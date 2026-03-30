Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Природа как архитектор: как морские губки определили облик первого сверхвысокого небоскреба Ванкувера
Местная архитектурная студия Henriquez Partners Architects представила проект трех башен в Ванкувере (Канада), среди которых — первый в городе сверхвысокий небоскреб.
Комплекс станет частью масштабной застройки Georgia & Abbott, реализуемой девелопером Holborn Group. Центральным элементом трио станет башня высотой 314 метров, которая появится в самом сердце плотной городской застройки.
После завершения строительства здание по адресу 595 West Georgia Street станет первым в городе сверхвысоким небоскребом — к этой категории относят сооружения выше 300 метров.
Башня будет заключена в стальной экзоскелет, облицованный белыми панелями из стеклопластика, а ее поверхность почти полностью покроют полупрозрачные стеклянные панели.
По замыслу архитекторов, облик здания вдохновлен рифами морских губок: авторы надеются, что небоскреб окажет столь же благотворное влияние на городскую среду, какое губки оказывают на экосистему океана.
В верхней части небоскреба разместится масштабный атриум с общественным пространством, озеленённым деревьями и открытым для посетителей.
Два других небоскреба комплекса, поднимающиеся с общего стилобата, достигнут высоты 237 и 271 метр соответственно.
Современный стилобат интегрирует фасад исторического здания Randall Building 1926 года постройки — в соответствии с принципами сохранения архитектурного наследия Ванкувера.
Между башнями появится общественная площадь с ресторанами, кафе и торговыми пространствами. Отдельный округлый объем будет отведен под гостиничную инфраструктуру; на визуализациях он украшен настенной росписью, отсылающей к художественным мотивам коренных народов.
В соответствии с требованиями по социальному жилью, проект включает еще одно здание, расположенное восточнее. Эта башня высотой 122 метра будет отведена под социальное жилье и художественную галерею, посвященную искусству коренных народов. Ее восьмиэтажный стилобат облицуют кирпичом, тогда как отступающая вверх 30-этажная башня будет выполнена в более современном стиле.
Как отметили авторы проекта, он призван увеличить плотность застройки в одном из самых дорогих мегаполисов Канады.
Морские биологи впервые детально задокументировали процесс родов у диких кашалотов. Анализ видеозаписей и акустических сигналов показал, что самки из разных родственных линий временно объединяются, чтобы по очереди выталкивать новорожденного на поверхность для дыхания. Это первое доказательство взаимопомощи при родах между неродственными особями у видов, не относящихся к приматам.
Квантовые эффекты помогают ученым во множестве сфер, но работать с ними не просто — степень определенности квантового мира концептуально отличается от того, что существует в классической физике. Чтобы подтвердить, что они работают с нужными квантовыми состояниями, физикам приходится постараться.
В последние годы на маркетплейсах появилось множество «домашних ультразвуковых скейлеров», которые обещают удалить зубной камень, налет и даже отбелить зубы без посещения стоматолога. На первый взгляд это выглядит удобно и выгодно. Однако с профессиональной точки зрения такие устройства могут быть не просто неэффективными, но и опасными для здоровья полости рта. По словам заведующей стоматологическим отделением №1 Консультативной стоматологической поликлиники СГМУ им. В.И. Разумовского Регины Бирюковой, в стоматологии ультразвуковой скейлер (или скалер) — это профессиональный аппарат, который используется для удаления зубного камня. Он работает за счет высокочастотных колебаний и обязательно применяется с подачей воды (для охлаждения и защиты тканей), с точной настройкой мощности и в руках специалиста, который понимает анатомию зубов и десен.
Во время нейроанатомического исследования тканей полового члена ученые выявили высокую плотность нервных окончаний в области, которую анатомы и хирурги долгое время оставляли без должного внимания. Авторы научной работы предположили, что эта зона может играть важную роль в формировании сексуальных ощущений, и допустили, что именно там у мужчин находится аналог так называемой «точки G».
Исследователи предложили метод быстрого получения белка, играющего важную роль в механизме заражения клетки коронавирусом
Ученые из Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ и Института биоорганической химии им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН с коллегами представили метод получения и очистки трансмембранного домена шиповидного белка коронавируса SARS-CoV-2 (SARStm) дикого типа. Этот «якорь» не только удерживает шип, которым вирус «атакует» клетки, в его оболочке, но и участвует в процессе слияния вирусной и клеточной оболочек. В новом протоколе используется бесклеточная экспрессия — синтез белка в очищенном бактериальном экстракте, что позволяет получать его в течение нескольких часов вместо дней и значительно упрощает очистку. Метод открывает возможность для детального изучения структуры белка с помощью спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР).
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
3 Сентября, 2018
«Чужой: завет». Вне науки и логики
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии