Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
4 апреля, 23:23
Рейтинг: +169
Посты: 638

Спутниковые снимки зафиксировали масштабное озеленение Австралии после нескольких недель дождей

В географическом центре Австралии находится регион, который прозвали «Красным Центром» из-за ржавого оттенка пустынного ландшафта. Однако после нескольких недель сильных дождей обширные районы пустыни и окружающих гор позеленели.

Спутниковый снимок от 10 марта 2026 года / © Terra-MODIS / NASA
Южная часть Северной территории Австралии известна своим красным ландшафтом из-за окисления богатых железом пород. Когда выпадает достаточно осадков, сухие русла рек наполняются водой, а дремлющая растительность оживает. 

Февраль 2026 года оказался для региона необычайно дождливым. В среднем на территории выпало 239 миллиметров осадков. По данным Бюро метеорологии, февраль этого года стал для территории третьим по количеству осадков за весь период наблюдений с 1900 года. Дождливым оказался и март.

Спутниковый снимок от 21 января 2026 года / © Terra-MODIS / NASA
10 марта 2026 года камера MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) на спутнике NASA Terra сделала снимок этого района. Как видно на изображениях, по сравнению с январем 2026 года территория значительно озеленилась. 

Однако дожди привели не только к изменениям, видимым из космоса, но и проблемам на земле. Из-за осадков уровень воды в реке Тодд и других местных реках быстро поднялся. Наводнения оказались настолько сильными, что потоки воды вырывали деревья с корнем. 

Сильные дожди обрушились на регион и в марте. Тропический циклон привел к новым наводнениям, из-за которых власти объявили чрезвычайную ситуацию.

