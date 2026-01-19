Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Первый в Великобритании полноразмерный беспилотный вертолет выполнил дебютный полет

Британская авиация достигла важнейшей вехи: в Корнуолле состоялся первый полет первого в Великобритании по-настоящему автономного полноразмерного вертолета. Аппарат вылетел с аэродрома Преданнак на полуострове Лизард, что стало прорывом в области беспилотной военной авиации.

Proteus / © Royal Navy

Вертолет, получивший название Proteus, представляет собой технологический демонстратор, созданный компанией Leonardo для Королевского военно-морского флота. Проект призван показать, как крупные автономные вертолеты в будущем смогут действовать бок о бок с пилотируемыми машинами в составе авиакрыла.

Полет состоялся всего через несколько недель после завершения масштабных наземных испытаний на предприятии Leonardo в Йовиле. Перед допуском к полетам инженеры проверили двигатели, датчики и системы управления. За событием наблюдали представители промышленности, Королевского флота и оборонных ведомств Великобритании.

Во время первого вылета Proteus выполнил короткую испытательную программу. Вертолет самостоятельно управлял всеми системами полета без прямого участия человека. Испытатели контролировали миссию с земли, обеспечивая безопасность.

В отличие от небольших дронов, уже находящихся на вооружении Королевского флота, Proteus сопоставим по размерам с обычными вертолетами. Флот уже эксплуатирует такие системы, как октокоптеры Malloy и комплекс Peregrine, однако Proteus значительно превосходит их по грузоподъемности, продолжительности полета и уровню автономности принятия решений.

Вместо экипажа на борту установлены передовые сенсоры и бортовые вычислительные системы. Они обрабатывают данные об окружающей среде, оценивают условия и реагируют в реальном времени. Программное обеспечение спроектировано так, чтобы обеспечивать самостоятельную работу в сложной морской обстановке.

Proteus способен нести полезную нагрузку массой более одной тонны. Это позволяет размещать на нем системы наблюдения, датчики и другое целевое оборудование. Вертолет может действовать при сильном ветре и в условиях волнения моря, снижая риски для персонала и освобождая пилотируемые машины для иных задач.