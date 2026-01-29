Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В Шотландии аэрофотосъемка впервые запечатлела «ведьмины круги» из морской травы
Ученым удалось получить аэросъемку так называемых «ведьминых кругов» из морской травы — впервые этот загадочный природный феномен был зафиксирован в морях Шотландии.
Специалисты агентства NatureScot опубликовали кадры с воздуха, на которых видны редкие образования в проливе Саунд-оф-Барра во Внешних Гебридах. Согласно новому отчету NatureScot, эти структуры представляют собой темно-синие кольца из морской травы, формирующиеся естественным образом на морском дне. Однако подобные образования наблюдаются крайне редко, и ученые до сих пор не уверены, каким именно образом они возникают.
«Насколько нам известно, это первые наблюдение с помощью аэросъемки «ведьминых кругов» из морской травы в водах Шотландии. Наша команда морского мониторинга называет их «пончиками из морской травы», но как бы их ни называли — зрелище поистине впечатляющее», — говорится в заявлении руководителя NatureScot по морским охраняемым территориям и программам восстановления морской среды Сары Каннингем.
Морская трава обычно растет плотными «лугами» и служит жизненно важной средой обитания для множества морских организмов. Когда-то в Шотландии существовали обширные заросли морской травы — в Оркнейских островах ее было настолько много, что ею даже крыли крыши домов. Однако в XX и XXI веках эти экосистемы резко сократились из-за загрязнения, ухудшения качества воды, прибрежного строительства и дноуглубительных работ. В 1930-е годы так называемая болезнь истощения, вызванная морским слизевиком, привела к массовой гибели морской травы, и в ряде районов она так и не восстановилась.
В отчете NatureScot подчеркивается масштаб исторического упадка этого важнейшего природного ресурса, но вместе с тем выражается осторожный оптимизм: при снижении антропогенной нагрузки и улучшении качества воды популяции морской травы способны восстанавливаться.
Морская трава — это удивительная среда обитания, которую часто сравнивают с тропическими лесами из-за ее огромного значения для природы и климата. Пышные луга, которые она образует, становятся домом для поразительного разнообразия живых существ.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
