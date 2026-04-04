  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
4 апреля, 22:05
Рейтинг: +170
Посты: 639

Солнечная энергетика вытесняет уголь, газ и АЭС с невероятной скоростью

Солнечная энергетика развивается очень быстрыми темпами, снижая долю угля, газа и атомной энергии. Ее мировые мощности стремительно выросли за последнее десятилетие и продолжают расти.

Сообщество
# солнечная энергетика
# электроэнергия
# энергетика
На переднем плане три единицы солнечной электростанции Solnova (Испания) / © Abengoa Solar, Wikipedia 
На переднем плане три единицы солнечной электростанции Solnova (Испания) / © Abengoa Solar, Wikipedia 

С начала XXI века солнечная энергетика развивалась сильнее, чем любой другой источник энергии. Когда-то она была очень дорогой и использовалась лишь в удаленных районах, космических миссиях или карманных калькуляторах. Теперь солнечные панели обеспечивают дешевую электроэнергию по всему миру. 

В 2015 году мощности солнечной энергетики составляли 228 гигаватт — около 1% мировой выработки электроэнергии. К 2020 году мощности выросли до 759 гигаватт (3%). По некоторым оценкам, глобальные мощности солнечной электроэнергетики могли достичь 3000 гигаватт. В некоторые месяцы на солнце приходилось 10% мировой выработки электроэнергии, что больше, чем у ядерной энергетики (9%). 

Если текущие темпы сохранятся, к 2030 году мировые мощности могут достичь 9 000 гигаватт. По некоторым оценкам, это сможет покрыть более 20% глобальной выработки электроэнергии.

Китай — мировой лидер по установленным мощностям солнечной энергетики. По данным китайского энергетического ведомства, страна в 2025 году ввела в эксплуатацию 315 гигаватт новых солнечных мощностей. Общий объем превысил 1200 гигаватт. Также солнечную энергетику активно развивают страны Евросоюза. Их совокупные мощности превышают 400 гигаватт. 

Несмотря на политику президента США Дональда Трампа, солнечная энергетика активно развивается и в Соединенных Штатах. Там мощности солнечной энергетики в 267 гигаватт обеспечивают около 8% общего спроса на электроэнергию.

Россия сильно отстает в развитии солнечной энергетики. Установленная мощность едва превышает 3 гигаватта, что составляет менее 1% выработки электроэнергии. 

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Популярные По порядку
3 Комментария
Baca San
Baca San
6 часов назад



Я всё понимаю, но это же капец сколько места они занимают.
Ответить



    Foxtrot Uniform
    Foxtrot Uniform
    4 часа назад
    
    
    
    Baca, а вы в курсе, какую площадь занимает, например, Волжско-Камский каскад ГЭС? Отвечу - примерно 25-30 ТЫСЯЧ квадратных километров. Чтобы обеспечить аналогичную годовую выработку на СЭС в средней полосе России, достаточно закрыть панелями 1,1 тысячу км.кв. То есть примерно в 20-30 раз меньше.
    Ответить
    
    
    
    
      ещё комментарии
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
3 апреля, 11:12
Максим Абдулаев

Грибы обменялись информацией о поливе водой и мочой

Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.

Биология
# грибы
# коммуникация клеток
# микориза
# экология
4 апреля, 13:20
Максим Абдулаев

У бактерий нашли тысячи новых систем противовирусного иммунитета

Биоинженеры из MIT обнаружили гены, которые спасают бактерии от вирусов, но структурно не похожи на известные аналоги. Всего удалось найти свыше 5000 потенциальных кандидатов. Лабораторные тесты подтвердили работу 42 новых систем, что значительно расширило список известных механизмов клеточной защиты.

Биология
# бактерии
# иммунитет
# Машинное обучение в химии
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
3 апреля, 11:12
Максим Абдулаев

Грибы обменялись информацией о поливе водой и мочой

Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.

Биология
# грибы
# коммуникация клеток
# микориза
# экология
[miniorange_social_login]

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно