственников примерно 4,5 миллиона лет назад, в эпоху плиоцена. Это означает, что лягушка существует уже миллионы лет, но оставалась неизвестной науке до настоящего времени. Описание нового вида подготовила студентка-биолог Милена Масаче вместе с коллегами. Их исследование опубликовано 8 апреля 2026 года в научном журнале PLOS ONE.

Открытие нового вида в XXI веке может показаться неожиданным, однако для тропических регионов это обычное явление. Эквадор считается одной из самых богатых стран мира по разнообразию амфибий, и многие районы страны до сих пор изучены лишь поверхностно. В резервате Эль-Кими ученые обнаружили особенно высокое разнообразие: более 85 % найденных там видов амфибий ранее не были зарегистрированы для этой территории, а некоторые оказались совершенно новыми для науки.

Такие регионы иногда называют «биологическими островами» или «затерянными мирами». Изолированные горные долины и леса создают условия, при которых популяции животных могут развиваться независимо друг от друга. Со временем это приводит к образованию новых видов — процессу, известному как аллопатрическое видообразование. Именно поэтому восточные склоны Анд считаются одним из мировых центров эволюционного разнообразия.

Однако вместе с научной ценностью такие районы нередко сталкиваются с серьезными угрозами. Место обнаружения нового вида расположено всего в нескольких километрах от сельскохозяйственных территорий и крупного горнодобывающего проекта. Горнодобыча может приводить к загрязнению воды тяжелыми металлами, разрушению местообитаний и изменению гидрологического режима рек — факторов, которые особенно опасны для амфибий. Эти животные имеют тонкую кожу и тесно связаны с влажной средой, поэтому они чрезвычайно чувствительны к изменениям окружающей среды.

Пока точная численность Nymphargus dajomesae неизвестна, и ее природоохранный статус еще предстоит определить. Однако уже сейчас ученые считают, что дальнейшие исследования региона имеют решающее значение — как для понимания эволюции амфибий, так и для разработки мер по сохранению их местообитаний.

Название нового вида — не просто дань уважения известной спортсменке. Оно отражает более широкий культурный и социальный контекст современной науки. Исследование было проведено при участии молодой женщины-биолога, а имя олимпийской чемпионки символизирует достижения женщин в разных сферах — от спорта до науки. В этом смысле Nymphargus dajomesae становится не только объектом научного интереса, но и символом признания вклада женщин в развитие общества.

История этой лягушки напоминает о том, что даже сегодня, в эпоху спутниковых карт и геномных технологий, на Земле остается множество неизвестных видов. Каждый новый вид — это не просто еще одна строчка в списке живых организмов. Это часть сложной эволюционной истории, которая формировалась миллионы лет и может исчезнуть гораздо быстрее, чем мы успеем ее изучить.