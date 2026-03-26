Гонка технологий: Топ-20 стран-лидеров по числу патентов
Лишь небольшое число государств доминирует в глобальной патентной активности, причем после лидеров наблюдается резкое снижение показателей. Китай уверенно занимает первое место, обладая на миллионы больше действующих патентов, чем любая другая страна.
Инфографика выше ранжирует страны по общему числу действующих патентов на основе последних доступных данных Всемирной организации интеллектуальной собственности. Китай лидирует с 5,6 миллиона патентов, за ним следуют Соединенные Штаты и Япония, причем суммарно эта тройка превосходит весь остальной мир.
Южная Корея занимает четвертое место с 1,3 миллиона активных патентов, что подчеркивает сильные позиции Азии среди ведущих мировых центров инноваций.
Появление этих стран в верхней части рейтинга неудивительно, учитывая размеры их экономик и численность населения, однако Южная Корея в этом контексте выглядит скорее исключением.
Германия является ведущей европейской страной с показателем 963 941 патент, однако далее следует заметное снижение — до 757 026 у Франция. Россия занимает 11-е место в мире с показателем 243 943 патента.
На противоположном конце списка находится Мьянма, где в 2024 году был принят первый в истории страны закон, посвященный защите патентов и развитию инноваций. В ее активе всего четыре патента. Это одна из двух стран с менее чем десятью действующими патентами — второй является Бутан, у которого их шесть.
Глобальное распределение патентов крайне неравномерно: основная часть инновационной активности сосредоточена в руках ограниченного числа государств.
В то время как такие страны, как Китай, Соединенные Штаты и Япония, формируют основную картину, большинство государств обладает сравнительно небольшим количеством действующих патентов. Этот разрыв отражает различия в научно-исследовательском потенциале, масштабе промышленности и уровне инвестиций в инновации.
