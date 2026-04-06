NASA отказалось от второй стартовой платформы для лунной ракеты SLS

NASA остановило работы над второй мобильной стартовой платформой, предназначенной для модернизированной версии ракеты Space Launch System (SLS), от разработки которой агентство решило отказаться.

Мобильная пусковая установка Mobile Launcher-2 (ML-2) в Космическом центре Кеннеди / © SpaceNews / Jeff Foust

Руководитель программы наземных систем исследования NASA Шон Куинн сообщил, что агентство издало распоряжение о приостановке работ по Mobile Launcher 2 (ML-2) — стартовой платформе, создававшейся для ракеты SLS Block 1B.

По его словам, часть оборудования ML-2 будет демонтирована и использована в качестве запасных компонентов для уже существующей мобильной платформы, обслуживающей версию SLS Block 1, применявшуюся в миссиях «Артемида I» и «Артемида II».

ML-2 разрабатывалась под версию SLS Block 1B, которая должна была получить более крупную верхнюю ступень Exploration Upper Stage. Это требовало иной конфигурации стартовой платформы по сравнению с существующей — для SLS Block 1 с ее промежуточной криогенной ступенью ICPS, включая иное расположение стыковочных узлов на башне.

Однако 27 февраля NASA объявило об отказе от проекта SLS Block 1B, решив сосредоточиться на унифицированной версии, близкой к Block 1, чтобы увеличить частоту запусков в будущих миссиях. Позднее агентство сообщило, что единственную оставшуюся ступень ICPS заменят на вариант верхней ступени Centaur для последующих запусков SLS.

Разработка ML-2 сопровождалась серьезным ростом затрат и срывами сроков. В 2019 году NASA заключило с компанией Bechtel контракт с оплатой фактических затрат на сумму 383 миллиона долларов, рассчитывая завершить проект к марту 2023 года. Однако в отчете инспекции NASA за 2024 год говорилось, что стоимость ML-2 может вырасти до 2,5 миллиарда долларов, а готовность платформы может затянуться до 2029 года.

После успешного запуска «Артемида II» 1 апреля NASA приступило к анализу того, как мобильная платформа выдержала старт ракеты SLS. Напомним, при запуске «Артемида I» в 2022 году она получила более серьезные повреждения, чем ожидалось. Предварительные оценки показали, что при запуске миссиии «Артемида II» платформа выдержала нагрузку лучше.