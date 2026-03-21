Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Культовый научно-фантастический сериал «Светлячок» вернется в виде мультсериала

Научно-фантастический сериал «Светлячок» вернется на экраны в формате мультсериала. Как рассказал Нейтан Филлион, проект сейчас находится на стадии производства.

Сериал «Светлячок» вернется в виде мультсериала

Действие мультсериала развернется между событиями оригинального сериала и фильма «Миссия „Серенити“». Над ним совместно работают студии Collision33 и 20th Television Animation.

В мультсериале примет участие практически весь ключевой каст «Светлячка» — Джина Торрес, Алан Тьюдик, Морена Баккарин, Джуэл Стэйт, Шон Маэр, Саммер Глау и Адам Болдуин. За проект отвечают шоураннеры Марк Гуггенхайм и Тара Баттерс. Автор оригинального сериала Джосс Уидон в работе над мультсериалом не участвует.

Сериал «Светлячок» рассказывал о команде беглецов на борту корабля «Серенити», выживавших на задворках общества в 2517 году.

Создателем сериала изначально выступал Уидон, выпускала его студия 20th Century Fox Television. На телеэкранах «Светлячок» шел один сезон, но позже обрел «вторую жизнь» благодаря продажам DVD-изданий, показам на стриминговых платформах и фильму «Миссия „Серенити“».