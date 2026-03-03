Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Беспилотники впервые атаковали дата-центры Amazon на Ближнем Востоке

Компания Amazon сообщила, что ее подразделение Web Services 1 марта подверглось атакам беспилотников: повреждены три объекта в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Бахрейне. Инциденты произошли после ударов США и Израиля по Ирану, нанесенных в минувшие выходные.

Столб дыма после иранского удара по Дубаю / © AFP

Случившееся наглядно продемонстрировало уязвимость критически важной технологической инфраструктуры — в частности, центров обработки данных — в условиях военных конфликтов.

В компании уточнили, что в ОАЭ прямые попадания пришлись по двум объектам, тогда как в Бахрейне дрон взорвался в непосредственной близости от одного из центров, что также привело к повреждениям инфраструктуры.

Беспилотники нанесли конструктивный ущерб зданиям, нарушили подачу электроэнергии и, в ряде случаев, потребовали применения систем пожаротушения, что повлекло дополнительный ущерб из-за воды.

Кроме того, в специалисты Amazon Web Services предупредили, что на фоне продолжающегося конфликта общая операционная обстановка на Ближнем Востоке остается непредсказуемой.