  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
15 марта, 11:44
Рейтинг: +157
Посты: 563

Смеющиеся над собой люди кажутся другим более привлекательными 

Ученые пришли к выводу, что способность посмеяться над собой в нелепых ситуациях делает человека более симпатичным в глазах других. Такие люди кажутся более доброжелательными, компетентными и искренними, чем те, кто долго смущается.

Сообщество
# ошибки
# Психология
# Смех
# эмоции
Кадр из фильма «Бриджит Джонс: Грани разумного» / © Studio Canal, Universal Pictures
Исследователи давно знают, что смущение — социально полезная эмоция, показывающая раскаяние и уважение к социальным нормам. Однако авторы новой работы обратили внимание на стендап-выступления. Они заметили, что в неловкой ситуации лучшим выходом оказывается смех над собой. Тогда они решили выяснить, какая реакция кажется другим наиболее адекватной в случае, когда человек совершил ошибку.

Во время исследования команда ученых провела шесть экспериментов с участием более 3000 человек. Они читали истории о неловких моментах других людей, например о том, как кто-то опрокинул стакан в ресторане или восторженно помахал не тому человеку. После этого участникам рассказывали или показывали фотографии с реакцией человека, совершившего оплошность. В некоторых случаях люди выглядели взволнованными и застенчивыми, в других — реагировали с юмором и смеялись над собой. Результаты исследования опубликованы в Journal of Personality and Social Psychology. 

Участники оценили человека по таким критериям, как доброжелательность, компетентность, нравственность и искренность. В большинстве случаев они оценивали более положительно тех, кто смеялся над своими мелкими ошибками. 

Многие участники исследования сочли, что явное смущение часто несоразмерно ситуации. По их мнению, человек переживал сильнее, чем того требовала ситуация. Большинство наблюдателей считали повседневные промахи довольно безобидными, даже если люди, которые их совершили, выглядели очень смущенными. Как пояснили исследователи, излишняя зацикленность на небольшой ошибке иногда может выглядеть как повышенная неуверенность в себе или чрезмерная сосредоточенность на мнении окружающих. Смех воспринимался не просто как позитивная реакция, а как соразмерная ситуации.

Исследователи подчеркнули, что самое главное — понимание, когда смеяться над собой уместно, а когда нет. Люди оценивали смех положительно лишь в безобидных ситуациях, которые не причиняли вреда другим. Участники сочли смех неуместным, если человек сбил коллегу, а тот сломал руку. Это относилось и к ситуации, когда кто-то поздравил женщину с беременностью, а потом выяснилось, что она вовсе не беременна. В такие моменты наблюдатели воспринимали юмор не как уверенность в себе, а как признак того, что человек не до конца осознает последствия своих действий. 

Когда кто-то пострадал, участники переставали оценивать симпатичность человека и начинали оценивать его моральные качества. В таких ситуациях наблюдатели ожидали увидеть явные признаки раскаяния. В основе восприятия оказалась эмоциональная чуткость — способность правильно соотнести свою реакцию с ситуацией.

Исследователи напомнили, что другие в целом оценивают чужие неловкие моменты намного мягче, чем этого ожидает сам человек. Главное в этой ситуации — выработать привычку задавать себе вопрос, пострадал ли кто-то из-за этой ошибки. Такие упражнения по переосмыслению ситуации могут помочь людям натренировать себя и не зацикливаться слишком долго на своих ошибках. 

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
14 марта, 09:30
Любовь С.

Физики выяснили настоящую причину скользкости льда

Хотя лед кажется простым веществом, причина, по которой он настолько скользкий, до сих пор оставалась предметом споров. Недавно физики показали, что при движении по льду трение слегка нагревает его поверхность. Это приводит к образованию тончайшей пленки воды, которая действует как смазка. Некоторые детали этого механизма ученым еще предстоит уточнить.

Физика
# компьютерное моделирование
# лед
# плавление
# скольжение
# таяние льда
# трение
12 марта, 15:55
Андрей Серегин

Домогательства самцов североамериканских рыб привели к снижению численности зоопланктона

Отдельные аспекты полового поведения живых организмов порой могут оказывать огромное влияние на пищевые цепочки и целые экосистемы. Ученые на примере североамериканских рыб доказали, что агрессивное половое поведение их самцов может помочь в выживании зоопланктона.

Биология
# выживание
# планктон
# размножение
# рыбы
13 марта, 13:03
ФизТех

Российские ученые описали функции белка, который важен для развития нейродегенераций

Антиген стволовых клеток простаты (PSCA) — это белок, который участвует в патогенезе заболеваний предстательной железы. Его вторая роль касается развития болезни Альцгеймера и других неврологических патологий. Новая статья ученых из МФТИ и ИБХ РАН с соавторами описала структуру PSCA, его фармакологические свойства и участие в нейровоспалении, что поможет создать новые лекарства. 

ФизТех
# белок
# биохимия
# болезнь Альцгеймера
# нейробиология
# нейродегенерация
# стволовая клетка
12 марта, 07:55
Игорь Байдов

Биологи рассказали, как королевы шмелей дышат под водой

Каждую весну оплодотворенные матки шмелей выходят из зимовки и основывают новые колонии. Но как они умудряются выжить, если во время «спячки» их подземное убежище часто подтапливают талые или дождевые воды? Первыми на этот вопрос в 2024 году ответила команда канадских биологов. Они выяснили, что шмели способны безопасно проводить под водой до недели. Теперь другая группа ученых решила выяснить, какой именно физиологический механизм стоит за этим феноменом.

Биология
# вода
# насекомые
# шмели
# эксперимент
10 марта, 14:47
ФизТех

Маятники тепла качнули арктическую зиму

Коллектив климатологов из Института географии РАН, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и МФТИ разобрал одну из самых загадочных страниц климатической летописи: почему Арктика так резко потеплела в первой половине XX века, причем особенно сильно зимой. Ученые оценили, какую долю в тех температурных скачках могли сыграть «внутренние ритмы» атмосферы и океана Северного полушария и почему ответ меняется в зависимости от того, как именно отделять естественные колебания климата от внешних факторов вроде роста парниковых газов и загрязнения воздуха аэрозолями.

ФизТех
# арктика
# измерение температуры
# климат
# океан
# потепление климата
12 марта, 11:32
СГМУ им. В.И. Разумовского

Биотехнолог объяснила, чем опасны энергетики для подростков

Все больше подростков отдают предпочтение энергетическим напиткам, надеясь мгновенно почувствовать прилив энергии и работоспособности. Однако мало кто из них задумывается о негативных последствиях для организма. По словам заместителя директора Высшей школы биотехнологии пищевых систем СГМУ имени В.И. Разумовского Виктории Стрижевской, энергетики вызывают ряд проблем со здоровьем, начиная от повреждения зубной эмали и заканчивая ожирением.

СГМУ им. В.И. Разумовского
# здоровье
# кофеин
# подростки
# таурин
# энергетики
# энергетические напитки
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
5 марта, 08:10
Александр Березин

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.

Оружие и техника
# беспилотники
# военная техника
# ВПК
# ЗРК
# Израиль
# Иран
# сша
Выбор редакции
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
Последние комментарии

Kostya Br
11 минут назад
Автор, а чего ты не написал что в Китае это гражданские суда входят? Там по закону так. Если разбить по типу кораблей, там больше половины окажется

Рейтинг военных флотов мира в 2026 году

Добрый Человек
27 минут назад
От владельца абсолютно неубиваемого JEPP ответственно заявляю, что уже устал подшучивать на ВСЕМИ своим друзьями , у которых автомобили марки БМВ.

Рейтинг: самые надежные автомобильные бренды в 2026 году

Дмитрий Каюков
40 минут назад
Марихуана оказывает седативный и расслабляющий эффект ( только некоторые сорта дают умеренный расслабляющий эффект и одновременно допинг для

Врачи изучили действие каннабиса на работу мозга по МРТ-снимкам тысячи человек

Алехандро Аморосочикас...
58 минут назад
pkrolegpopov, в России реальная ЗП 30-45 у 90% населения, люди пашут на 2-х работах, чтобы выйти на 75-100

Инфографика: глобальный индекс стоимости жизни — 2026

Алехандро Аморосочикас...
1 час назад
Andrey, 13 тыс в день минимум получается, в реале 20 тыс в день, а цены на еду в России скоро догонят американские))

Инфографика: глобальный индекс стоимости жизни — 2026

Сергей Минчук
1 час назад
Только про Россию ни слова, автор наверно слепой или не далекий, или излишне политизированный, которая в тройке крупнейших добытчиков мира, а

Нефтяная карта мира: на каких регионах держится глобальное снабжение

Алехандро Аморосочикас...
1 час назад
8 миллионов электромашин продано китайцами по миру - зачет

Инфографика: кто покупает китайские электромобили больше всех?

Алехандро Аморосочикас...
1 час назад
А теперь ОАЭ бомбят)) куда чухнут миллионеры теперь?

Какие страны потеряли больше всего миллионеров в 2025 году 

Алехандро Аморосочикас...
1 час назад
Японцы молодцы 250% долга - больше чем в США, 1 триллион американских бумаг и на 4-м месте

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Алехандро Аморосочикас...
1 час назад
Василий, это с огромными оборотами от продажи нефти и газа, возможно еще оружие и пшеница, а вот купить осетра или вообще рыбкой полакомиться - уже

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Алехандро Аморосочикас...
1 час назад
Alexander, точно - если просто на вещи смотреть - так и есть

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Алехандро Аморосочикас...
1 час назад
Вадим, интересно - можно подробнее?

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Алехандро Аморосочикас...
1 час назад
Павел, точно, всё хорошее технологичное у нас дороже, хоть и везут из Китая... кроме яблок)

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Артем Кузичкин
3 часа назад
Евгений, друг, напиши а каком ты городе.У нас есть региональные представительства. Может и поможем с работой. Работа не ахти какая, но все же есть.

Лучшие фотографии дикой природы: объявлены победители конкурса Nandagang

jiangliu liuliu
4 часа назад
Интересно наблюдать за прогрессом Starship. Подход SpaceX к «быстрой итерации» меняет стандарты не только в космонавтике, но и в разработке сложных

Будущее самое высокое здание в мире достигло высоты 90-го этажа

charles ding
6 часов назад
Будущее самое высокое здание в мире достигло высоты 90-го этажа

Mikhail Khramov
9 часов назад
Евгений, не извиняем. Исчезни!

Потеря супруга по-разному влияет на мужчин и женщин

1 2
10 часов назад
Ну блин, а охлаждённый лёд ведь тоже скользкий. Какое же там может быть плавление?

Физики выяснили настоящую причину скользкости льда

Евгений Бутаков
11 часов назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Самые опасные для человека животные: рейтинг смертности

Евгений Бутаков
11 часов назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Рейтинг военных флотов мира в 2026 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно