Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Редкий кадр: Curiosity снял поверхность Марса при искусственном освещении
Марсоход Curiosity сделал редкий ночной снимок поверхности Марса 6 декабря 2025 года, в 4740-й марсианский сол (день) своей работы. Для этого он использовал светодиодные фонари, установленные на конце роботизированной руки.
Эти светодиоды входят в состав камеры MAHLI (Mars Hand Lens Imager), которая находится на манипуляторе марсохода. Само изображение получено камерой Mastcam, установленной на «мачте» Curiosity. Обычно ученые используют подсветку MAHLI днем, чтобы осветить участки, находящиеся в глубокой тени — например, внутренние стенки пробуренных отверстий или входные каналы трубок, ведущих к приборам внутри корпуса аппарата. В начале миссии эти же светодиоды применялись и ночью, чтобы разглядеть слоистость и другие детали стенок буровых отверстий, которые помогали определить состав пород. Однако после изменения методики бурения отверстия стали слишком шероховатыми и запыленными, и такие детали в них перестали быть различимы.
Ситуация изменилась после бурения цели с условным названием «Nevado Sajama» 13 ноября 2025 года. Команда инженеров заметила, что стенки этого отверстия получились достаточно гладкими, чтобы вновь попытаться поискать слои, и решила провести ночную съемку с подсветкой. Это бурение выполнялось в районе с характерными геологическими структурами, известными как коробчатые структуры: они пересекают поверхность на многие километры и с орбиты напоминают гигантскую паутину.
Curiosity разработали в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL), которой управляет Калифорнийский технологический институт в Пасадене. JPL руководит миссией от имени Научного управления NASA в рамках программы исследования Марса.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Исследователи просканировали непрозрачные куски янтаря из личного архива немецкого поэта и обнаружили внутри идеально сохранившееся насекомое. Это заставило переписать классификацию древних видов.
Зоркий глаз бури: сканирующая квантово-вихревая микроскопия помогла увидеть слабые места сверхпроводника
Ученые МФТИ с коллегами сравнили возможности классической магнитной силовой микроскопии (МСМ) и разработанного ими ранее нового метода для изучения дефектов в сверхпроводящих пленках. Оказалось, что в ходе сканирования поверхности с помощью квантового вихря, «ухватившегося» за магнитный зонд, можно визуализировать несовершенства структуры в толще материала, получив разрешение на порядок выше возможностей МСМ. Способность метода находить неразличимые для поверхностных методов скрытые дефекты задает новые стандарты в контроле качества сверхпроводников и сверхпроводящих приборов.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
22 Марта, 2017
Люди, хоббиты и все-все-все
28 Апреля, 2017
Хорошо иметь домик в океане
15 Августа, 2021
Детство и юность великих ученых. Тест
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии