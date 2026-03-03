  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Юлия Николаева
Юлия Николаева
3 марта, 13:20
Рейтинг: +97
Посты: 161

Беспилотники впервые атаковали дата-центры Amazon на Ближнем Востоке

Компания Amazon сообщила, что ее подразделение Web Services 1 марта подверглось атакам беспилотников: повреждены три объекта в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Бахрейне. Инциденты произошли после ударов США и Израиля по Ирану, нанесенных в минувшие выходные.

Сообщество
# Amazon
# беспилотники
# оружие
# технологии
Столб дыма после иранского удара по Дубаю / © AFP
Столб дыма после иранского удара по Дубаю / © AFP

Случившееся наглядно продемонстрировало уязвимость критически важной технологической инфраструктуры — в частности, центров обработки данных — в условиях военных конфликтов.

В компании уточнили, что в ОАЭ прямые попадания пришлись по двум объектам, тогда как в Бахрейне дрон взорвался в непосредственной близости от одного из центров, что также привело к повреждениям инфраструктуры.

Беспилотники нанесли конструктивный ущерб зданиям, нарушили подачу электроэнергии и, в ряде случаев, потребовали применения систем пожаротушения, что повлекло дополнительный ущерб из-за воды.

Кроме того, в специалисты Amazon Web Services предупредили, что на фоне продолжающегося конфликта общая операционная обстановка на Ближнем Востоке остается непредсказуемой.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
03 Мар
1000
Антропогенез: долгая дорога к разуму
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
03 Мар
1000
Мифологическое мировосприятие: римская специфика
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Мар
850
Печеночники (Marchantiophyta): между талломом и побегом
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
04 Мар
1000
Карело-финский эпос «Калевала»
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Мар
Бесплатно
Мифы о расах
ВДНХ
Москва
Лекция
04 Мар
Бесплатно
Затерянный мир самых древних организмов планеты
Русское географическое общество
Москва
Лекция
05 Мар
Бесплатно
И все-таки они делятся!
ИЦАЭ
Санкт-Петербург
Лекция
05 Мар
Бесплатно
Древо жизни без иллюзий: что показали гены и чего они не смогли?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
05 Мар
800
Гипотезы о происхождении скифов в свете новейших данных
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
2 марта, 12:07
Илья Гриднев

Спящие медведи сохранили мышечную массу после полугода без движения

Биологи раскрыли, как бурые медведи могут месяцами лежать без движения и не терять физическую силу. Во время спячки они полностью перестраивают работу клеток, уменьшая количество митохондрий, но усиливая эффективность оставшихся. Ученые хотят перенести медвежьи способности в новые лекарства от атрофии мышц.

Биология
# бурый медведь
# митохондрии
# мышцы
# спячка
2 марта, 19:38
Игорь Байдов

Ученые нашли связь между клетчаткой и крепким сном

Авторы масштабного исследования рассказали, чем именно нужно питаться в течение дня, чтобы хорошо выспаться ночью. В отличие от предыдущих работ, ученые не полагались на память участников эксперимента, а следили за их питанием через приложение и исследовали сон с помощью медицинских датчиков.

Медицина
# клетчатка
# мозг
# пища
# растительная пища
# сон
2 марта, 14:32
Татьяна Зайцева

Найденный на свалке указ подтвердил существование полулегендарного нубийского царя

При раскопках Старой Донголы — столицы средневекового христианского царства Макурия, находившегося на севере современного Судана — в горе мусора нашли документы на арабском языке, среди которых оказался указ от имени царя Кашкаша. До сих пор о существовании этого царя было известно лишь из устных преданий.

Археология
# артефакт
# африка
# документы
# история
# Нил
# раскопки
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
26 февраля, 10:02
Татьяна Зайцева

Биологи пересчитали пчел на планете и удивились количеству их видов

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Биология
# пчелы
# разнообразие видов
# таксономия
28 февраля, 11:53
Андрей Серегин

Ученые выяснили, что собаки помогают людям спонтанно, а кошки — только ради выгоды

Разное отношение домашних животных к хозяевам давно стало предметом споров, обсуждений и шуток. Ученые из Венгрии показали, что собаки демонстрируют по отношению к человеку уровень альтруизма, сходный с детским, тогда как кошки ищут в партнерстве с человеком прежде всего свою выгоду.

Биология
# Венгрия
# дети
# кошки
# одомашнивание
# собаки
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Муравьи научились превращать парниковый газ в «каменную броню»

    3 марта, 11:47

  2. Биологи выяснили, почему древнейшие животные на земле не оставили окаменелостей

    3 марта, 09:00

  3. Метеорологи впервые засняли невидимое электрическое свечение деревьев во время грозы

    3 марта, 08:30

  4. Ученые нашли связь между клетчаткой и крепким сном

    2 марта, 19:38
Выбор редакции

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

15 февраля, 11:25

Последние комментарии

Григорий
9 минут назад
Туда его

Иран показал момент поражения израильского беспилотника Heron

Александр Французов
12 минут назад
Дмитрий, ну кончено вот и лизоблюды повылезали. Кастрюльку поправь и дальше беги лизать.

Новые спутниковые снимки показали, что США поразили крупнейший корабль ВМС Ирана

Alexander Lipkovich
13 минут назад
Иван, "это скорее антисионизм" а сионизм чем помешал?..Национальные устремления к возврату на свою родную землю можно только приветствовать, в

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Sam Dowson
27 минут назад
Убрали киль, так убрали бы и крылья, отражающая поверхность стла бы ещё меньше.

Истребитель шестого поколения F-47, возможно, показали в новом видео Pratt & Whitney

Федя Кобальт
1 час назад
Денис, Какой русский паблик забанен? Их много так то

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

Дмитрий Топорков
2 часа назад
Александр, я думаю, что бы вы для началу научились писать по-русски. Далее по тексту, Россию ещё никто не признал террористом ? А ведь она в разы хуже

Новые спутниковые снимки показали, что США поразили крупнейший корабль ВМС Ирана

Сергей Сущий
3 часа назад
Яндекс в январе 2026 г. - 2,9 млрд посещений. Аннушка должна была показать его отметить на своей картинке. И это 10-е место)))

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

Александр Виноградов
3 часа назад
Имя, 1. Каким образом? На Марсе атмосфера вымерзла как она вымерзнет на земле? 2. Почему начнут стрелять? И кто? Государство как электричество

Иранские физики рассчитали, что технологические цивилизации существуют не больше пяти тысяч лет

Денис Антонов
4 часа назад
Mykola, а сколько там нацистов уже бусифицировали и могилизировали? 1 700 000 было год назад, остальные в темноте срут в кошачьи лотки

Два главных рейтинга: кто лидирует по уровню дохода и по уровню счастья в мире

Alex Johnson
4 часа назад
Ира, неандерталки страшные были вот и вымерли как вид, никто их не брал

Отсутствие неандертальских генов на X-хромосоме человека объяснили брачными предпочтениями древних людей

Alex Johnson
4 часа назад
Светлана, возможно просто у вас проблемы с го ловой, а не черты негров

Отсутствие неандертальских генов на X-хромосоме человека объяснили брачными предпочтениями древних людей

Александр Французов
4 часа назад
Кто нибудь признает США государство террорист?

Новые спутниковые снимки показали, что США поразили крупнейший корабль ВМС Ирана

Alex Johnson
4 часа назад
Люди с других планет давно нас изучили и даже видят в реальном времени ч/з микроспутники на границе Солн. системы. А может просто сканируют

Разгадка парадокса Ферми: самопожирание цивилизаций или вариант Циолковского?

Сергей Дусаков
4 часа назад
Своевременная статья, после бомбардировки Ирана. Представители США так и сказали: Бомбардировку начал Израиль.

Рейтинг: самые влиятельные страны по «мягкой силе» в 2026 году

Alex Johnson
5 часов назад
Мы питаемся лучше, чем когда-либо раньше... Бред полный. Вся еда напичкана заменителями, соей, пальмой, цены на натур.продукты огонь, везде химикаты

Разгадка парадокса Ферми: самопожирание цивилизаций или вариант Циолковского?

Alex Johnson
5 часов назад
Иван, после ядерного будет мегаядерное или еще какое в 1000 раз мощнее

Иранские физики рассчитали, что технологические цивилизации существуют не больше пяти тысяч лет

ۣۜSASUKE ۣۜUchiha
5 часов назад
По этому там много мигрантов из востока

Два главных рейтинга: кто лидирует по уровню дохода и по уровню счастья в мире

Alex Johnson
5 часов назад
Александр, ГИПЕРЯДЕРНОЕ в будущем это сделает легко

Иранские физики рассчитали, что технологические цивилизации существуют не больше пяти тысяч лет

Alex Johnson
5 часов назад
Четвертая или пятая ГИПЕРЯДЕРНАЯ ВОЙНА в ближайшие 300 лет уничтожит всех. Как вариант тогда мы уже заселим сотни планет, высосем все ресурсы и

Иранские физики рассчитали, что технологические цивилизации существуют не больше пяти тысяч лет

Alex Johnson
6 часов назад
Сергей, Патриет ты свои 15 копеек отработать не можешь 🤮

Карта зависимости стран от китайского импорта

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно