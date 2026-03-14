Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
14 марта, 20:29
Рейтинг: +157
Посты: 561

Весеннюю усталость признали скорее культурным явлением, чем измеримым биологическим

Многие люди говорят, что весной они чувствуют себя истощенными. Как выяснили ученые, весенняя усталость — это скорее культурное явление, нежели измеримое биологическое.

Кадр из фильма «Манчестер у моря» / © Amazon Studios
Группа швейцарских ученых решила выяснить, действительно ли люди устают весной сильнее, чем в другое время года. Результаты их исследования опубликованы в Journal of Sleep Research. 

В основу исследования лег онлайн-опрос, в котором приняли участие 418 человек. Авторы связывались с ними каждые шесть недель в течение года. Участники рассказывали, насколько утомленными они себя чувствовали за последние четыре недели, а также о сонливости в течение дня и качестве сна. Исследователи провели первый опрос в апреле 2024 года, а потом повторяли его, чтобы охватить разные сезоны.

В начале исследования около половины участников заявили, что страдают от весенней усталости. По оценкам исследователей, это должно было проявиться при анализе данных опроса, но этого не произошло.

Весной дни становятся длиннее. Как пояснила руководитель исследования Кристин Блюм, если бы весенняя усталость была реальным биологическим явлением, она проявилась именно в этот переходный период. Например, это могло быть связано с потребностью организма в адаптации. Однако скорость увеличения продолжительности дня никак не влияла на ощущение усталости участников. Также ученые не заметили различий между отдельными месяцами или временами года. 

Авторы пришли к выводу, что весенняя усталость — это скорее культурно обусловленное явление, а не настоящий сезонный синдром. Для этого состояния существует устоявшийся термин. Вероятно, многие люди начинают внимательнее прислушиваться к своей усталости весной и соответствующим образом интерпретировать симптомы.

В темные месяцы года многие люди чаще чувствуют себя уставшими и спят немного больше. Это подтвердили хронобиологические исследования, а также отразилось в данных, предоставленных участниками исследования. Возможно, усталость связана с тем, что зимой биологическая ночь, которая регулируется внутренними часами организма, длится чуть дольше. Получается, человек должен чувствовать себя бодрее, когда дни вновь становятся длиннее.

Наиболее очевидно, как показал анализ данных, это проявляется летом. Исследователи пояснили, что в это время люди обычно меньше спят и чаще встречаются с друзьями. Хотя они спят меньше, это не приводит к увеличению усталости. Этот вывод подтвердился и в исследовании.

Ученые порекомендовали всем, кто чувствует вялость весной, проводить больше времени на свежем воздухе, поддерживать физическую активность и высыпаться.

[miniorange_social_login]

