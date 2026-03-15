Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Жительнице Новой Зеландии пришлось удалить желудок после операции по снижению веса в Турции
Жительница Новой Зеландии отправилась в Турцию на операцию по снижению веса. Позднее ей пришлось полностью удалить желудок.
Жительница Новой Зеландии Хелен Уотсон отправилась в сентябре в стамбульскую клинику Medicana Health Group. Там ей сделали рукавную гастрэктомию — хирургическую процедуру, которая уменьшает размер желудка. По словам женщины, ее самочувствие ухудшилось сразу после операции.
Вскоре после возвращения в Новую Зеландию она обратилась к своему терапевту. Женщину отправили в больницу, где она провела почти два месяца. За это время ей сделали несколько операций. Врачи не смогли спасти желудок. Его в итоге пришлось полностью удалить.
В турецкой клинике обвинили в произошедшем пациентку. Там заявили, что Уотсон не соблюдала послеоперационные рекомендации — например, план питания и требование избегать «медицинских вмешательств» без согласования с врачами клиники.
Эти обвинения опровергла хирург Александра Гордон из больницы Палмерстон-Норта, лечившая Уотсон позже. По ее словам, состояние не могло быть следствием каких-либо неправильных действий со стороны пациентки.
Когда Гордон уже сама проводила операцию, она обнаружила рубцевание тканей и недостаточное кровоснабжение верхней части желудка. По ее словам, согласно медицинской литературе, такие осложнения возникают примерно в 0,5% операций по рукавной гастрэктомии.
Гордон пояснила, что после процедур за границей врачи, проводившие операции, слишком быстро перестают наблюдать за пациентами. В итоге они не могут заметить возникшие осложнения.
Хирург подчеркнула, что технические сложности и осложнения могут возникнуть во время любого лечения. По ее словам, главная проблема заключается в нежелании турецкой команды признать осложнения. Вместо этого они пытаются переложить ответственность на пациентку.
Уотсон хочет вернуть 5500 долларов, которые она заплатила за операцию в Medicana. Она планирует нанять юриста в Турции, чтобы добиваться этого через суд.
Сейчас женщина восстанавливается в больнице Палмерстон-Норта. Помимо удаления желудка, команда хирургов реконструировала ее пищеварительный тракт, чтобы женщина могла есть и пить. Врачи отмечают, что хотя пациентка выздоравливает, качество ее жизни не будет прежним.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии