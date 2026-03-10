Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: крупнейшие покупатели американской нефти
В 2025 году Нидерланды стали крупнейшим в мире покупателем американской нефти, импортировав больше сырой нефти из США, чем такие крупные экономики, как Китай, Индия и Япония. В прошлом году за границу было отправлено почти четыре миллиарда баррелей нефти из США, что подчеркивает растущую роль страны как глобального экспортера этого сырья.
На основе данных Энергетической информационной администрации США (U.S. Energy Information Administration), эта инфографика ранжирует крупнейших покупателей американской нефти в 2025 году.
Нидерланды, которые импортировали 419 миллионов баррелей в 2025 году, уверенно лидируют по объемам американской нефти.
С начала Специальной военной операции России на Украине американская нефть все активнее заменяет российские поставки в Европе. Значительная часть потоков идет через порт Роттердам, где ежедневно проходит около 1,1 миллиона баррелей нефти.
Канада заняла третье место, импортировав 324 миллиона баррелей — умеренный рост по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на огромные запасы нефти, Канада испытывает нехватку мощностей для ее переработки и отсутствует развитая инфраструктура восточно‑западных нефтепроводов, из‑за чего страна сильно зависит от импорта сырья из США.
Тем временем импорт нефти из США в Китай в 2025 году упал на 81 миллион баррелей, и страна опустилась на шестое место в рейтинге крупнейших покупателей, тогда как годом ранее занимала третье. Это произошло на фоне обострения торговых противоречий.
Индия, напротив, увеличила поставки американской нефти в 2025 году. В целом экспорт сырой нефти из США вырос на 57 миллионов баррелей, увеличившись на 35 % за год.
Пандемия чумы, охватившая Европу в середине XIV века, уничтожила, по меньшей мере, треть населения континента. Помимо прочего, это привело к массовому упадку сельского хозяйства и зарастанию полей. Но, хотя дикая природа вступила в свои права, вместе с численностью населения резко упало и разнообразие растений. Такие парадоксальные результаты показало новое исследование.
Согласно гипотезе о так называемой Еврогондване, в эпоху динозавров Европа, как часть северного суперконтинента Лавразия, еще не полностью отделилась от южного суперконтинента Гондвана и животные могли свободно мигрировать между Европой и Африкой. Однако новый анализ найденных в Венгрии костей первобытного крокодила показал, что его сходство с гондванскими видами обусловлено не близким родством, а схожим образом жизни.
Треть века назад Штаты и Мексика подписали Североамериканское соглашение о свободной торговле. Авторы новой научной работы показали, что это спровоцировало рост войн между бандами и подъем смертности среди молодых мужчин на десятки процентов — но только в тех зонах, которые были интересны картелям. Всего после подписания соглашения в Мексике было убито (оценка с учетом исчезнувших трупов) более 0,85 миллиона человек.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
