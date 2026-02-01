Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Производство атомной энергии в странах ЕС

В Евросоюзе в 2024 году на долю атомных электростанций пришлось 23,3% от общего объема производства электроэнергии. На инфографике показаны объемы выработки атомной электроэнергии по странам ЕС.

Производство атомной энергии в странах ЕС в 2024 году / © Eurostat

В 2024 году атомные электростанции 12 стран Евросоюза произвели 649 524 гигаватт-часа электроэнергии. Это на 4,8% больше, чем в 2023 году.

Крупнейший производитель атомной энергии в Евросоюзе — Франция. Страна выработала 380 451 гигаватт-часа — это 58,6% от всей выработки атомной электроэнергии в ЕС. В топ-3 также попали Испания и Швеция, хотя страны значительно отстали от Франции.

По сравнению с 2023 годом Франция увеличила производство атомной электроэнергии на 12,5%. Также Евростат зафиксировал рост показателя в Швеции и Словении. Остальные производители атомной электроэнергии продемонстрировали снижение выработки.

До 2021 года Германия была вторым по величине производителем атомной электроэнергии в ЕС, но в 2023 году страна закрыла свои атомные электростанции.