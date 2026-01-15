Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Запуск «охотника за кометами» Comet Interceptor перенесли на более раннюю дату

Художественное изображение Comet Interceptor / © ESA

Изначально миссия Comet Interceptor, предназначенная для пролета мимо долгопериодической кометы, должна была стартовать на ракете Ariane 6 вместе с аппаратом Ariel, что будет изучать атмосферы экзопланет. Совместный запуск планировался на вторую половину 2029 года, хотя сам Comet Interceptor технически будет готов уже в 2028-м.

Однако пересмотр графика показал, что готовность Ariel сдвигается на вторую половину 2031 года. Это означало бы для Comet Interceptor вынужденное трехлетнее ожидание.

Недавно представители Европейского космического агентства рассмотрели альтернативы и выбрали другой сценарий: запуск Comet Interceptor в качестве попутной нагрузки на Ariane 64 вместе с коммерческим спутником связи. После отделения коммерческого аппарата разгонный блок отправит Comet Interceptor к точке Лагранжа L1 системы Солнце — Земля, откуда он затем дрейфует к L2. Этот план одобрил научный комитет ESA в декабре, и сейчас агентство вместе с Arianespace ищет окно запуска между августом 2028 и июлем 2029 года.

Особенность миссии Comet Interceptor в том, что ее цель может быть определена уже после старта. Аппарат будет дежурить в точке L2 несколько лет, ожидая подходящую цель — в идеале «динамически новую» комету из дальних областей Солнечной системы. В крайнем случае целью может стать короткопериодическая комета, а вариант с межзвездным объектом считается маловероятным.