Lockheed Martin испытала модернизированную ракету Precision Strike Missile, предназначенную для поражения кораблей
После первого боевого применения своей дальнобойной ракеты Precision Strike Missile (PrSM) компания Lockheed Martin успешно провела испытания ее обновленной версии, предназначенной для поражения движущихся морских целей.
Хотя вариант PrSM Increment 2 является частью программы сухопутных войск США по созданию средств дальнего огневого поражения, он разрабатывается с учетом задач морского сдерживания. В ракете используется головка самонаведения, встроенная в навигационную систему, которая обеспечивает целеуказание и позволяет наводиться на быстро перемещающиеся цели, включая корабли. Новые возможности позволят армии «поражать перемещающиеся или кратковременно доступные цели как на суше, так и на море», говорится в заявлении компании.
В Lockheed Martin подчеркнули, что первый летный тест стал «важной вехой» в программе, отметив, что разработка ракеты поддерживается значительными инвестициями, благодаря чему она быстро продвигается через этапы начальных испытаний. В течение этого года запланированы еще два тестовых запуска.
Обновленная ракета создается на базе предыдущей версии, и обе системы имеют общую технологическую основу. Обе ракеты совместимы с реактивной системой залпового огня M142 HIMARS, а также с модернизированной системой M270A2 MLRS, широко используемой в странах Европы.
Ракеты спроектированы таким образом, чтобы выдерживать турбулентные погодные условия во время полета, а их боевые части обеспечивают осколочное поражение цели при взрыве при контакте.
В ходе недавнего испытания модернизированная PrSM была запущена с установки HIMARS и пролетела свыше 320 километров.
Производство базовой версии PrSM ускорили еще прошлой осенью — до ее боевого дебюта в операции «Эпическая ярость», в ходе которой ракеты запускались по иранским целям с установок HIMARS, развернутых на открытой местности.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
Археологическая находка, сделанная недалеко от озера Кинерет на территории современного Израиля, показала, что психологическая война на поле боя гораздо древнее, чем можно было бы подумать.
