Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
19 января, 22:02
Рейтинг: +149
Посты: 464

Инфографика: кто «контролирует» Северный Полюс

Северный Полюс и Северный Ледовитый океан — зона геополитических интересов многих стран мира. На инфографике показано, какие страны «контролируют» Северный Полюс.

# Арктика
# Инфографики
# Северный полюс
Инфографика: кто «контролирует» Северный Полюс / © World in maps
Северный Полюс не принадлежит ни одной стране мира и находится в нейтральных водах. Несколько государств владеют территориями и территориальными водами за Полярным кругом — Норвегия, Россия, Швеция, Финляндия, Исландия, США, Канада и Дания (Гренландия). 

Страны с территориями за Полярным кругом имеют право на морское дно вблизи своих берегов. Также эти государства могут создавать исключительные экономические зоны, простирающиеся до 200 морских миль (370 километров) от берега. 

В этих зонах государства могут ловить рыбу, строить инфраструктуру и добывать природные ресурсы. Потенциальные залежи нефти, природного газа или металлов часто — одна из причин, по которой страны предъявляют претензии на морское дно в международных водах. 

Потенциально страны могут претендовать на расширение участков морского дна, если докажут, что дно — «естественное продолжение» их континентального шельфа. 

Затененные области относятся к континентальным шельфам за пределами 200 морских миль / © IBRU
Политический ландшафт Арктики формируют пять стран, граничащих с Северным Ледовитым океаном – Россия, США, Канада, Норвегия и Дания. Эти страны предъявляют претензии на морское дно под Северным Ледовитым океаном. В некоторых областях эти претензии пересекаются. Например, Россия, Канада и Дания отстаивают права на хребет Ломоносова и регион, окружающий Северный Полюс. Однако Комиссия по континентальному шельфу ООН еще не рассмотрела все представленные научные данные.

