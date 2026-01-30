  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
30 января, 12:06
Илья Гриднев
605

Физики создали первый двумерный кристалл времени на квантовом компьютере

❋ 4.2

Исследователи доказали реальность двумерных дискретных кристаллов времени, которые ранее существовали лишь в теории. Для эксперимента использовали мощный квантовый процессор, позволивший материи поддерживать ритм колебаний без потери энергии.

Физика
# квантовый компьютер
# кубиты
# экзотическая материя
Художественное изображение дискретного кристалла времени / © Joe Randall and Tim Taminiau / QuTech

Обычные кристаллы, например алмаз или крупинка соли, имеют структуру, которая повторяется в пространстве. Их атомы выстраиваются в строгую решетку. Кристаллы времени ведут себя иначе: их структура повторяется не в пространстве, а во времени. Частицы в таком объекте постоянно переключаются между состояниями и возвращаются в исходную точку через равные промежутки. Это происходит без потребления энергии, что нарушает привычные законы равновесия.

Такую систему можно сравнить с желе, которое дрожит вечно, даже если его никто не трогает. В физике это называют спонтанным нарушением временной трансляционной симметрии. Ключевая особенность подобных кристаллов — они сопротивляются переходу в состояние покоя (термализации), к которому стремится любая обычная материя.

Ранее ученые создавали такие кристаллы только в одномерном варианте. Это были простые цепочки частиц. Сделать двумерный кристалл, то есть плоский слой, оказалось намного сложнее. Чем больше измерений имеет система, тем легче она разрушается и превращается в хаос. До сих пор ученые сомневались, сможет ли упорядоченная пульсация сохраниться на плоскости.

Физики объединили возможности новейшего оборудования и сложные методы вычислений, чтобы создать такой двухмерный временной кристалл. Результаты опубликовали в журнале Nature Communications.

Исследователи использовали процессор компании IBM под названием Heron r2. Из 156 доступных кубитов задействовали 144. Их выстроили в шестиугольную решетку, напоминающую пчелиные соты.

Между частицами создали особый вид взаимодействия — анизотропную модель Гейзенберга. В ней сила связи между соседними кубитами различалась в зависимости от направления. Это создало условия, при которых система смогла сопротивляться нагреву и хаосу. Периодические внешние импульсы заставляли кубиты менять состояние, но благодаря сложной структуре связей система не распадалась, а входила в стабильный ритм.

Эксперимент продемонстрировал, что двумерная решетка действительно перешла в новое состояние. Кубиты начали колебаться с периодом, кратным частоте внешнего воздействия, что позволило наблюдать устойчивый субгармонический отклик, характерный для кристаллов времени. Ритм сохранялся долгое время, несмотря на шумы, присущие современным квантовым компьютерам.

Двумерные переходы, обусловленные спин-флип-взаимодействием: a) фазовая диаграмма кристалла времени; b) Схема экспериментальной 144-кубитной системы, круги — кубиты, линии, соединяющие их, — двухкубитные вентили; c) схема работы двухкубитных вентилей. / © Eric D. Switzer et al. / Nature Communications (2026). DOI: 10.1038/s41467-025-67787-1

Для анализа фазовых переходов физики построили подробную диаграмму. Они изменяли два параметра: силу взаимодействия, переворачивающего спин, и угол периодического «удара» по кубитам. График показал четкие границы между тремя состояниями. В фазе спинового стекла система «застывала» и сохраняла локальный порядок без колебаний. В эргодической фазе наступал хаос, и квантовая информация терялась. Между этими полюсами возникала искомая фаза кристалла времени, где структура нарушала временную симметрию.

Чтобы подтвердить природу этих состояний, физики измерили квантовую информацию Фишера. Этот показатель отслеживает, как быстро растет запутанность между частицами. В хаотичной эргодической фазе запутанность увеличивалась лавинообразно. В режиме кристалла времени рост шел логарифмически медленно. Такая динамика доказала, что механизм многочастичной локализации работает даже на плоскости. Он эффективно блокировал тепловое равновесие и не давал кристаллу разрушиться.

Неожиданные результаты дала проверка начальных состояний кубитов. Стандартная конфигурация с чередующимися спинами вела себя предсказуемо. Однако полностью поляризованное состояние, где все спины направлены в одну сторону, проявило аномальную устойчивость. Оно сохраняло ритм даже при сильных возмущениях, которые должны были разрушить порядок. Ученые связали это с феноменом «квантовых шрамов» — особых траекторий, позволяющих системе избегать смешивания и тепловой смерти.

Научная работа расширила границы понимания квантовой термодинамики. Оказалось, что даже в двумерных системах с их сложными взаимодействиями можно поддерживать экзотические фазы материи. Теперь у физиков есть подтвержденный инструмент для изучения неравновесных состояний вещества на существующих квантовых процессорах.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Илья Гриднев
129 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
Показать больше
Физика
# квантовый компьютер
# кубиты
# экзотическая материя
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Янв
Бесплатно
Животные Красной книги в Московском зоопарке
Московский зоопарк
Москва
Лекция
30 Янв
Бесплатно
Мамонт в русской сказке
Зоологический музей РАН
Санкт-Петербург
Лекция
30 Янв
1200
Экологические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
31 Янв
Бесплатно
Забавы Ледяного дома, или страшные сказки племянницы Петра I
ВДНХ
Москва
Лекция
31 Янв
Бесплатно
Информационная безопасность
Музей криптографии
Москва
Лекция
31 Янв
800
Александр Первый: от реформ, конституционных проектов и ограничений крепостничества — к контрреформам и аракчеевщине
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
31 Янв
Бесплатно
Космические телескопы завтрашнего дня
Урания
Москва
Лекция
31 Янв
Бесплатно
Старые и новые космические монстры
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
31 Янв
Бесплатно
Лунные горизонты
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
28 января, 13:21
Максим Абдулаев

Палеонтологи нашли вымершего муравья в коллекции янтаря Гете

Исследователи просканировали непрозрачные куски янтаря из личного архива немецкого поэта и обнаружили внутри идеально сохранившееся насекомое. Это заставило переписать классификацию древних видов.

Палеонтология
# муравьи
# Палеонтология
# поэзия
# энтомология
# янтарь
28 января, 15:14
ФизТех

Зоркий глаз бури: сканирующая квантово-вихревая микроскопия помогла увидеть слабые места сверхпроводника

Ученые МФТИ с коллегами сравнили возможности классической магнитной силовой микроскопии (МСМ) и разработанного ими ранее нового метода для изучения дефектов в сверхпроводящих пленках. Оказалось, что в ходе сканирования поверхности с помощью квантового вихря, «ухватившегося» за магнитный зонд, можно визуализировать несовершенства структуры в толще материала, получив разрешение на порядок выше возможностей МСМ. Способность метода находить неразличимые для поверхностных методов скрытые дефекты задает новые стандарты в контроле качества сверхпроводников и сверхпроводящих приборов.

ФизТех
# квантовые вихри
# микроскопия
# сверхпроводник
# технологии
29 января, 19:38
Александр Березин

Исчезновение морского льда на Шпицбергене не помешало белым медведям растолстеть

Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.

Биология
# арктика
# белые медведи
# глобальное потепление
# Шпицберген
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
25 января, 16:53
Evgenia Vavilova

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.

Биология
# вымирающий вид
# генетическое разнообразие
# животные
# зоопарки
# млекопитающие
# размножение
# старение
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
20 января, 13:40
Александр Березин

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Биология
# биология
# коровы
# орудийная деятельность
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Глобальное потепление добавит кислорода морской жизни, а не удушит ее

    30 января, 13:14

  2. Физики создали первый двумерный кристалл времени на квантовом компьютере

    30 января, 12:06

  3. Ученые пересмотрели вклад генетики в долголетие

    30 января, 10:54

  4. Исчезновение морского льда на Шпицбергене не помешало белым медведям растолстеть

    29 января, 19:38
Выбор редакции

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

25 января, 10:04

Последние комментарии

Eitan
3 минуты назад
Гена, при реальных боевых действиях носители гиперзвука и не смогут приблизиться к дистанции ракетного пуска.

Будущий атомный авианосец «Джон Ф. Кеннеди» впервые вышел в море

Игорь Коняшов
47 минут назад
Борис, Для вменяемых людей это уже давно ясно)

Исчезновение морского льда на Шпицбергене не помешало белым медведям растолстеть

александр сандр
50 минут назад
Elusive, он так и куб до пирамиды подрежут, а это уже где-то было!

Саудовская Аравия приостановила работы по созданию самого массивного здания в мире

Elusive Joe
1 час назад
Сначала линию обрезали, теперь куб... Похоже жадность и до них добралась

Саудовская Аравия приостановила работы по созданию самого массивного здания в мире

Андрей Чадюк
1 час назад
Возможно это просто сооружение какой-то колонии, как муравейника или термитника, отсюда и трубочки с альвеолами - ходы и камеры, с транспортировка

Палеонтологи выделили ранее неизвестное вымершее царство древних гигантов

Борис
2 часа назад
Потом выяснится, что потепление выгодно для всех.

Исчезновение морского льда на Шпицбергене не помешало белым медведям растолстеть

Василий Марципанов
2 часа назад
Автор, о каком кабеле идёт речь? Если это кривой перевод источника, то в техническом лексиконе для этого есть слово трос. Используйте редактора или

Лифт без кабеля сможет перемещаться горизонтально

Виталий Витаминов
2 часа назад
Nazari, богоизбранный народ это русичи

Саудовская Аравия приостановила работы по созданию самого массивного здания в мире

Василий Лещенко
2 часа назад
Nazari, особенно у Юры получилось хорошо с определением враждебность как дИградация

Саудовская Аравия приостановила работы по созданию самого массивного здания в мире

Влад Катковский
3 часа назад
Гена, конкретно у него никак. Его основная защита от ракетной атаки - корабли сопровождения в составе авианосной группы. В одиночку такие авианосцы

Будущий атомный авианосец «Джон Ф. Кеннеди» впервые вышел в море

Андрей ххх
3 часа назад
Nazari, очевидно, что это фигура речи. На этом месте может быть любой другой народ с экономически развитым государством

Саудовская Аравия приостановила работы по созданию самого массивного здания в мире

Игорь Коняшов
4 часа назад
Андрей, И я о том же) Посему ценность данной "информации" ниже нулевой...

Инфографика: как изменится ВВП стран G20 в 2026 году

Nazari Nazari
4 часа назад
Yura, а ты видимо руку посасываешь всему еврейскому народу! У меня нет предвзятости к евреям и арабам, но и богоизбранными никто из них не является. Но

Саудовская Аравия приостановила работы по созданию самого массивного здания в мире

Андрей Степанов
5 часов назад
Игорь, подозреваю что именно так они и считают. Иначе математика не сходится.

Инфографика: как изменится ВВП стран G20 в 2026 году

Iddabag 999 Aliev999
10 часов назад
Многие идиоты удивляются почему такие размеры - ответ прост ,из за ветра. Город будет ветрозащитной для территории которая находится за ним,

Саудовский мегапроект горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» сократят и перезапустят

евгений Русский
11 часов назад
Ну зачем выставлять такие графики? Народ в недоумении. Что делать? России вроде нет, и есть повод поиздеваться, но и своих стран тоже нет в списке,

Наука в цифрах: рейтинг мировых расходов на НИОКР с 2000 года

Petr Petrovich
13 часов назад
Простой пример - ДБайден - что ему стоило ёбнуть по Кремлю или Ватикану - старый, больной, отжил, всё надоело, всё перекушал, всех оплевал - жизнь

Эксперты заявили, что третья мировая война неизбежна и, скорее всего, начнется в течение ближайших 10 лет

Петр Плеханов
14 часов назад
Плеханов, профессор астрономической лаборатории РАЕ установил, что хранителем тайны нагрева короны являются только чрезвычайно сложные

Гипотеза о разогреве солнечной короны нашла подтверждение в «наноджетах»

Гена Пастухов
14 часов назад
Интересно, как у него с защитой от гиперзвука?

Будущий атомный авианосец «Джон Ф. Кеннеди» впервые вышел в море

Денис Антонов
14 часов назад
Юрий, там 3й Орешник уже на подходе. С начинкой. Без гвоздей.

Наука в цифрах: рейтинг мировых расходов на НИОКР с 2000 года

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно