Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
18 марта, 09:31
Рейтинг: +824
Посты: 1905

Нефтяные гиганты 2025: крупнейшие производители сырой нефти в мире

В 2025 году США добывали больше сырой нефти, чем любая другая страна, причем с большим отрывом.

Нефтяные гиганты 2025: крупнейшие производители сырой нефти в мире / © Visual Capitalist

Однако, несмотря на лидерство Америки, Ближний Восток остается крупнейшим центром добычи в мире: пять стран региона входят в первую десятку.

Новая инфографика показывает объемы добычи нефти по странам на основе данных за 2025 год, предоставленных Управлением энергетической информации США (EIA). Рейтинг демонстрирует, что добыча нефти распределена по разным континентам, но при этом сосредоточена в руках ограниченного круга ведущих производителей.

В 2025 году США стали крупнейшим производителем сырой нефти в мире, добывая более 13,58 миллиона баррелей в сутки, что составляет около 16% мировой добычи. Страна обогнала Россию в 2018 году, а в 2023 году стала крупнейшим производителем нефти среди всех стран за всю историю. Примерно четверть добычи в США приходится на Пермский бассейн — осадочный регион, расположенный в западном Техасе и юго-восточном Нью-Мексико.

Помимо Пермского бассейна и других месторождений в Техасе, США обладают крупными запасами нефти на Аляске и в Мексиканском заливе. На Аляске нефтяные доходы с 1970-х годов поддерживают Постоянный фонд Аляски — государственный фонд благосостояния, который выплачивает дивиденды жителям штата.

Ближний Восток остается крупнейшим нефтяным центром. В 2025 году пять стран Ближнего Востока вошли в десятку крупнейших производителей нефти:

  • Саудовская Аравия — 9,51 миллиона баррелей в сутки;
  • Ирак — 4,39 миллиона баррелей в сутки;
  • Иран — 4,19 миллиона баррелей в сутки;
  • Объединенные Арабские Эмираты — 3,82 миллиона баррелей в сутки;
  • Кувейт — 2,58 миллиона баррелей в сутки.

Все эти страны расположены вдоль Персидского залива, что делает регион крайне важным для глобального энергетического рынка. Это также означает, что любые конфликты или перебои в районе Ормузского пролива могут иметь серьезные последствия для мировых поставок нефти.

С 1960-х годов каждая из этих стран является ключевым участником Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), которая координирует объемы добычи и ценовую политику.

США не входят в ОПЕК. Также в нее не входят Канада (4,94 миллиона баррелей в сутки) и Китай (4,34 миллиона баррелей в сутки), которые в 2025 году также добывали более четырех миллионов баррелей в сутки и входили в мировую десятку лидеров.

Тем временем Россия (9,87 миллиона баррелей в сутки) и Бразилия (3,74 миллиона баррелей в сутки) являются участниками ОПЕК+ — более широкой коалиции, которая сотрудничает с ОПЕК для регулирования добычи, когда интересы совпадают.

17 марта, 08:30
Максим Абдулаев

Палеонтологи описали первый достоверный случай укуса в шею крупного плезиозавра

Американские палеонтологи обнаружили зуб гигантской костистой рыбы ксифактина, застрявший в шейном позвонке четырехметрового плезиозавра. Находка стала первым прямым физическим доказательством атаки в горло крупной морской рептилии. Ученые установили, что нападение произошло не ради пропитания, а во время конкурентного конфликта двух высших хищников.

17 марта, 15:15
Татьяна Зайцева

Археологи нашли 2000-летнюю свинцовую пулю для пращи с саркастическим посланием врагу

Археологическая находка, сделанная недалеко от озера Кинерет на территории современного Израиля, показала, что психологическая война на поле боя гораздо древнее, чем можно было бы подумать.

16 марта, 15:06
ФизТех

Джозефсоновская микросхема научила квантовую память предсказывать будущее

Коллектив исследователей из МФТИ и Сколтеха показал, что квантовый «рекуррентный» алгоритм можно не только придумать на бумаге и проверить в симуляторе, но и реализовать на реальном сверхпроводниковом процессоре — на интегральной схеме с искусственными атомами-трансмонами. Ученые построили и обучили квантовую рекуррентную нейросеть прогнозированию числовых последовательностей и добились качества предсказания, сопоставимого с компактными классическими архитектурами на типовой задаче машинного обучения.

16 марта, 09:54
Любовь С.

Магнитно-частичную томографию впервые опробовали на человеке

Исследователи впервые испытали на человеке новую технологию медицинской визуализации — магнитно-частичную томографию (MPI). С ее помощью они смогли в реальном времени наблюдать движение крови по венам руки. Метод работает без рентгеновского излучения и может стать более безопасной альтернативой традиционной сосудистой ангиографии.

3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

5 марта, 08:10
Александр Березин

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.

28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

