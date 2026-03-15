Стратегия микроставок от ИИ принесла около 100 тысяч долларов игроку
В интернете стала вирусной история любителя ставок Marlow, которому нейросеть Claude посоветовала делать микроставки. Оказалось, такой метод действительно может быть выигрышным.
Любитель микроставок рассказал, что спросил Claude: «У меня есть 1000 долларов США. Куда их вложить, чтобы заработать максимум за 30 дней?» Он ожидал, что нейросеть посоветует ему высокодоходный сберегательный счет или акции. Однако совет его удивил.
Claude порекомендовал найти бота для рынков прогнозов, который покупает события дешевле трех центов. Нейросеть посоветовала запустить бота, дав ему 1000 долларов на 30 дней.
Нейросеть отметила, что большинство ставок проиграют, однако некоторые смогут принести выплату с выгодой до 500 раз. Также Claude порекомендовал поискать пользователя planktonXD. Как оказалось, он уже смог заработать на микроставках около 100 тысяч долларов.
Пользователь planktonXD начал торговать в феврале 2025 года. С тех пор он сделал более 70 тысяч ставок. Каждый день он делал в среднем более 150 ставок.
Большинство пользователей делает ставки на наиболее вероятные события. Однако planktonXD действовал иначе, выбирая маловероятные события, тратя на каждую микроставку от 0,1 до 1 цента США.
Вероятно, planktonXD использовал бот, который круглосуточно отслеживает тысячи предложений сразу в разных категориях: спорт, погода, цены криптовалют, политика и т.д.
Marlow решил самостоятельно проверить стратегию и выбрал 12 позиций с ценой ниже 2 центов. По его словам, вложив 100 долларов, он пошел спать, а утром обнаружил, что за ночь заработал 673 доллара.
Стоит отметить, что это — не единственный опыт пользователя Marlow. В социальной сети X он рассказывает, как просит различные нейросети сделать ему прогнозы или посоветовать стратегии.
Подобные стратегии не всегда оказываются выгодными. Несмотря на высокую прибыль planktonXD за год, за последний месяц он потерял более пяти тысяч долларов.
