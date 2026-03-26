В Калифорнии представили пиво, углекислый газ для которого извлекли прямо из воздуха
Калифорнийская крафтовая пивоварня представила пиво, насыщенное углекислым газом, напрямую извлеченным из воздуха. Как утверждают в компании, это первое пиво, приготовленное по такой технологии.
Пиво Flow — Clean Air Edition (Flow — CAE) — результат партнерства пивоварни Almanac Beer Co и компании Aircapture, занимающейся технологиями прямого улавливания углекислого газа из воздуха. Систему установили на производстве Almanac в Аламеде в штате Калифорния (США). Она извлекает углекислый газ из окружающего воздуха, а потом очищает его до необходимого качества.
Технология позволяет пивоварне не зависеть от поставок углекислого газа с промышленных предприятий. Теперь компания может получать его непосредственно из окружающего воздуха. Это делает производство пива более автономным и замкнутым.
Эту технологию можно использовать не только для производства пива. Потенциально, такую систему можно применять, в том числе, в пищевой промышленности и сельском хозяйстве.
Обычно пивоварни закупают углекислый газ у сторонних производителей. В случае сбоев поставок зависимые отрасли сразу ощущают последствия. Новая технология позволяет уменьшить эту зависимость.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
