Солнечная энергетика вытесняет уголь, газ и АЭС с невероятной скоростью
Солнечная энергетика развивается очень быстрыми темпами, снижая долю угля, газа и атомной энергии. Ее мировые мощности стремительно выросли за последнее десятилетие и продолжают расти.
С начала XXI века солнечная энергетика развивалась сильнее, чем любой другой источник энергии. Когда-то она была очень дорогой и использовалась лишь в удаленных районах, космических миссиях или карманных калькуляторах. Теперь солнечные панели обеспечивают дешевую электроэнергию по всему миру.
В 2015 году мощности солнечной энергетики составляли 228 гигаватт — около 1% мировой выработки электроэнергии. К 2020 году мощности выросли до 759 гигаватт (3%). По некоторым оценкам, глобальные мощности солнечной электроэнергетики могли достичь 3000 гигаватт. В некоторые месяцы на солнце приходилось 10% мировой выработки электроэнергии, что больше, чем у ядерной энергетики (9%).
Если текущие темпы сохранятся, к 2030 году мировые мощности могут достичь 9 000 гигаватт. По некоторым оценкам, это сможет покрыть более 20% глобальной выработки электроэнергии.
Китай — мировой лидер по установленным мощностям солнечной энергетики. По данным китайского энергетического ведомства, страна в 2025 году ввела в эксплуатацию 315 гигаватт новых солнечных мощностей. Общий объем превысил 1200 гигаватт. Также солнечную энергетику активно развивают страны Евросоюза. Их совокупные мощности превышают 400 гигаватт.
Несмотря на политику президента США Дональда Трампа, солнечная энергетика активно развивается и в Соединенных Штатах. Там мощности солнечной энергетики в 267 гигаватт обеспечивают около 8% общего спроса на электроэнергию.
Россия сильно отстает в развитии солнечной энергетики. Установленная мощность едва превышает 3 гигаватта, что составляет менее 1% выработки электроэнергии.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.
Биоинженеры из MIT обнаружили гены, которые спасают бактерии от вирусов, но структурно не похожи на известные аналоги. Всего удалось найти свыше 5000 потенциальных кандидатов. Лабораторные тесты подтвердили работу 42 новых систем, что значительно расширило список известных механизмов клеточной защиты.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова более десяти лет изучают уникальные свойства кефирных зерен — природных симбиотических сообществ микроорганизмов, собранных в высокогорных районах Кавказа. Исследования показывают, они могут стать основой для новых методов лечения кишечных заболеваний, восстановления иммунитета и даже создания космического питания.
Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
Единственной планетой Солнечной системы, подходящей для терраформирования, остается Марс. Однако способы разогреть его с помощью суперпарниковых газов требовали веков времени. Согласно расчетам из новой работы, микрочастицы особой формы могут сделать то же самое куда быстрее и дешевле.
