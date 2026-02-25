Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Прорыв в робототехнике: мобильную платформу впервые оснастили квантово-вдохновленным компьютером
Японские компании Toshiba и MIRISE Technologies представили технологический прорыв в сфере автономной мобильности. Разработчики интегрировали Simulated Bifurcation Machine (SBM) — компьютер, использующие алгоритмы, вдохновленные квантовыми вычислениями (квантово-вдохновленный компьютер) Toshiba — непосредственно в мобильную роботизированную платформу, созданную MIRISE.
Благодаря высокой степени параллелизма SBM и фирменной архитектуре схем, робот продемонстрировал стабильное обнаружение и сопровождение нескольких объектов со скоростью 23 кадра в секунду. Для систем автономного вождения обычно достаточно 10 кадров в секунду, что означает значительный запас по производительности.
Таким образом, вычислительные задачи оптимизации, ранее требовавшие мощных серверов, теперь могут выполняться в режиме реального времени на компактных и энергоэффективных устройствах — например, в автомобильных системах или контроллерах роботов.
В ходе практических тестов MIRISE оснастила автономного мобильного робота FPGA-модулем с новым алгоритмом отслеживания.
Робот продемонстрировал динамическое планирование маршрута, успешно обходя несколько движущихся объектов. Система использовала данные трекинга на основе SBM для оценки достоверности определения положения объектов и направления их движения, корректировки зон занятости пространства и прогнозирования их будущих координат. Это позволило сократить количество лишних маневров уклонения и повысить общую эффективность навигации.
Как подчеркнули в Toshiba, если ранее квантово-вдохновленный компьютеры применялись преимущественно для централизованного управления мобильными системами, то теперь впервые подобное решение было встроено непосредственно в мобильную платформу и использовано для автономного управления.
Этот шаг может стать важным этапом в развитии энергоэффективных интеллектуальных систем, способных принимать сложные решения непосредственно «на борту» устройства — без обращения к внешним вычислительным центрам.
