Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: крупнейшие покупатели американской нефти

В 2025 году Нидерланды стали крупнейшим в мире покупателем американской нефти, импортировав больше сырой нефти из США, чем такие крупные экономики, как Китай, Индия и Япония. В прошлом году за границу было отправлено почти четыре миллиарда баррелей нефти из США, что подчеркивает растущую роль страны как глобального экспортера этого сырья.

Инфографика: крупнейшие покупатели американской нефти / © Visual Capitalist

На основе данных Энергетической информационной администрации США (U.S. Energy Information Administration), эта инфографика ранжирует крупнейших покупателей американской нефти в 2025 году.

Нидерланды, которые импортировали 419 миллионов баррелей в 2025 году, уверенно лидируют по объемам американской нефти.

С начала Специальной военной операции России на Украине американская нефть все активнее заменяет российские поставки в Европе. Значительная часть потоков идет через порт Роттердам, где ежедневно проходит около 1,1 миллиона баррелей нефти.

Канада заняла третье место, импортировав 324 миллиона баррелей — умеренный рост по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на огромные запасы нефти, Канада испытывает нехватку мощностей для ее переработки и отсутствует развитая инфраструктура восточно‑западных нефтепроводов, из‑за чего страна сильно зависит от импорта сырья из США.

Тем временем импорт нефти из США в Китай в 2025 году упал на 81 миллион баррелей, и страна опустилась на шестое место в рейтинге крупнейших покупателей, тогда как годом ранее занимала третье. Это произошло на фоне обострения торговых противоречий.

Индия, напротив, увеличила поставки американской нефти в 2025 году. В целом экспорт сырой нефти из США вырос на 57 миллионов баррелей, увеличившись на 35 % за год.