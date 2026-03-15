Смеющиеся над собой люди кажутся другим более привлекательными

Ученые пришли к выводу, что способность посмеяться над собой в нелепых ситуациях делает человека более симпатичным в глазах других. Такие люди кажутся более доброжелательными, компетентными и искренними, чем те, кто долго смущается.

Кадр из фильма «Бриджит Джонс: Грани разумного» / © Studio Canal, Universal Pictures

Исследователи давно знают, что смущение — социально полезная эмоция, показывающая раскаяние и уважение к социальным нормам. Однако авторы новой работы обратили внимание на стендап-выступления. Они заметили, что в неловкой ситуации лучшим выходом оказывается смех над собой. Тогда они решили выяснить, какая реакция кажется другим наиболее адекватной в случае, когда человек совершил ошибку.

Во время исследования команда ученых провела шесть экспериментов с участием более 3000 человек. Они читали истории о неловких моментах других людей, например о том, как кто-то опрокинул стакан в ресторане или восторженно помахал не тому человеку. После этого участникам рассказывали или показывали фотографии с реакцией человека, совершившего оплошность. В некоторых случаях люди выглядели взволнованными и застенчивыми, в других — реагировали с юмором и смеялись над собой. Результаты исследования опубликованы в Journal of Personality and Social Psychology.

Участники оценили человека по таким критериям, как доброжелательность, компетентность, нравственность и искренность. В большинстве случаев они оценивали более положительно тех, кто смеялся над своими мелкими ошибками.

Многие участники исследования сочли, что явное смущение часто несоразмерно ситуации. По их мнению, человек переживал сильнее, чем того требовала ситуация. Большинство наблюдателей считали повседневные промахи довольно безобидными, даже если люди, которые их совершили, выглядели очень смущенными. Как пояснили исследователи, излишняя зацикленность на небольшой ошибке иногда может выглядеть как повышенная неуверенность в себе или чрезмерная сосредоточенность на мнении окружающих. Смех воспринимался не просто как позитивная реакция, а как соразмерная ситуации.

Исследователи подчеркнули, что самое главное — понимание, когда смеяться над собой уместно, а когда нет. Люди оценивали смех положительно лишь в безобидных ситуациях, которые не причиняли вреда другим. Участники сочли смех неуместным, если человек сбил коллегу, а тот сломал руку. Это относилось и к ситуации, когда кто-то поздравил женщину с беременностью, а потом выяснилось, что она вовсе не беременна. В такие моменты наблюдатели воспринимали юмор не как уверенность в себе, а как признак того, что человек не до конца осознает последствия своих действий.

Когда кто-то пострадал, участники переставали оценивать симпатичность человека и начинали оценивать его моральные качества. В таких ситуациях наблюдатели ожидали увидеть явные признаки раскаяния. В основе восприятия оказалась эмоциональная чуткость — способность правильно соотнести свою реакцию с ситуацией.

Исследователи напомнили, что другие в целом оценивают чужие неловкие моменты намного мягче, чем этого ожидает сам человек. Главное в этой ситуации — выработать привычку задавать себе вопрос, пострадал ли кто-то из-за этой ошибки. Такие упражнения по переосмыслению ситуации могут помочь людям натренировать себя и не зацикливаться слишком долго на своих ошибках.