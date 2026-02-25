  • Добавить в закладки
Олег Гончар
Олег Гончар
25 февраля, 11:26
Рейтинг: +765
Посты: 2329

Японский беспилотный «летающий автомобиль» SD-05 выполнил первый полет

Японская компания SkyDrive Inc. успешно провела первую публичную демонстрацию полета своего электрического «летающего автомобиля» в Токио, сделав важный шаг к запланированному коммерческому запуску в 2028 году.

# авиация
# технологии
# транспорт
# Япония
Беспилотный летательный аппарат SD-05 / © SkyDrive 
Беспилотный летательный аппарат SD-05 / © SkyDrive 

Испытательный полет, организованный в партнерстве с Mitsubishi Estate Co. и Kanematsu Corp., состоялся над Токийским заливом. Беспилотный аппарат, управляемый дистанционно, находился в воздухе около трех с половиной минут и преодолел примерно 150 метров.

Модель SD-05 представляет собой летательный аппарат с электрическим приводом и питанием от аккумуляторов, оснащенный 12 роторами и рассчитанный на перевозку до трех пассажиров. Предполагаемая дальность полета составляет от 15 до 40 километров. По данным SkyDrive, компактная и легкая конструкция аппарата позволяет ему приземляться в более разнообразных местах по сравнению с традиционными вертолетами, которым обычно требуются более просторные площадки.

Одновременно с демонстрационным полетом компания представила специализированный терминал, оснащенный автоматизированной системой регистрации с использованием распознавания лиц. Он позволит операторам контролировать взлеты и посадки.

«Летающие автомобили» рассматриваются как потенциальное решение проблем городской мобильности — таких как дорожные заторы и перегруженность общественного транспорта. 

Генеральный директор SkyDrive Томохиро Фукузава выразил оптимизм относительно будущей стоимости перелетов. По его словам, после 2030 года тарифы могут снизиться «примерно до двух стоимостей поездки на такси, а возможно, и ниже».

Последние комментарии

Иван Колупаев
8 секунд назад
Александр, ключевая фраза "в 1969 г." то есть больше полувека назад. А тогда США были малость другими. Как впрочем и СССР. В те времена это и правда была

Новая проблема ракеты SLS опять надолго отложила полет американцев к Луне

Alex D.
10 минут назад
Александр, между многоразовым использованием матчасти в рамках штатных процедур, изначально предусмотренных документацией, и "каннибализацией"

Новая проблема ракеты SLS опять надолго отложила полет американцев к Луне

linda escamarey
31 минута назад
After playing Monkey Mart extensively, I've come to appreciate the engaging mechanics of managing crops and serving customers in a fun environment. Visit now https://monkeymart6x.io

Исследователи обнаружили, что асфальт на основе водорослей не боится морозов и снижает углеродный след

Foxtrot Uniform
46 минут назад
Хм, интересно, устроит ли кетайцев граница по Уралу? Или решат все-таки восстановить историческую справедливость и вернуть Казанское и

Аналитики США назвали мирового лидера по числу основных боевых танков

Александр Березин
48 минут назад
Я, "Александр, какая разница, топливно эффективен был F-1 или неэффективен, если один пуск SLS сейчас стоит примерно столько же или даже несколько

Новая проблема ракеты SLS опять надолго отложила полет американцев к Луне

Александр Березин
55 минут назад
Я, "смешно читать, как эксперт заявляет, что США прилунятся в 2028-2029 годах. Как они в эти даты успеют прилуниться, если до сих пор у Маска посадочного

Новая проблема ракеты SLS опять надолго отложила полет американцев к Луне

Александр Березин
58 минут назад
Иван, "Александр, у страхшипа нет системы аварийного спасения не даст ему NASA сертификата на перевозку астронавтов " А зачем Старшипу такой

Новая проблема ракеты SLS опять надолго отложила полет американцев к Луне

Александр Березин
1 час назад
Alex, Роскосмос себе бесспорно такое позволит -- в 2030-х. Переход на многоразовые ракеты -- а значит и многоразовые движки -- неизбежен от слова

Новая проблема ракеты SLS опять надолго отложила полет американцев к Луне

Александр Французов
1 час назад
становится все страшней и страшнее) скоро роботы начнут сами принимать решения и черт его знает что он себе придумает)

Прорыв в робототехнике: мобильную платформу впервые оснастили квантово-вдохновленным компьютером

Я
1 час назад
Александр, смешно читать, как эксперт заявляет, что США прилунятся в 2028-2029 годах. Как они в эти даты успеют прилуниться, если до сих пор у Маска

Новая проблема ракеты SLS опять надолго отложила полет американцев к Луне

Я
1 час назад
Александр, какая разница, топливно эффективен был F-1 или неэффективен, если один пуск SLS сейчас стоит примерно столько же или даже несколько дороже,

Новая проблема ракеты SLS опять надолго отложила полет американцев к Луне

Иван Бородин
2 часа назад
Что за бред!? У России самый большой флот атомных подводных лодок!!!

Инфографика: в каких странах есть атомный подводный флот 

Igor Jirkov
5 часов назад
хорошая идея. Я полсотни видов описал, в мою честь восемь назвали. И всё бесплатно. "С победителями торгов Мецлер будет работать лично, чтобы в

На аукционе eBay продается право дать название новому виду насекомых

JuYi Bai
5 часов назад
JuYi, queens game:https://www.queensgames.org

Ученые, возможно, ошиблись при подсчете численности населения Земли

JuYi Bai
5 часов назад
Честно говоря, я всегда думал, что данные переписи довольно точные, а тут удивило, что спутниковые методы могут показывать совсем другую картину,

Ученые, возможно, ошиблись при подсчете численности населения Земли

7 часов назад
Affidavit, Согласен.

Опубликованы снимки одной из самых страшных ядерных катастроф в истории США

7 часов назад
Affidavit, Совершенно точно

Опубликованы снимки одной из самых страшных ядерных катастроф в истории США

7 часов назад
Американцы молодцы, во избежании угрозы Радиаций, на атомную станцию сбросили ядерную бомбу, почему, потому что в Америке люди думают о людях, а не

Опубликованы снимки одной из самых страшных ядерных катастроф в истории США

Кирпань Николай
7 часов назад
Иван, ну тогда китайцы их обгонят. Как будто в такой ситуации ради "величия америки" Маску могут и карт-бланш дать.

Новая проблема ракеты SLS опять надолго отложила полет американцев к Луне

Владимир
9 часов назад
Всего лишь, гостиница а для привлечения бабла сказка про луну, аквариумы, дельфинарии и т.д. уже не в тренде, вот и выдумывают херню всякую😅😅😅😅

Представлен проект самого большого в мире сферического здания

