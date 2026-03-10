Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Спутники показали, как тающий гигантский айсберг вызвал всплеск микроскопической жизни

Айсберг A-23A прожил куда более насыщенную «жизнь», чем большинство крупных антарктических айсбергов, отколовшихся от ледяных шельфов континента за последние десятилетия. За более чем сорок лет своего путешествия он десятилетия стоял на мели в море Уэдделла, затем начал дрейфовать на север, месяцами вращался в океанском вихре и в 2025 году едва не столкнулся с островом.

Спутники показали, как тающий гигантский айсберг вызвал всплеск микроскопической жизни / © NASA

К 2026 году легендарный айсберг, пропитанный талой водой и постепенно сбрасывающий мелкие ледяные глыбы по мере продвижения в более теплые воды океана, устроил еще одно впечатляющее «представление». Ледяные обломки и холодная ледниковая талая вода, оставшиеся на его пути, по-видимому, вызвали резкий рост численности фитопланктона — так называемое цветение, которое спутники NASA зафиксировали в поверхностных водах.

Фитопланктон, использующий солнечный свет для фотосинтеза, лежит в основе морских пищевых цепей. Он также производит до половины кислорода на Земле и является частью океанического «биологического углеродного насоса», переносящего углекислый газ из атмосферы в глубины океана.

Спутники показали, как тающий гигантский айсберг вызвал всплеск микроскопической жизни / © NASA

Прибор VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) на спутнике Suomi NPP получил изображение раскалывающегося столообразного айсберга 25 января 2026 года. Снимок был сделан после того, как несколько крупных фрагментов откололись, дрейфовали на северо-запад, а затем повернули на северо-восток — после распада айсберга 9 января. К востоку от крупнейших оставшихся кусков был заметен целый пояс обломков: мелкий лед, небольшие айсберги и ледяная крошка. В тот же день прибор OCI (Ocean Color Instrument) на спутнике PACE NASA обнаружил шлейфы хлорофилла, дрейфующие вокруг оставшихся айсбергов и поля обломков.

Таяние айсбергов может стимулировать рост фитопланктона сразу несколькими способами. Во-первых, оно формирует более стабильный поверхностный слой воды с благоприятными условиями для роста. Во-вторых, талая вода образует шлейфы, богатые железом — ключевым питательным элементом для фитопланктона, которого часто не хватает в этой части Южной Атлантики. Исследования также показывают, что айсберги нередко содержат значительные количества марганца и макроэлементов, таких как нитраты и фосфаты, полезных для планктона. Эти вещества накапливаются в ледяной толще еще тогда, когда айсберг был частью ледникового щита — благодаря ветровой пыли или контакту со скальными породами и почвой.

Спутниковые снимки показали голубые лужи талой воды на некоторых крупных фрагментах льда. Линейные узоры на поверхности, вероятно, связаны с бороздами, сформировавшимися сотни лет назад, когда лед был частью ледника, медленно скользившего по антарктической скальной породе.

Анализ показал, что в момент съемки в этих водах активно развивались пикоеукариотические фитопланктонные организмы — микроскопические эукариоты, быстро реагирующие на изменения температуры и доступности питательных веществ. Вихри к западу от айсберга состояли из немного более крупных цианобактерий рода Synechococcus.

Некоторые исследования предполагают, что айсберги в последние годы могли значительно способствовать фитопланктонным цветениям в этом регионе — возможно, обеспечивая до одной пятой всего поглощения углерода Южным океаном. Другие научные группы пришли к выводу, что в поверхностных водах позади дрейфующих айсбергов вероятность повышенной концентрации фитопланктона примерно на треть выше, чем на обычном фоне.

Как долго айсберг A-23A будет усиливать продуктивность фитопланктона — до полного разрушения и после него — пока остается открытым вопросом.