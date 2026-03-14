Весеннюю усталость признали скорее культурным явлением, чем измеримым биологическим
Многие люди говорят, что весной они чувствуют себя истощенными. Как выяснили ученые, весенняя усталость — это скорее культурное явление, нежели измеримое биологическое.
Группа швейцарских ученых решила выяснить, действительно ли люди устают весной сильнее, чем в другое время года. Результаты их исследования опубликованы в Journal of Sleep Research.
В основу исследования лег онлайн-опрос, в котором приняли участие 418 человек. Авторы связывались с ними каждые шесть недель в течение года. Участники рассказывали, насколько утомленными они себя чувствовали за последние четыре недели, а также о сонливости в течение дня и качестве сна. Исследователи провели первый опрос в апреле 2024 года, а потом повторяли его, чтобы охватить разные сезоны.
В начале исследования около половины участников заявили, что страдают от весенней усталости. По оценкам исследователей, это должно было проявиться при анализе данных опроса, но этого не произошло.
Весной дни становятся длиннее. Как пояснила руководитель исследования Кристин Блюм, если бы весенняя усталость была реальным биологическим явлением, она проявилась именно в этот переходный период. Например, это могло быть связано с потребностью организма в адаптации. Однако скорость увеличения продолжительности дня никак не влияла на ощущение усталости участников. Также ученые не заметили различий между отдельными месяцами или временами года.
Авторы пришли к выводу, что весенняя усталость — это скорее культурно обусловленное явление, а не настоящий сезонный синдром. Для этого состояния существует устоявшийся термин. Вероятно, многие люди начинают внимательнее прислушиваться к своей усталости весной и соответствующим образом интерпретировать симптомы.
В темные месяцы года многие люди чаще чувствуют себя уставшими и спят немного больше. Это подтвердили хронобиологические исследования, а также отразилось в данных, предоставленных участниками исследования. Возможно, усталость связана с тем, что зимой биологическая ночь, которая регулируется внутренними часами организма, длится чуть дольше. Получается, человек должен чувствовать себя бодрее, когда дни вновь становятся длиннее.
Наиболее очевидно, как показал анализ данных, это проявляется летом. Исследователи пояснили, что в это время люди обычно меньше спят и чаще встречаются с друзьями. Хотя они спят меньше, это не приводит к увеличению усталости. Этот вывод подтвердился и в исследовании.
Ученые порекомендовали всем, кто чувствует вялость весной, проводить больше времени на свежем воздухе, поддерживать физическую активность и высыпаться.
Археологи обнаружили на стенах гробниц египетской знати в Долине царей надписи на древних индийских языках. Эти граффити оставили путешественники из Южной Азии, посещавшие Египет в начале первого тысячелетия нашей эры, когда он был провинцией Римской империи. Находки подтвердили, что Долина царей уже в те времена была популярным туристическим аттракционом.
Антиген стволовых клеток простаты (PSCA) — это белок, который участвует в патогенезе заболеваний предстательной железы. Его вторая роль касается развития болезни Альцгеймера и других неврологических патологий. Новая статья ученых из МФТИ и ИБХ РАН с соавторами описала структуру PSCA, его фармакологические свойства и участие в нейровоспалении, что поможет создать новые лекарства.
Белки из почвенного мицелия связали частицы воды и запустили кристаллизацию при слабом минусе. Эти молекулы работали в виде водного раствора без привязки к липидным оболочкам живых клеток. Грибы получили такую способность от бактерий сотни тысяч лет назад через параллельный перенос генов.
Археологи обнаружили на стенах гробниц египетской знати в Долине царей надписи на древних индийских языках. Эти граффити оставили путешественники из Южной Азии, посещавшие Египет в начале первого тысячелетия нашей эры, когда он был провинцией Римской империи. Находки подтвердили, что Долина царей уже в те времена была популярным туристическим аттракционом.
Каждую весну оплодотворенные матки шмелей выходят из зимовки и основывают новые колонии. Но как они умудряются выжить, если во время «спячки» их подземное убежище часто подтапливают талые или дождевые воды? Первыми на этот вопрос в 2024 году ответила команда канадских биологов. Они выяснили, что шмели способны безопасно проводить под водой до недели. Теперь другая группа ученых решила выяснить, какой именно физиологический механизм стоит за этим феноменом.
Коллектив климатологов из Института географии РАН, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и МФТИ разобрал одну из самых загадочных страниц климатической летописи: почему Арктика так резко потеплела в первой половине XX века, причем особенно сильно зимой. Ученые оценили, какую долю в тех температурных скачках могли сыграть «внутренние ритмы» атмосферы и океана Северного полушария и почему ответ меняется в зависимости от того, как именно отделять естественные колебания климата от внешних факторов вроде роста парниковых газов и загрязнения воздуха аэрозолями.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
