Где рождаются технологии: рейтинг стран по числу патентов на душу населения
Монако имеет более 300 000 патентов на 100 000 человек — это более чем в 12 раз выше, чем у следующей страны. Такой поразительный разрыв демонстрирует, что патентная активность часто сосредоточена в небольших финансовых центрах, а не в крупных индустриальных экономиках.
Диаграмма выше ранжирует страны по количеству действующих патентов на 100 000 человек на основе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности.
Монако и Люксембург значительно опережают остальные страны, однако их высокие позиции, вероятно, связаны с их ролью юридических центров регистрации интеллектуальной собственности, а не с местом фактического создания инноваций.
Та же тенденция наблюдается в Ирландии и Швейцарии, которые также занимают высокие позиции благодаря благоприятной налоговой и регуляторной среде для размещения патентов.
Среди крупных индустриальных экономик выделяется Южная Корея с показателем 2 536 патентов на 100 000 человек, опережая Японию, Соединенные Штаты и Китай. В стране сформирована мощная инновационная экосистема, в том числе благодаря таким глобальным технологическим компаниям, как Samsung и LG.
В Европе несколько небольших экономик также демонстрируют высокие показатели. Особенно выделяются северные страны, которые сочетают небольшую численность населения с сильными инвестициями в исследования и разработки. Например, Исландия достигает показателя 2 418 патентов на 100 000 человек.
В то же время Соединенные Штаты имеют 1 051 патент на 100 000 человек, уступая по этому показателю многим странам Западной Европы.
Китай за последние годы значительно изменил свою репутацию производителя дешевых товаров и игрушек и сегодня известен как технологический лидер. Страна занимает первое место по абсолютному числу патентов — 5,6 миллиона, однако с учетом численности населения показатель составляет всего 404 патента на 100 000 человек, что ставит ее позади 34 других стран.
Инновации не всегда регистрируются там, где создаются. Данные о патентах часто отражают место регистрации интеллектуальной собственности, а не реальное место создания инноваций.
Международные компании нередко переносят патенты между странами, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, схемами роялти или юридической защитой.
В результате страны с благоприятными условиями для интеллектуальной собственности могут выглядеть непропорционально сильными в расчете на душу населения, даже если значительная часть инноваций создается в других местах.
