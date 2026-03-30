Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Природа как архитектор: как морские губки определили облик первого сверхвысокого небоскреба Ванкувера

Местная архитектурная студия Henriquez Partners Architects представила проект трех башен в Ванкувере (Канада), среди которых — первый в городе сверхвысокий небоскреб.

Проект первого сверхвысокого небоскреба Ванкувера / © Henriquez Partners Architects / Holburn Group

Комплекс станет частью масштабной застройки Georgia & Abbott, реализуемой девелопером Holborn Group. Центральным элементом трио станет башня высотой 314 метров, которая появится в самом сердце плотной городской застройки.

После завершения строительства здание по адресу 595 West Georgia Street станет первым в городе сверхвысоким небоскребом — к этой категории относят сооружения выше 300 метров.

Башня будет заключена в стальной экзоскелет, облицованный белыми панелями из стеклопластика, а ее поверхность почти полностью покроют полупрозрачные стеклянные панели.

По замыслу архитекторов, облик здания вдохновлен рифами морских губок: авторы надеются, что небоскреб окажет столь же благотворное влияние на городскую среду, какое губки оказывают на экосистему океана.

В верхней части небоскреба разместится масштабный атриум с общественным пространством, озеленённым деревьями и открытым для посетителей.

Два других небоскреба комплекса, поднимающиеся с общего стилобата, достигнут высоты 237 и 271 метр соответственно.

Современный стилобат интегрирует фасад исторического здания Randall Building 1926 года постройки — в соответствии с принципами сохранения архитектурного наследия Ванкувера.

Между башнями появится общественная площадь с ресторанами, кафе и торговыми пространствами. Отдельный округлый объем будет отведен под гостиничную инфраструктуру; на визуализациях он украшен настенной росписью, отсылающей к художественным мотивам коренных народов.

В соответствии с требованиями по социальному жилью, проект включает еще одно здание, расположенное восточнее. Эта башня высотой 122 метра будет отведена под социальное жилье и художественную галерею, посвященную искусству коренных народов. Ее восьмиэтажный стилобат облицуют кирпичом, тогда как отступающая вверх 30-этажная башня будет выполнена в более современном стиле.

Как отметили авторы проекта, он призван увеличить плотность застройки в одном из самых дорогих мегаполисов Канады.



