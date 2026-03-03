Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рядом с секретной ядерной базой в Неваде зафиксировали серию загадочных землетрясений

В США зарегистрировали серию загадочных землетрясений. Толчки фиксировали недалеко от секретной базы, используемой для ядерных испытаний.

«Зона 51» / © Gabriel Zeifman, twz

Как сообщает Daily Mail, Геологическая служба США за один день зафиксировала 16 умеренных толчков силой более 2,5 баллов в окрестностях одного из полигонов Тонопа в штате Невада, более известного как «Зона 52». При этом, за неделю ученые зарегистрировали более 100 сейсмических событий в этом районе. Многие толчки были очень слабыми — магнитудой около 1,0–1,9. Однако магнитуда некоторых землетрясений превышала 3,0.

«Зона 52» расположена на территории крупного комплекса к северу от Лас-Вегаса, известного как «Невадский испытательный и тренировочный полигон». Поблизости находится и ее более известный сосед — «Зона 51».

Десятилетия существовало мнение, что военные США именно в этом удаленном районе проводили испытания летательных аппаратов и вели исследования, связанные с ядерным оружием.

Издание отмечает, что серия толчков вблизи полигона совпала с началом масштабной кампании США против Ирана. При этом, в феврале истек срок действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Самое сильное землетрясение произошло 1 марта. Толчок магнитудой 4,3 зафиксировали в отдаленной части пустыни Невада, примерно в 75 километрах к северо-востоку от полигона Тонопа. Жители США ощутили толчки на расстоянии около 290 километров от эпицентра землетрясения.

Власти США не анонсировали, что возобновят полномасштабные испытания ядерного оружия. Есть вероятность, что последние землетрясения могли быть частью обычной геологической активности в регионе.

Однако именно в этом районе США когда-то проводили испытания оружия массового поражения. Такие испытания также могут вызывать сейсмические толчки. Как отмечает издание, существуют доказательства того, что подземные ядерные испытания создают сейсмические волны, похожие на землетрясения.

Изначально эти сигналы приборов изучают так же, как и естественные землетрясения. Позднее их можно отличить по определенным признакам. Ядерные взрывы обычно высвобождают энергию вблизи поверхности. Настоящие землетрясения чаще происходят глубже под землей и вызывают больше сдвиговых волн.

«Зона 52» считается строго засекреченным объектом вооруженных сил США. Им управляют Министерство энергетики и Министерство обороны страны. Его использовали для обслуживания ядерного арсенала, испытаний систем доставки оружия, исследований детонаторов и поджигательных устройств, а также других связанных с этим засекреченных работ.

Представители Национального управления по ядерной безопасности США в 2025 году заявляли, что страна может возобновить программы испытаний оружия. Во время недавней экскурсии по секретной ядерной лаборатории в Неваде официальные лица заявили, что в конце 2025 года там установили некие секретные устройства. Эти устройства должны сдерживать микроскопические взрывы, имитирующие взрыв атомной бомбы.

США начали проводить подземные ядерные испытания в 1960-х годах. Страна завершила эти эксперименты в 1992 году после введения моратория на ядерные взрывы. Администрация Трампа решила не продлять это ограничение.

Несмотря на отмену ограничений, официальных сообщений о проведении испытаний ядерного оружия пока не было.