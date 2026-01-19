Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: кто «контролирует» Северный Полюс
Северный Полюс и Северный Ледовитый океан — зона геополитических интересов многих стран мира. На инфографике показано, какие страны «контролируют» Северный Полюс.
Северный Полюс не принадлежит ни одной стране мира и находится в нейтральных водах. Несколько государств владеют территориями и территориальными водами за Полярным кругом — Норвегия, Россия, Швеция, Финляндия, Исландия, США, Канада и Дания (Гренландия).
Страны с территориями за Полярным кругом имеют право на морское дно вблизи своих берегов. Также эти государства могут создавать исключительные экономические зоны, простирающиеся до 200 морских миль (370 километров) от берега.
В этих зонах государства могут ловить рыбу, строить инфраструктуру и добывать природные ресурсы. Потенциальные залежи нефти, природного газа или металлов часто — одна из причин, по которой страны предъявляют претензии на морское дно в международных водах.
Потенциально страны могут претендовать на расширение участков морского дна, если докажут, что дно — «естественное продолжение» их континентального шельфа.
Политический ландшафт Арктики формируют пять стран, граничащих с Северным Ледовитым океаном – Россия, США, Канада, Норвегия и Дания. Эти страны предъявляют претензии на морское дно под Северным Ледовитым океаном. В некоторых областях эти претензии пересекаются. Например, Россия, Канада и Дания отстаивают права на хребет Ломоносова и регион, окружающий Северный Полюс. Однако Комиссия по континентальному шельфу ООН еще не рассмотрела все представленные научные данные.
Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.
Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.
Минус «Оземпик», плюс хорошее настроение: зачем российские ученые стимулируют блуждающий нерв и как этим воспользоваться уже в 2026 году
Наш организм не синхронизирован с современным образом жизни и это создает нам много проблем: мы переедаем, страдаем депрессиями и болезнями сердца. Коренным образом с этим бороться нельзя, по крайней мере, не вернувшись к жизни охотников-собирателей. Но значительной части этих проблем вполне можно помочь… носимым устройством. Причем это не далекая перспектива, а реальность уже наших дней.
Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.
Международная научная группа при участии МФТИ разработала композитный гель-полимерный электролит для аккумуляторов. Этот материал позволит создать безопасные высокомощные батареи, что важно для электромобилей, гаджетов и систем хранения энергии.
Исследователи Центра языка и мозга ВШЭ с помощью магнитоэнцефалографии изучили, как мозг взрослых и детей реагирует на слова при чтении. Они показали, что у детей мозг дольше обрабатывает даже часто употребляющиеся в речи слова, а слова, которые встречаются редко, и псевдослова обрабатывает одинаково — медленно и по частям. С возрастом система перестраивается: высокочастотные слова переходят на быстрый маршрут, а вот новые сочетания букв по-прежнему анализируются медленно.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
