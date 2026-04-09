Boeing продлит службу ядерных ракет AGM-86B до 2033 года
Компания Boeing получила контракт на продление срока службы ядерных крылатых ракет AGM-86B, стоящих на вооружении Военно-воздушных сил Соединенных Штатов, как минимум до 2033 года.
Речь идет об одной из самых старых систем в американском ядерном арсенале, которая продолжает играть ключевую роль, пока не будет полностью развернута ее замена следующего поколения.
Контракт, запущенный в марте 2026 года через Центр ядерных вооружений ВВС США, предусматривает долгосрочное техническое сопровождение ракет. Основная задача — поддерживать их боеготовность в переходный период, пока новая система не достигнет необходимого масштаба производства.
Таким образом, AGM-86B Air-Launched Cruise Missile продолжает оставаться важнейшим элементом воздушной составляющей ядерной триады США.
Что именно модернизируют? Ключевое внимание уделяется устаревающей электронике системы управления полетом, где все чаще возникают отказы. В центре работ — блок Elevon Actuator Controller, который связывает бортовой компьютер наведения с управляющими поверхностями, обеспечивает точные маневры ракеты в полете. Инженеры будут полностью разбирать эти блоки до уровня плат, заменять устаревшие компоненты (транзисторы, выпрямители), а затем заново собирать и тестировать их.
Важно, что модернизация проходит с жестким требованием: сохранить идентичную форму, посадку и функциональность. Это ограничивает внедрение новых технологий, но гарантирует совместимость с существующим программным обеспечением и строгими требованиями сертификации ядерных систем.
Контракт рассчитан на семь лет — до 2033 года. Планируется обновить до 550 таких блоков с равномерным ежемесячным темпом производства. При этом Boeing остается единственным квалифицированным подрядчиком для выполнения этих работ.
Ракета AGM-86 поступила на вооружение еще в начале 1980-х годов, а ее технологическая база уходит в 1970-е. Ее гибридная аналогово-цифровая архитектура сегодня сталкивается с проблемами надежности, поскольку многие компоненты уже сняты с производства. Сбои в системе управления напрямую влияют на способность ракеты удерживать курс и выполнять задачу.
Тем не менее, даже спустя десятилетия она сохраняет серьезные боевые возможности: полет на малых высотах, дальность более 2400 километров, ядерная боеголовка W80-1, применение в связке с бомбардировщиком B-52 Stratofortress.
Будущей заменой станет ракета AGM-181 Long Range Standoff missile, однако ее массовое развертывание еще впереди. До этого момента модернизация AGM-86B фактически «закрывает разрыв», позволяя сохранить стратегические возможности без риска, связанного с резкой сменой технологий.
Комментарии