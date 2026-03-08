  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
8 марта, 21:42
Рейтинг: +157
Посты: 556

Отказ от мест премиум-класса может вдвое сократить глобальные выбросы от самолетов

Авиаперелеты — один из основных источников углеродного следа среди повседневных действий. Однако исследователи выяснили, что отказ от мест премиум-класса может значительно сократить глобальные выбросы авиации.

Сообщество
# авиация
# выбросы
# самолет-
# Углерод
# экология
Airbus A321-200 / © Mark Harkin, Wikipedia 
Airbus A321-200 / © Mark Harkin, Wikipedia 

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, место в бизнес- и первом классе может создавать до пяти раз больше выбросов углерода, чем место в экономклассе. Международная группа ученых проанализировала более 27 миллионов коммерческих рейсов в 2023 году, охватывающих 26 тысяч пар городов и почти 3,5 миллиарда пассажиров. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications Earth & Environment

В среднем выбросы мировой авиации в 2023 году составили 84,4 грамма CO₂ на километр на одного пассажира. На некоторых маршрутах выбросы достигали 900 граммов на пассажиро-километр. Лидером по общему количеству выбросов среди изученных стран стали Соединенные Штаты Америки. На них пришлось 144,6 миллиона тонн CO₂ — около четверти всех мировых выбросов.

Ученые пришли к выводу, что глобальные выбросы авиации можно сократить, отказавшись от мест повышенного комфорта. Переоборудовав авиалайнеры только под эконом-класс, можно перевозить больше пассажиров и снизить выбросы на 22-57%.

Также исследователи предложили увеличить заполняемость рейсов пассажирами. В 2023 году средняя заполняемость пассажирских самолетов составляла 79%. Увеличив среднюю заполняемость до 95 % на рейс, можно дополнительно сократить выбросы еще на 16%.

Еще одна предложенная мера — использовать наиболее топливно-эффективные самолеты. Эксплуатация более аэродинамичных и экономичных по расходу топлива авиалайнеров может сократить потребление топлива на 25–28%. Наиболее эффективными типами самолетов исследователи назвали Boeing 787-9 для дальнемагистральных рейсов и Airbus A321neo для коротких и среднемагистральных перелетов. 

По оценкам ученых, эти меры могут снизить выбросы на 50–75 %. Авторы исследования отметили, что изменения не получится реализовать сразу. Однако, по их расчетам, уже сейчас возможно добиться немедленного сокращения глобальных авиационных выбросов примерно на 11%. Для этого авиакомпании должны использовать свои самые эффективные самолеты на уже существующих маршрутах.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
09 Мар
850
Наука в тюрьме
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
09 Мар
850
Когда движение становится выбором. Моторная кора и иллюзия контроля
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
10 Мар
1000
Римское жречество: общая характеристика
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
10 Мар
Бесплатно
Биология: клетка
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
11 Мар
850
Настоящие мхи (Bryophyta): архитекторы зеленого ковра
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
11 Мар
600
Самое крупное географическое открытие ХХ века
Московский Планетарий
Москва
Лекция
11 Мар
Бесплатно
Без истерики! История одного диагноза
ВДНХ
Москва
Лекция
11 Мар
800
Колониальная Америка: 1580-1760-е
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
12 Мар
Бесплатно
Вторая квантовая революция
ФизТех
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
6 марта, 16:13
Губкинский университет

Запасы лития в России могут оказаться в разы больше прежних оценок

Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

Губкинский университет
# добыча полезных ископаемых
# литий
# природные ресурсы
# Россия
# технологии
8 марта, 10:58
Татьяна Зайцева

Челюсть доисторического крокодила заставила усомниться в существовании Еврогондваны

Согласно гипотезе о так называемой Еврогондване, в эпоху динозавров Европа, как часть северного суперконтинента Лавразия, еще не полностью отделилась от южного суперконтинента Гондвана и животные могли свободно мигрировать между Европой и Африкой. Однако новый анализ найденных в Венгрии костей первобытного крокодила показал, что его сходство с гондванскими видами обусловлено не близким родством, а схожим образом жизни.

Палеонтология
# древние виды
# крокодилы
# лавразия
# меловой период
# формирование континентов
7 марта, 15:07
Игорь Байдов

NASA впервые изменило орбиту астероидов вокруг Солнца

Новые данные показали, что удар зонда DART не только изменил орбитальный период небольшого спутника Диморфа вокруг его «родителя» Дидима, но и вызвал небольшое изменение движения всей бинарной системы вокруг Солнца. Эти результаты укрепляют уверенность ученых в том, что технология кинетического удара, при заблаговременном обнаружении опасного объекта, может помочь отклонить потенциально опасный астероид от столкновения с Землей.

Астрономия
# DART
# NASA
# астероид
# астероиды
# Дидим
# Диморф
# Солнце
5 марта, 08:10
Александр Березин

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.

Оружие и техника
# беспилотники
# военная техника
# ВПК
# ЗРК
# Израиль
# Иран
# сша
Выбор редакции
6 марта, 16:13
Губкинский университет

Запасы лития в России могут оказаться в разы больше прежних оценок

Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

Губкинский университет
# добыча полезных ископаемых
# литий
# природные ресурсы
# Россия
# технологии
6 марта, 13:26
ФизТех

Гибридный метод помог точнее рассчитать распределение несмешивающихся жидкостей в пористой среде

Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.

ФизТех
# жидкости
# моделирование
# нефть
# пористая среда
# технологии
# флюиды
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Челюсть доисторического крокодила заставила усомниться в существовании Еврогондваны

    8 марта, 10:58

  2. NASA впервые изменило орбиту астероидов вокруг Солнца

    7 марта, 15:07

  3. Ученые выяснили состав самодельных чернил, которыми писали римские солдаты в Виндоланде

    7 марта, 13:33

  4. Астрономы опровергли связь чистоты колец Сатурна с их возрастом

    6 марта, 16:22
Выбор редакции

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

5 марта, 08:10

Последние комментарии

Igor Jirkov
45 секунд назад
Александр, карбонат только у кокколитофорид, у остальных нет никакого карбоната, захоранивается органика. И отнюдь не весь даже карбонат

Посадки деревьев для борьбы с углекислым газом усилили выбросы углекислого газа

Mikhail Lukashev
38 минут назад
Ростислав, неожиданно потому, что так правильно.

Косатки ели сородичей, не подозревая об этом

Иван Колупаев
1 час назад
Валентин, слова не было, а деньги выделялись и немалые. Ну а "колбасу" выбрало то самое поколение что сейчас нудит на каждом углу про утрату идеалов

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

Ростислав Руденко
2 часа назад
А почему "кОсатки", а не "кАсатки"?

Косатки ели сородичей, не подозревая об этом

Сергей Механик
2 часа назад
В нашу эпоху глобальной непредсказуемости и блэкаутов использование электромобилей часто теряет смысл из-за сложностей или невозможности

Семь идей твердотельных аккумуляторов, которые могут увеличить запас хода электромобилей, повысить их безопасность и ускорить зарядку

Qiyomatjon Qoqiev
2 часа назад
В дополнение не каспийский, а Туранский тигр.

Казахстан сажает десятки тысяч деревьев в надежде восстановить популяцию тигров 

Qiyomatjon Qoqiev
3 часа назад
Дополнение или продолжение моего комментария, система не смогла вместить всё что я хотел написать, итак, Туранский тигр не мог межвидово

Казахстан сажает десятки тысяч деревьев в надежде восстановить популяцию тигров 

Persi The Cat
3 часа назад
А как же кремний-углеродные аккумуляторы? Они же почти по всем параметрам лучше, вон уже заменяют своих конкурентов на многих рынках

Запасы лития в России могут оказаться в разы больше прежних оценок

Qiyomatjon Qoqiev
3 часа назад
Ну во-первых нет Южно-Балхашской области в Казахстане, во-вторых туранский тигр это подвид тигров обитавших на просторах Среднеазиатского

Казахстан сажает десятки тысяч деревьев в надежде восстановить популяцию тигров 

Андрей Кузьменко
3 часа назад
Так вы лучше соберите статистику по молодёжи.

Топ-10 стран с наибольшим числом шахматных гроссмейстеров

Артур Дадебаев
3 часа назад
Ксенофобу, прячущемуся под ником Немнихер Конрад. Воняет от человека или нет, зависит от воспитания. Судя по дерьму, которое Вы извергает в

Казахстан сажает десятки тысяч деревьев в надежде восстановить популяцию тигров 

Татьяна Жевлакова
4 часа назад
Немнихер, ты сам воняешь

Казахстан сажает десятки тысяч деревьев в надежде восстановить популяцию тигров 

Олег Овчинников
5 часов назад
Тумэн, с бурятами на вахту ездил почти 2 года. В большинстве своём очень порядочные мужчины. Главное, чтоб не пили

Топ-10 стран с наибольшим числом шахматных гроссмейстеров

Олег Овчинников
5 часов назад
Тохиржон, ничего удивительного. Черный континент оскотинивают последние лет 350

Топ-10 стран с наибольшим числом шахматных гроссмейстеров

Олег Овчинников
5 часов назад
Nazr, узбекистана, по большей части, улицы подметают и в шаурму людям плюют.

Топ-10 стран с наибольшим числом шахматных гроссмейстеров

Олег Овчинников
5 часов назад
Сергей, так на Украине пол страны - этнические русские. Даже больше, чем пол страны. Некорректный пример

Топ-10 стран с наибольшим числом шахматных гроссмейстеров

Роман Мартынюк
5 часов назад
Ну ладно. Это понятно. А что у нас сделано?

Спутник запечатлел крупнейшую в мире солнечную электростанцию концентрированного типа

Олег Овчинников
5 часов назад
Dmitri, мы многонациональная страна. У нас есть этнические регионы, где на полном серьёзе джинов изгоняют и средний айкью там непозволительно низкий

Топ-10 стран с наибольшим числом шахматных гроссмейстеров

Олег Овчинников
5 часов назад
Aram, если я не ошибаюсь, в Армении вообще больше всего гроссмейстеров на душу населения. Могу преувеличивать, но вы точно на самых верхних строчках

Топ-10 стран с наибольшим числом шахматных гроссмейстеров

Bri
5 часов назад
Виктор, ты гниль позорная в сортире ваше место

Инфографика: самые многоэтажные здания в странах мира

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно