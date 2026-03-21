Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Юлия Николаева
Юлия Николаева
21 марта, 09:25
Рейтинг: +99
Посты: 166

Инфографика: насколько страны Персидского залива зависят от туризма

Для стран Персидского залива диверсификация экономики — уход от нефтяной зависимости — должна была снизить риски. Однако туризм, как оказалось, несет в себе собственные уязвимости.

Инфографика: насколько страны Персидского залива зависят от туризма / © Voronoiapp
Инфографика: насколько страны Персидского залива зависят от туризма / © Voronoiapp

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) оказались в наиболее уязвимом положении среди крупных экономик: доходы от туризма здесь достигают 10,3% Валового внутреннего продукта (ВВП), опережая такие признанные туристические направления, как Греция, Таиланд и Испания.

Превращение Дубая из пустынного форпоста в глобальный транспортный узел и центр отдыха стало одним из самых впечатляющих экономических достижений последних трех десятилетий. И выгоды от этого были значительными, однако после начала военных действий Израиля и США против Ирана десятки тысяч туристов покинули ОАЭ.

Показатель Бахрейна — 10,6% — не менее поразителен для страны такого масштаба, хотя причины здесь иные: значительная часть туристического потока пересекает мост короля Фахда из Саудовской Аравии ради коротких, зачастую поездок выходного дня. Поэтому доходы Бахрейна в меньшей степени зависят от глобальных туристических трендов и в большей — от внутреннего настроения его соседа.

Саудовская Аравия, где туризм дает 3,3% ВВП, сталкивается с иным типом концентрационного риска. Существенную долю доходов обеспечивает религиозный туризм, связанный с паломничествами хаджа и умры в Мекку и Медину. Только на хадж в этом году ожидается почти два миллиона паломников. Однако продолжающееся противостояние с Ираном бросает тень на посещаемость — а значит, и на этот источник дохода, на который королевство рассчитывает как на один из ключевых элементов своей стратегии диверсификации «Видение 2030».

Кувейт (1,4%) и Оман (2,4%) пока не сделали серьезной ставки на туризм. Все чаще это выглядит либо как упущенная возможность, либо — в зависимости от того, как будут развиваться конфликты в регионе — как осторожная и дальновидная стратегия снижения рисков.

19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
19 марта, 10:33
Максим Абдулаев

Бобровые плотины превратили лесные ручьи в поглотители углерода

Создание бобровых запруд заставило водоемы накопить почти в 200 раз больше углерода по сравнению с обычным ручьем. Заболачивание местности перенаправило растворенный в воде неорганический углерод глубоко в грунтовые воды и донные отложения, предотвратив их попадание в атмосферу и Мировой океан.

Биология
# бобры
# изменение климата
# парниковые газы
# Углерод
20 марта, 13:35
Татьяна Зайцева

Со дна Эгейского моря подняли фрагмент Парфенона

Спустя 223 года после крушения брига «Ментор», перевозившего в Британию так называемые мраморы Элгина — скульптуры и рельефы афинского Акрополя, — греческие археологи обнаружили на морском дне небольшой мраморный фрагмент. По-видимому, он когда-то был частью декора Парфенона.

Археология
# археология
# Греция
# затонувший корабль
# море
# Парфенон
# подводная археология
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Биология
# микропластик
# пластиковые отходы
# сигареты
# экология
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
