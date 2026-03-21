Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
21 марта, 17:31
Рейтинг: +160
Посты: 577

Культовый научно-фантастический сериал «Светлячок» вернется в виде мультсериала

Научно-фантастический сериал «Светлячок» вернется на экраны в формате мультсериала. Как рассказал Нейтан Филлион, проект сейчас находится на стадии производства.

Сериал «Светлячок» вернется в виде мультсериала / © ShadowMachine, Collision33, 20th Television Animation
Действие мультсериала развернется между событиями оригинального сериала и фильма «Миссия „Серенити“». Над ним совместно работают студии Collision33 и 20th Television Animation. 

В мультсериале примет участие практически весь ключевой каст «Светлячка» — Джина Торрес, Алан Тьюдик, Морена Баккарин, Джуэл Стэйт, Шон Маэр, Саммер Глау и Адам Болдуин. За проект отвечают шоураннеры Марк Гуггенхайм и Тара Баттерс. Автор оригинального сериала Джосс Уидон в работе над мультсериалом не участвует.

Сериал «Светлячок» рассказывал о команде беглецов на борту корабля «Серенити», выживавших на задворках общества в 2517 году. 

Создателем сериала изначально выступал Уидон, выпускала его студия 20th Century Fox Television. На телеэкранах «Светлячок» шел один сезон, но позже обрел «вторую жизнь» благодаря продажам DVD-изданий, показам на стриминговых платформах и фильму «Миссия „Серенити“».

19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
20 марта, 13:35
Татьяна Зайцева

Со дна Эгейского моря подняли фрагмент Парфенона

Спустя 223 года после крушения брига «Ментор», перевозившего в Британию так называемые мраморы Элгина — скульптуры и рельефы афинского Акрополя, — греческие археологи обнаружили на морском дне небольшой мраморный фрагмент. По-видимому, он когда-то был частью декора Парфенона.

Археология
# археология
# Греция
# затонувший корабль
# море
# Парфенон
# подводная археология
19 марта, 10:33
Максим Абдулаев

Бобровые плотины превратили лесные ручьи в поглотители углерода

Создание бобровых запруд заставило водоемы накопить почти в 200 раз больше углерода по сравнению с обычным ручьем. Заболачивание местности перенаправило растворенный в воде неорганический углерод глубоко в грунтовые воды и донные отложения, предотвратив их попадание в атмосферу и Мировой океан.

Биология
# бобры
# изменение климата
# парниковые газы
# Углерод
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
