Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
5 апреля, 10:45
Рейтинг: +170
Посты: 639

Организация по профилактике рака призвала мужчин чаще мастурбировать

Некоммерческая организация FCancer, занимающаяся профилактикой рака и ранней диагностикой, призвала мужчин чаще эякулировать ради сохранения своего здоровья. В своей кампании они называют примерную цифру — 21 раз в месяц.

Некоммерческая организация FCancer в шуточной форме призвала мужчин чаще эякулировать для борьбы с раком / © New York Post
FCancer объявила, что их миссия — «буквально мастурбировать против рака / отбить рак». Организация использует фразу «beat cancer off». В прямом смысле beat off — означает «отбить», однако его слэнговое значение — «мастурбировать».

Сооснователь FCancer Яэль Коэн пояснила New York Post, что организация осознанно решила использовать в своей кампании юмор, так как он «прилипает». Когда шутка попадает в цель, важны дальнейшие действия — пройти обследование, поговорить с врачом и понять свой риск. Она подчеркнула, что «руки не заменяют врача, а помогают до него дойти». 

Цель кампании — образовательная, а шуточная рекомендация FCancer имеет под собой научную базу. Недавно ученые опубликовали работу о связи рака простаты и эякуляции, основанную на данных долгосрочного исследования здоровья и образа жизни, в котором с 1986 года участвовали более 50 000 мужчин. Авторы выяснили, что мужчины, которые эякулировали 21 раз и более в месяц, имели на 19–22 % ниже риск рака простаты по сравнению с теми, кто эякулировал реже. 

Некоммерческая организация FCancer в шуточной форме призвала мужчин чаще эякулировать для борьбы с раком / © Beat Cancer Off

Соавтор нового исследования Лорелей Муччи пояснила, что «число 21 и более — это не строго биологическая «волшебная» цифра, а результат тщательной статистической обработки данных». По ее словам, у мужчин, которые эякулировали восемь раз в месяц, также наблюдалось небольшое снижение риска. Она добавила, что исследователи продолжают изучать точные биологические механизмы этого эффекта.

Некоммерческая организация FCancer в шуточной форме призвала мужчин чаще эякулировать для борьбы с раком / © Beat Cancer Off

Муччи отметила, что кампания FCancer в первую очередь делает акцент на мастурбации. При этом само исследование сосредоточено на частоте эякуляции, независимо от того, какая деятельность к ней приводит.

Она добавила, что поддерживает эту кампанию. Она пояснила, что организация превращает научные данные в тему для живого разговора с мужчинами. Такие акции помогают снять барьеры и мотивируют мужчин следить за здоровьем простаты, понимать риски и обращаться к врачу за обследованием и консультацией.

По данным Американского онкологического общества, рак простаты занимает второе место после рака кожи по распространенности среди мужчин в США. Кроме того, это вторая по значимости причина смертности от рака у мужчин, после рака легких.

ovtscha ovtscha
4 минуты назад
😇неверный путь призыв ко греху не ходите скользкими путями как правило мастурбация необузданные порнографические фантазии ходят рука об руку "Создавший око не сматряет ли" все эти фантазии как на ладони у Бога ангела хранителя твоего действо это в очах Его законный брак без противоестественного блуда благословен🤱🏼↗️♀️🇮🇱💠☦️
