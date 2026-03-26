В Калифорнии представили пиво, углекислый газ для которого извлекли прямо из воздуха

Калифорнийская крафтовая пивоварня представила пиво, насыщенное углекислым газом, напрямую извлеченным из воздуха. Как утверждают в компании, это первое пиво, приготовленное по такой технологии.

Пиво Flow — Clean Air Edition (Flow — CAE) — результат партнерства пивоварни Almanac Beer Co и компании Aircapture, занимающейся технологиями прямого улавливания углекислого газа из воздуха. Систему установили на производстве Almanac в Аламеде в штате Калифорния (США). Она извлекает углекислый газ из окружающего воздуха, а потом очищает его до необходимого качества.

Технология позволяет пивоварне не зависеть от поставок углекислого газа с промышленных предприятий. Теперь компания может получать его непосредственно из окружающего воздуха. Это делает производство пива более автономным и замкнутым.

Эту технологию можно использовать не только для производства пива. Потенциально, такую систему можно применять, в том числе, в пищевой промышленности и сельском хозяйстве.

Обычно пивоварни закупают углекислый газ у сторонних производителей. В случае сбоев поставок зависимые отрасли сразу ощущают последствия. Новая технология позволяет уменьшить эту зависимость.