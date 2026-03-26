Гонка технологий: Топ-20 стран-лидеров по числу патентов

Лишь небольшое число государств доминирует в глобальной патентной активности, причем после лидеров наблюдается резкое снижение показателей. Китай уверенно занимает первое место, обладая на миллионы больше действующих патентов, чем любая другая страна.

Гонка технологий: Топ-20 стран-лидеров по числу патентов / © Visual Capitalist

Инфографика выше ранжирует страны по общему числу действующих патентов на основе последних доступных данных Всемирной организации интеллектуальной собственности. Китай лидирует с 5,6 миллиона патентов, за ним следуют Соединенные Штаты и Япония, причем суммарно эта тройка превосходит весь остальной мир.

Южная Корея занимает четвертое место с 1,3 миллиона активных патентов, что подчеркивает сильные позиции Азии среди ведущих мировых центров инноваций.

Появление этих стран в верхней части рейтинга неудивительно, учитывая размеры их экономик и численность населения, однако Южная Корея в этом контексте выглядит скорее исключением.

Германия является ведущей европейской страной с показателем 963 941 патент, однако далее следует заметное снижение — до 757 026 у Франция. Россия занимает 11-е место в мире с показателем 243 943 патента.

На противоположном конце списка находится Мьянма, где в 2024 году был принят первый в истории страны закон, посвященный защите патентов и развитию инноваций. В ее активе всего четыре патента. Это одна из двух стран с менее чем десятью действующими патентами — второй является Бутан, у которого их шесть.

Глобальное распределение патентов крайне неравномерно: основная часть инновационной активности сосредоточена в руках ограниченного числа государств.

В то время как такие страны, как Китай, Соединенные Штаты и Япония, формируют основную картину, большинство государств обладает сравнительно небольшим количеством действующих патентов. Этот разрыв отражает различия в научно-исследовательском потенциале, масштабе промышленности и уровне инвестиций в инновации.