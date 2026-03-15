Жительнице Новой Зеландии пришлось удалить желудок после операции по снижению веса в Турции

Жительница Новой Зеландии отправилась в Турцию на операцию по снижению веса. Позднее ей пришлось полностью удалить желудок.

Жительница Новой Зеландии Хелен Уотсон отправилась в сентябре в стамбульскую клинику Medicana Health Group. Там ей сделали рукавную гастрэктомию — хирургическую процедуру, которая уменьшает размер желудка. По словам женщины, ее самочувствие ухудшилось сразу после операции.

Вскоре после возвращения в Новую Зеландию она обратилась к своему терапевту. Женщину отправили в больницу, где она провела почти два месяца. За это время ей сделали несколько операций. Врачи не смогли спасти желудок. Его в итоге пришлось полностью удалить.

В турецкой клинике обвинили в произошедшем пациентку. Там заявили, что Уотсон не соблюдала послеоперационные рекомендации — например, план питания и требование избегать «медицинских вмешательств» без согласования с врачами клиники.

Эти обвинения опровергла хирург Александра Гордон из больницы Палмерстон-Норта, лечившая Уотсон позже. По ее словам, состояние не могло быть следствием каких-либо неправильных действий со стороны пациентки.

Когда Гордон уже сама проводила операцию, она обнаружила рубцевание тканей и недостаточное кровоснабжение верхней части желудка. По ее словам, согласно медицинской литературе, такие осложнения возникают примерно в 0,5% операций по рукавной гастрэктомии.

Гордон пояснила, что после процедур за границей врачи, проводившие операции, слишком быстро перестают наблюдать за пациентами. В итоге они не могут заметить возникшие осложнения.

Хирург подчеркнула, что технические сложности и осложнения могут возникнуть во время любого лечения. По ее словам, главная проблема заключается в нежелании турецкой команды признать осложнения. Вместо этого они пытаются переложить ответственность на пациентку.

Уотсон хочет вернуть 5500 долларов, которые она заплатила за операцию в Medicana. Она планирует нанять юриста в Турции, чтобы добиваться этого через суд.

Сейчас женщина восстанавливается в больнице Палмерстон-Норта. Помимо удаления желудка, команда хирургов реконструировала ее пищеварительный тракт, чтобы женщина могла есть и пить. Врачи отмечают, что хотя пациентка выздоравливает, качество ее жизни не будет прежним.