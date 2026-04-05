В России впервые родились однояйцевые четверняшки

В России впервые родились четыре однояйцевые близняшки. Роды приняли врачи петербургского роддома № 17.

© Петербургский роддом № 17 / ВКонтакте

Как рассказали представители больницы в социальных сетях, четыре девочки родились на 32 неделе. Их вес составил 1360, 1400, 1570 и 1640 граммов. Физические показатели близняшек находятся в норме.

Врачи отметили, что рождение однояйцевой четверни — случай крайне редкий. Его вероятность составляет один на 15,5 миллиона родов.

Однако редкость — не единственная особенность таких родов. Они требуют высокой точности и слаженной работы команды специалистов.

Операцию провел главврач роддома Антон Михайлов. Ему ассистировали заведующая дородовым отделением, врач акушер-гинеколог Юлия Янкевич и врач акушер-гинеколог Яна Пилюгина.

Важную роль сыграла и неонатальная служба. Сразу после рождения младенцы перешли под опеку неонатологов и неонатальных сестер.

В больнице добавили, что ранее в России такой случай родов никто не описывал.