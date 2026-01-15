Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Ученые предупредили о потенциальной опасности лазеров космических солнечных электростанций для спутников

США и Китай вступили в гонку по созданию космической солнечной энергетической инфраструктуры, которая сможет передавать электроэнергию на Землю круглосуточно. Однако перенасыщенность орбитального пространства становится все более серьезной проблемой и может превратиться в существенное препятствие к тому моменту, когда в конце 2020-х годов в космосе начнут летать прототипы солнечных электростанций.

Художественное изображение спутников в космосе / © Getty Images

На фоне того, что сразу несколько американских стартапов планируют орбитальные демонстрации своих технологий, новое исследование предупреждает: мощные лазеры, передающие энергию на Землю, могут нанести вред другим спутникам в и без того перегруженной околоземной орбите.

Если лазерные лучи, используемые для передачи энергии, промахнутся мимо цели, они способны повредить находящиеся поблизости космические аппараты и спутники. По словам команды Пекинского института инженерии спутниковой среды, изложенным в новом исследовании, это может произойти из-за ошибок слежения или сбоев в работе систем — явлений, далеко не редких в космических операциях.

Такие «заблудившиеся» лазерные лучи могут вызывать непреднамеренное накопление электрического заряда, что потенциально приводит к повреждению электронных систем и вынуждает включать аварийное отключение. Неудивительно, что риск возрастает по мере увеличения плотности мощности лазерного пучка.

Новая работа, опубликованная в китайском журнале High Power Laser and Particle Beams, предупреждает, что низкая околоземная орбита становится все более переполненной. Хотя большинство концептов космической солнечной энергетики предполагают размещение станций на более высокой орбите, риск того, что лазерные лучи «ударят» по другим спутникам, будет лишь возрастать по мере увеличения их числа.

Пекинская команда смоделировала последствия попадания передающего энергию лазера в спутник. В лабораторных условиях ученые направляли ультракороткие лазерные импульсы на образец солнечной панели. С помощью высокоскоростных камер и датчиков они зафиксировали кратковременные вспышки света и скачки тока. Это показало, что лазерные импульсы вызывали электрические разряды. Хотя такие события длятся недолго, они потенциально способны повредить чувствительную электронику или спровоцировать аварийное отключение систем.