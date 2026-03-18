Нефтяные гиганты 2025: крупнейшие производители сырой нефти в мире
В 2025 году США добывали больше сырой нефти, чем любая другая страна, причем с большим отрывом.
Однако, несмотря на лидерство Америки, Ближний Восток остается крупнейшим центром добычи в мире: пять стран региона входят в первую десятку.
Новая инфографика показывает объемы добычи нефти по странам на основе данных за 2025 год, предоставленных Управлением энергетической информации США (EIA). Рейтинг демонстрирует, что добыча нефти распределена по разным континентам, но при этом сосредоточена в руках ограниченного круга ведущих производителей.
В 2025 году США стали крупнейшим производителем сырой нефти в мире, добывая более 13,58 миллиона баррелей в сутки, что составляет около 16% мировой добычи. Страна обогнала Россию в 2018 году, а в 2023 году стала крупнейшим производителем нефти среди всех стран за всю историю. Примерно четверть добычи в США приходится на Пермский бассейн — осадочный регион, расположенный в западном Техасе и юго-восточном Нью-Мексико.
Помимо Пермского бассейна и других месторождений в Техасе, США обладают крупными запасами нефти на Аляске и в Мексиканском заливе. На Аляске нефтяные доходы с 1970-х годов поддерживают Постоянный фонд Аляски — государственный фонд благосостояния, который выплачивает дивиденды жителям штата.
Ближний Восток остается крупнейшим нефтяным центром. В 2025 году пять стран Ближнего Востока вошли в десятку крупнейших производителей нефти:
- Саудовская Аравия — 9,51 миллиона баррелей в сутки;
- Ирак — 4,39 миллиона баррелей в сутки;
- Иран — 4,19 миллиона баррелей в сутки;
- Объединенные Арабские Эмираты — 3,82 миллиона баррелей в сутки;
- Кувейт — 2,58 миллиона баррелей в сутки.
Все эти страны расположены вдоль Персидского залива, что делает регион крайне важным для глобального энергетического рынка. Это также означает, что любые конфликты или перебои в районе Ормузского пролива могут иметь серьезные последствия для мировых поставок нефти.
С 1960-х годов каждая из этих стран является ключевым участником Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), которая координирует объемы добычи и ценовую политику.
США не входят в ОПЕК. Также в нее не входят Канада (4,94 миллиона баррелей в сутки) и Китай (4,34 миллиона баррелей в сутки), которые в 2025 году также добывали более четырех миллионов баррелей в сутки и входили в мировую десятку лидеров.
Тем временем Россия (9,87 миллиона баррелей в сутки) и Бразилия (3,74 миллиона баррелей в сутки) являются участниками ОПЕК+ — более широкой коалиции, которая сотрудничает с ОПЕК для регулирования добычи, когда интересы совпадают.
