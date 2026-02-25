  • Добавить в закладки
25 февраля, 11:00
Татьяна Зайцева
3

Лошадиное ржание оказалось средним между свистом и пением

❋ 6.1

Ржание лошади — это своеобразная смесь звуков, включающая как высокие, так и низкие частоты. Авторы нового исследования выяснили, что лошадям удается проделать такой трюк, одновременно свистя через гортань и вибрируя голосовыми связками, как человек во время пения. По мнению ученых, ржание позволяет лошадям посылать друг другу сразу два сообщения.

Лошадь, издающая тихое ржание
Лошадь, издающая тихое ржание / ©Elodie Briefer

Хотя одомашненные лошади живут в непосредственной близости от человека уже более четырех тысяч лет, мы до сих пор плохо понимаем, как они общаются между собой. Кроме того, более крупные млекопитающие, как правило, издают звуки более низкого тона, поскольку размер гортани обычно увеличивается пропорционально размеру тела. Но в природе есть исключения из этого правила, и яркий пример такого отклонения — ржание лошадей, входящих в число самых крупных наземных млекопитающих.

Их ржание содержит очень высокую основную частоту, превышающую 1000 герц, в дополнение ко второй, более низкой, примерно 200 герц. Такое явление, при котором вокализация имеет две независимые частотные составляющие, низкую и высокую, называется «бифонация».

Ранее ученые обнаружили, что эти две частоты важны для лошадей, поскольку с их помощью они передают сородичам разные сообщения о своих эмоциях. В то время как низкая частота создается вибрацией голосовых связок, подобно пению человека или мяуканью кошки, происхождение высокочастотной составляющей до сих пор оставалось загадкой.

Чтобы в этом разобраться, международная группа исследователей, статья которых опубликована в журнале Current Biology, тщательно изучила анатомию лошадиной гортани и провела ряд акустических экспериментов.

Ученые обнаружили, что высокочастотная составляющая ржания генерируется гортанным свистом, который по принципу извлечения звука похож на обычный человеческий свист. Единственное отличие — турбулентный поток воздуха, создающий сам звук свиста, образуется не в дыхательных путях, а непосредственно внутри гортани лошади.

Хотя некоторые мелкие грызуны, такие как крысы и мыши, тоже умеют издавать гортанные свисты, лошади оказались первым крупным видом млекопитающих, у которого обнаружили именно такой способ свиста, и единственным известным животным, делающим это одновременно с вибрацией голосовых связок.

Это открытие исследователи сделали на основании экспериментов с гортанями, удаленными у скончавшихся лошадей, пропуская через них поток воздуха или гелия. Ученые объяснили, что, поскольку в гелии скорость звука выше, это приводит к смещению частоты свиста в сторону более высоких значений, в то время как частота нормальной вибрации голосовых связок остается неизменной.

Когда поток, поступающий в гортань, переключали с воздуха на гелий, то, как и предсказывалось, высокочастотная составляющая ржания смещалась вверх, в то время как низкие частоты остались неизменными.

Ученые предположили, что бифонация ржания развилась у лошадей во время эволюции именно для одновременной передачи нескольких независимых сообщений. Эта уникальная голосовая адаптация позволяет лошадям издавать более богатый и сложный спектр звуков по сравнению с другими млекопитающими.

Такой же способностью обладают лошади Пржевальского — вид, тесно связанный с одомашненной лошадью. Однако у более отдаленных родственников лошадей, таких как ослы и зебры, высокая частотная составляющая ржания отсутствует.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
