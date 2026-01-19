Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Первый в Великобритании полноразмерный беспилотный вертолет выполнил дебютный полет
Британская авиация достигла важнейшей вехи: в Корнуолле состоялся первый полет первого в Великобритании по-настоящему автономного полноразмерного вертолета. Аппарат вылетел с аэродрома Преданнак на полуострове Лизард, что стало прорывом в области беспилотной военной авиации.
Вертолет, получивший название Proteus, представляет собой технологический демонстратор, созданный компанией Leonardo для Королевского военно-морского флота. Проект призван показать, как крупные автономные вертолеты в будущем смогут действовать бок о бок с пилотируемыми машинами в составе авиакрыла.
Полет состоялся всего через несколько недель после завершения масштабных наземных испытаний на предприятии Leonardo в Йовиле. Перед допуском к полетам инженеры проверили двигатели, датчики и системы управления. За событием наблюдали представители промышленности, Королевского флота и оборонных ведомств Великобритании.
Во время первого вылета Proteus выполнил короткую испытательную программу. Вертолет самостоятельно управлял всеми системами полета без прямого участия человека. Испытатели контролировали миссию с земли, обеспечивая безопасность.
В отличие от небольших дронов, уже находящихся на вооружении Королевского флота, Proteus сопоставим по размерам с обычными вертолетами. Флот уже эксплуатирует такие системы, как октокоптеры Malloy и комплекс Peregrine, однако Proteus значительно превосходит их по грузоподъемности, продолжительности полета и уровню автономности принятия решений.
Вместо экипажа на борту установлены передовые сенсоры и бортовые вычислительные системы. Они обрабатывают данные об окружающей среде, оценивают условия и реагируют в реальном времени. Программное обеспечение спроектировано так, чтобы обеспечивать самостоятельную работу в сложной морской обстановке.
Proteus способен нести полезную нагрузку массой более одной тонны. Это позволяет размещать на нем системы наблюдения, датчики и другое целевое оборудование. Вертолет может действовать при сильном ветре и в условиях волнения моря, снижая риски для персонала и освобождая пилотируемые машины для иных задач.
Исследователи НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург обнаружили устойчивую взаимосвязь между движениями глаз и мозговой активностью при помощи искусственного интеллекта. В перспективе это открытие позволит точнее диагностировать болезни Альцгеймера, Паркинсона и расстройства аутистического спектра (РАС).
Глубоко в атмосфере Юпитера происходят химические реакции с участием содержащих кислород соединений. Планетологи сравнили количество этого химического элемента в газовом гиганте и Солнце. Выяснилось, что его концентрация в планете как минимум такая же, как и в звезде, или даже выше. По мнению ученых, это связано с особенностями формирования Солнечной системы миллиарды лет назад.
Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.
Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.
Астрономы обнаружили еще одно неожиданное последствие недавнего эксперимента с астероидом Диморф: его крупный и массивный «хозяин» Дидим стал медленнее вращаться вокруг своей оси. Ученые подозревают, что на него так повлияли разлетевшиеся обломки.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
