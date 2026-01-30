Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Маск, возможно, объединит SpaceX и xAI
Генеральный директор SpaceX Илон Маск рассматривает возможность вывода своей частной космической компании на биржу в июне — в день своего рождения — при ошеломляющей оценке в 1,5 триллиона долларов. Если это произойдет, первичное публичное размещение акций станет крупнейшим в истории.
Как сообщило издание Reuters, на этом Маск не остановится, он рассчитывает объединить свой ИИ-стартап xAI со SpaceX еще до выхода на биржу. Этот неожиданный план выглядит крайне неоднозначным и порождает больше вопросов, чем ответов.
На данный момент неизвестно, почему сделка вообще обсуждается, не говоря уже о ее финансовых параметрах. Предположительно, логика объединения может быть связана с тем, что SpaceX поможет xAI выводить дата-центры на околоземную орбиту — идея, которая в последнее время захватила умы лидеров ИИ-индустрии, несмотря на предупреждения экспертов о сомнительной экономической целесообразности и серьезных ограничениях по пропускной способности.
«Самое дешевое место для размещения ИИ будет в космосе, — заявил Маск на прошлой неделе в интервью на форуме в Давосе. — И это станет реальностью уже через два года, максимум через три».
Другие компании — прежде всего Blue Origin Джеффа Безоса — также изучают возможность запуска тысяч спутников, которые в перспективе смогут обслуживать орбитальные дата-центры. Генеральный директор Google Сундар Пичаи тоже проявляет живой интерес к этому концепту, утверждая, что размещение вычислительных мощностей ближе к Солнцу позволит практически без ограничений использовать солнечную энергию в космосе.
По данным Reuters, в штате Невада созданы две структуры, включая компанию с ограниченной ответственностью, в которой фигурирует финансовый директор SpaceX Брет Джонсен. Эти структуры предназначены для обмена акциями xAI и SpaceX. Источник агентства также сообщил, что руководители xAI в рамках сделки могут получить не акции SpaceX, а денежные выплаты.
Еще в прошлом году SpaceX согласилась инвестировать два миллиарда долларов в xAI в рамках раунда финансирования стартапа. Обе компании — и xAI, и SpaceX — уже получили крупные оборонные контракты от Пентагона. Более того, в начале этого года министр войны США Пит Хегсет заявил, что ИИ-чатбот Маска Grok будет использоваться внутри сетей Министерства обороны.
SpaceX также разрабатывает специализированную версию своей спутниковой интернет-системы Starlink для нужд национальной безопасности — проект под названием Starshield. По информации Reuters, в нем планируется задействовать ИИ для отслеживания целей на поверхности Земли.
Для Маска подобные объединения бизнеса не в новинку. В прошлом году он, к примеру, интегрировал свою социальную платформу X в структуру xAI.
