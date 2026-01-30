Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Редкий кадр: Curiosity снял поверхность Марса при искусственном освещении

Марсоход Curiosity сделал редкий ночной снимок поверхности Марса 6 декабря 2025 года, в 4740-й марсианский сол (день) своей работы. Для этого он использовал светодиодные фонари, установленные на конце роботизированной руки.

Редкий кадр: Curiosity снял поверхность Марса при искусственном освещении / © NASA / JPL-Caltech / MSSS

Эти светодиоды входят в состав камеры MAHLI (Mars Hand Lens Imager), которая находится на манипуляторе марсохода. Само изображение получено камерой Mastcam, установленной на «мачте» Curiosity. Обычно ученые используют подсветку MAHLI днем, чтобы осветить участки, находящиеся в глубокой тени — например, внутренние стенки пробуренных отверстий или входные каналы трубок, ведущих к приборам внутри корпуса аппарата. В начале миссии эти же светодиоды применялись и ночью, чтобы разглядеть слоистость и другие детали стенок буровых отверстий, которые помогали определить состав пород. Однако после изменения методики бурения отверстия стали слишком шероховатыми и запыленными, и такие детали в них перестали быть различимы.

Ситуация изменилась после бурения цели с условным названием «Nevado Sajama» 13 ноября 2025 года. Команда инженеров заметила, что стенки этого отверстия получились достаточно гладкими, чтобы вновь попытаться поискать слои, и решила провести ночную съемку с подсветкой. Это бурение выполнялось в районе с характерными геологическими структурами, известными как коробчатые структуры: они пересекают поверхность на многие километры и с орбиты напоминают гигантскую паутину.

Curiosity разработали в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL), которой управляет Калифорнийский технологический институт в Пасадене. JPL руководит миссией от имени Научного управления NASA в рамках программы исследования Марса.