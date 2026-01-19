Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: кто «контролирует» Северный Полюс

Инфографика: кто «контролирует» Северный Полюс / © World in maps

Северный Полюс не принадлежит ни одной стране мира и находится в нейтральных водах. Несколько государств владеют территориями и территориальными водами за Полярным кругом — Норвегия, Россия, Швеция, Финляндия, Исландия, США, Канада и Дания (Гренландия).

Страны с территориями за Полярным кругом имеют право на морское дно вблизи своих берегов. Также эти государства могут создавать исключительные экономические зоны, простирающиеся до 200 морских миль (370 километров) от берега.

В этих зонах государства могут ловить рыбу, строить инфраструктуру и добывать природные ресурсы. Потенциальные залежи нефти, природного газа или металлов часто — одна из причин, по которой страны предъявляют претензии на морское дно в международных водах.

Потенциально страны могут претендовать на расширение участков морского дна, если докажут, что дно — «естественное продолжение» их континентального шельфа.

Затененные области относятся к континентальным шельфам за пределами 200 морских миль / © IBRU

Политический ландшафт Арктики формируют пять стран, граничащих с Северным Ледовитым океаном – Россия, США, Канада, Норвегия и Дания. Эти страны предъявляют претензии на морское дно под Северным Ледовитым океаном. В некоторых областях эти претензии пересекаются. Например, Россия, Канада и Дания отстаивают права на хребет Ломоносова и регион, окружающий Северный Полюс. Однако Комиссия по континентальному шельфу ООН еще не рассмотрела все представленные научные данные.