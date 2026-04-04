Солнечная энергетика вытесняет уголь, газ и АЭС с невероятной скоростью

Солнечная энергетика развивается очень быстрыми темпами, снижая долю угля, газа и атомной энергии. Ее мировые мощности стремительно выросли за последнее десятилетие и продолжают расти.

На переднем плане три единицы солнечной электростанции Solnova (Испания) / © Abengoa Solar, Wikipedia

С начала XXI века солнечная энергетика развивалась сильнее, чем любой другой источник энергии. Когда-то она была очень дорогой и использовалась лишь в удаленных районах, космических миссиях или карманных калькуляторах. Теперь солнечные панели обеспечивают дешевую электроэнергию по всему миру.

В 2015 году мощности солнечной энергетики составляли 228 гигаватт — около 1% мировой выработки электроэнергии. К 2020 году мощности выросли до 759 гигаватт (3%). По некоторым оценкам, глобальные мощности солнечной электроэнергетики могли достичь 3000 гигаватт. В некоторые месяцы на солнце приходилось 10% мировой выработки электроэнергии, что больше, чем у ядерной энергетики (9%).

Если текущие темпы сохранятся, к 2030 году мировые мощности могут достичь 9 000 гигаватт. По некоторым оценкам, это сможет покрыть более 20% глобальной выработки электроэнергии.

Китай — мировой лидер по установленным мощностям солнечной энергетики. По данным китайского энергетического ведомства, страна в 2025 году ввела в эксплуатацию 315 гигаватт новых солнечных мощностей. Общий объем превысил 1200 гигаватт. Также солнечную энергетику активно развивают страны Евросоюза. Их совокупные мощности превышают 400 гигаватт.

Несмотря на политику президента США Дональда Трампа, солнечная энергетика активно развивается и в Соединенных Штатах. Там мощности солнечной энергетики в 267 гигаватт обеспечивают около 8% общего спроса на электроэнергию.

Россия сильно отстает в развитии солнечной энергетики. Установленная мощность едва превышает 3 гигаватта, что составляет менее 1% выработки электроэнергии.