Отказ от мест премиум-класса может вдвое сократить глобальные выбросы от самолетов
Авиаперелеты — один из основных источников углеродного следа среди повседневных действий. Однако исследователи выяснили, что отказ от мест премиум-класса может значительно сократить глобальные выбросы авиации.
По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, место в бизнес- и первом классе может создавать до пяти раз больше выбросов углерода, чем место в экономклассе. Международная группа ученых проанализировала более 27 миллионов коммерческих рейсов в 2023 году, охватывающих 26 тысяч пар городов и почти 3,5 миллиарда пассажиров. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications Earth & Environment.
В среднем выбросы мировой авиации в 2023 году составили 84,4 грамма CO₂ на километр на одного пассажира. На некоторых маршрутах выбросы достигали 900 граммов на пассажиро-километр. Лидером по общему количеству выбросов среди изученных стран стали Соединенные Штаты Америки. На них пришлось 144,6 миллиона тонн CO₂ — около четверти всех мировых выбросов.
Ученые пришли к выводу, что глобальные выбросы авиации можно сократить, отказавшись от мест повышенного комфорта. Переоборудовав авиалайнеры только под эконом-класс, можно перевозить больше пассажиров и снизить выбросы на 22-57%.
Также исследователи предложили увеличить заполняемость рейсов пассажирами. В 2023 году средняя заполняемость пассажирских самолетов составляла 79%. Увеличив среднюю заполняемость до 95 % на рейс, можно дополнительно сократить выбросы еще на 16%.
Еще одна предложенная мера — использовать наиболее топливно-эффективные самолеты. Эксплуатация более аэродинамичных и экономичных по расходу топлива авиалайнеров может сократить потребление топлива на 25–28%. Наиболее эффективными типами самолетов исследователи назвали Boeing 787-9 для дальнемагистральных рейсов и Airbus A321neo для коротких и среднемагистральных перелетов.
По оценкам ученых, эти меры могут снизить выбросы на 50–75 %. Авторы исследования отметили, что изменения не получится реализовать сразу. Однако, по их расчетам, уже сейчас возможно добиться немедленного сокращения глобальных авиационных выбросов примерно на 11%. Для этого авиакомпании должны использовать свои самые эффективные самолеты на уже существующих маршрутах.
