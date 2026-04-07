Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: жители каких стран пьют больше всего вина

Вино — один из наиболее популярных алкогольных напитков. На инфографику попали страны, которые употребляли больше всего вина на душу населения в 2024 году.

Инфографика: жители каких стран пьют больше всего вина / © Nazza Times

По данным Международной организации виноградарства и виноделия, возглавила рейтинг Португалия. Ежегодно там выпивают 61,1 литра вина на человека в год.

В тройку лидеров попали Италия (42,7 литра) и Люксембург (41,8 литра). Еще две традиционно «винные» страны — Франция (41,5 литра) и Грузия (39,9) заняли четвертое и пятое место соответственно.

В общей сложности 12 стран употребляют более 20 литров вина в год на душу населения. В их число вошли Хорватия, Швейцария, Австрия и Дания.

Россия в топ-20 рейтинга не попадала. В 2024 году в стране показатель составил 6,8 литра на человека.

При создании инфографики авторы использовали данные Международной организации по виноградарству и виноделию (OIV), а также Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Позиции стран в рейтинге и показатели могут меняться в зависимости от источника и методов подсчета.