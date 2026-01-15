  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
15 января, 08:00
Рейтинг: +749
Посты: 2269

Ученые предупредили о потенциальной опасности лазеров космических солнечных электростанций для спутников

США и Китай вступили в гонку по созданию космической солнечной энергетической инфраструктуры, которая сможет передавать электроэнергию на Землю круглосуточно. Однако перенасыщенность орбитального пространства становится все более серьезной проблемой и может превратиться в существенное препятствие к тому моменту, когда в конце 2020-х годов в космосе начнут летать прототипы солнечных электростанций.

Сообщество
# Китай
# космос
# спутники
# США
# технологии
# энергия
Художественное изображение спутников в космосе / © Getty Images
Художественное изображение спутников в космосе / © Getty Images

На фоне того, что сразу несколько американских стартапов планируют орбитальные демонстрации своих технологий, новое исследование предупреждает: мощные лазеры, передающие энергию на Землю, могут нанести вред другим спутникам в и без того перегруженной околоземной орбите.

Если лазерные лучи, используемые для передачи энергии, промахнутся мимо цели, они способны повредить находящиеся поблизости космические аппараты и спутники. По словам команды Пекинского института инженерии спутниковой среды, изложенным в новом исследовании, это может произойти из-за ошибок слежения или сбоев в работе систем — явлений, далеко не редких в космических операциях.

Такие «заблудившиеся» лазерные лучи могут вызывать непреднамеренное накопление электрического заряда, что потенциально приводит к повреждению электронных систем и вынуждает включать аварийное отключение. Неудивительно, что риск возрастает по мере увеличения плотности мощности лазерного пучка.

Новая работа, опубликованная в китайском журнале High Power Laser and Particle Beams, предупреждает, что низкая околоземная орбита становится все более переполненной. Хотя большинство концептов космической солнечной энергетики предполагают размещение станций на более высокой орбите, риск того, что лазерные лучи «ударят» по другим спутникам, будет лишь возрастать по мере увеличения их числа.

Пекинская команда смоделировала последствия попадания передающего энергию лазера в спутник. В лабораторных условиях ученые направляли ультракороткие лазерные импульсы на образец солнечной панели. С помощью высокоскоростных камер и датчиков они зафиксировали кратковременные вспышки света и скачки тока. Это показало, что лазерные импульсы вызывали электрические разряды. Хотя такие события длятся недолго, они потенциально способны повредить чувствительную электронику или спровоцировать аварийное отключение систем.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
15 Янв
1200
Астрофизические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Открытая встреча Московского астрономического клуба
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Арктос: под созвездием большой медведицы
Московский зоопарк
Москва
Лекция
16 Янв
1200
Plant science 2025: год обмана, жары и ботанической инженерии
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
17 Янв
1400
Иммануил Кант и его категорический императив
Medio Modo
Москва
Лекция
17 Янв
Бесплатно
Нейронауки
Музей криптографии
Москва
Лекция
17 Янв
Бесплатно
Что нас не убивает, но это не точно: реальные и надуманные угрозы здоровью
ВДНХ
Москва
Лекция
17 Янв
Бесплатно
Физика снега и зимних видов спорта
Экспериментаниум
Москва
Лекция
17 Янв
1000
Итоги 2025 года в зоологии позвоночных
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
12 января, 10:22
Игорь Байдов

Древние люди начали разделывать слонов почти два миллиона лет назад

В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.

Антропология
# Homo
# Homo erectus
# древние виды
# древние люди
# животные
# животные и люди
# приготовление пищи
# слоны
14 января, 09:17
ПНИПУ

Ученые предложили превратить промышленные отходы в «вечный» барьер от лесных пожаров

Лесные пожары в России ежегодно наносят ущерб в миллиарды рублей и выбрасывают в атмосферу миллионы тонн парниковых газов. Для борьбы с ними создают противопожарные минерализованные полосы, но они быстро зарастают, требуя дорогостоящего и трудоемкого ухода. Ученые Пермского Политеха предложили, как можно удешевить этот процесс с помощью отходов содового производства. Это не требует переработки сырья, подавляет рост растений на 83% и позволяет эффективно и экономично защитить леса от огня и безопасно утилизировать промышленные отходы.

ПНИПУ
# вещества
# лесной пожар
# отходы
# противопожарная защита
# шлам
12 января, 09:33
ПНИПУ

Ученые разработали фильтр для очистки воды из отходов целлюлозно-бумажного производства

Доступ к чистой воде — глобальная проблема, особенно в удаленных районах и при чрезвычайных ситуациях. Положение усугубляют промышленные отходы, например, от лесопереработки и мебельного производства, которые загрязняют среду при утилизации. Обычные методы очистки (угольные фильтры, химические таблетки, мембраны) имеют недостатки: дорогое сырье, высокие энергозатраты, неприятный привкус, засорение. Они борются со следствием — грязной водой, — но не с ее причиной: токсичными выбросами от предприятий. В итоге ресурсы тратятся на очистку воды, которая продолжает загрязняться. Ученые Пермского Политеха разработали технологию, превращающую многотоннажные отходы — лигносульфонаты и старые древесностружечные плиты — в действенные сорбенты для очистки воды, которые в три раза эффективнее коммерческих аналогов.

ПНИПУ
# очистка воды
# сорбент
# технологии
# фильтр
# целлюлоза
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
13 января, 17:06
Адель Романова

Жизнь в океане внутри спутника Юпитера Европы сочли почти невозможной

Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.

Астрономия
# внеземная жизнь
# космос
# подледный океан
# спутники Юпитера
12 января, 10:22
Игорь Байдов

Древние люди начали разделывать слонов почти два миллиона лет назад

В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.

Антропология
# Homo
# Homo erectus
# древние виды
# древние люди
# животные
# животные и люди
# приготовление пищи
# слоны
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Отличия лунного грунта, доставленного Китаем, от других образцов объяснили мегаударом

    15 января, 07:27

  2. Ученые превратили участок кожи живой мыши в светящийся биосенсор

    14 января, 19:40

  3. Ученые изменили альфа-волны мозга человека, чтобы управлять его восприятием своего тела

    14 января, 17:40

  4. Тропический овощ обманул птиц поддельными ягодами

    14 января, 15:23
Выбор редакции

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

5 января, 10:53

Последние комментарии

Oleg Epstein
24 секунды назад
Sergey, он станет триллионером

Рейтинг самых богатых людей мира 2026 года

Мирослав M1roK
10 минут назад
Сяоми, вату из головы выбросьте. На "советских" картах довольно часто можно увидеть искажения в размерах СССР. На таких картах США чаще всего

Африка против Гренландии: континент на самом деле в 14 раз больше, чем кажется

Мирослав M1roK
15 минут назад
Сяоми, бред не несите пожалуйста. Дело не в "американских" или "советских", тут дело в проекциях. Чаще всего в тех же школьных атласах используют

Африка против Гренландии: континент на самом деле в 14 раз больше, чем кажется

Pavel Kravtsov
26 минут назад
Вы забыли что в Гренландии наркокартели строят ядерную бомбу, поэтому интервенция неизбежна. Будут искать доказательства или подсунут, как в

Вся карта полезных ископаемых Гренландии в одной инфографике

babyish aggregate
55 минут назад
Компьютерное моделирование показывает, что её движение могло совпасть с вращением Земли так, что визуально она выглядела «застывшей» над

Остановку Вифлеемской звезды объяснили кометой из древней китайской хроники

gtpun
1 час назад
Сяоми, ни на чьих картах не может быть правильно, только на глобусе!

Африка против Гренландии: континент на самом деле в 14 раз больше, чем кажется

Андрей Казанцев
2 часа назад
другой вариант + пресная вода https://naked-science.ru/community/315711

Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть

Violet Writer
2 часа назад
Кирилл, а, я — умею. Быстрее, чем в уме. Причем, полный идиот сможет точно посчитать многоразрядные числа — достаточно научиться считать до 10. 37 лет.

Запрет на гаджеты в США выявил у подростков непонимание аналоговых часов 

Константин Антонов
2 часа назад
Илья, одни выглядят так, другие эдак, одни на море, другие в небе, у тебя проблемы какие-то?

Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть

Константин Антонов
2 часа назад
Вячеслав, остальному миру это ничем хорошим не грозит только

Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть

Вячеслав Сухов
3 часа назад
Китайцы снова стали верхней ступенью цивилизации человечества, как тысячи лет назад! Молодцы, что скажешь. ..

Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть

Сяоми Редми
3 часа назад
Lumen, это не на обычных картах, а на американских

Африка против Гренландии: континент на самом деле в 14 раз больше, чем кажется

Сяоми Редми
3 часа назад
Как вы затрахали со своими американскими картами. На советских пропорции гораздо правильнее!

Африка против Гренландии: континент на самом деле в 14 раз больше, чем кажется

Alex
4 часа назад
Эволюция идет со множеством тупиковых ответвлений. Могут быть и перспективы. Но мы чужие на этом празднике жизни.

Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть

Aisha Mushtaq
4 часа назад
"MS Linen offers some of the best mattress toppers in the UK, combining comfort, support, and quality. Their 10cm quilted toppers add extra softness to any bed while keeping you properly aligned. Breathable, non-allergenic, and easy to fit, they transform your sleep

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Islam Shukuraliev
4 часа назад
По факту все деньги этих миллиардеров принадлежать всему человечеству где правда и ложь решать каждому

Рейтинг самых богатых людей мира 2026 года

Dmitriy
5 часов назад
И что здесь такого? Я учился в ссср, и тоже не понимал, просто потому, что были электронные везде, они удобнее с подсветкой и видно ночью и не тикают.

Запрет на гаджеты в США выявил у подростков непонимание аналоговых часов 

Денис Полудницын
5 часов назад
В "Звездном пути" человечество переключилась на исследование космоса после ядерной войны. Видимо сейчас над этим этапом и работаем

Маск раскрыл цель SpaceX: превратить «Звездный путь» из фантастики в реальность

Lumen
5 часов назад
Akrom, всё же написано. Потому что обычно на картах и атласах пропорции сильно искажаются у полюсов. Поэтому большинство людей привыкло видеть

Африка против Гренландии: континент на самом деле в 14 раз больше, чем кажется

tt
6 часов назад
Виктор, кстати да, но кто же уничтожил достижения новгородцев?

До римлян в Помпеях купались в воде с потом и мочой

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно