Запуск «охотника за кометами» Comet Interceptor перенесли на более раннюю дату
Задержка одной миссии Европейского космического агентства (ESA) неожиданно открыла более выгодный вариант запуска для другой.
Изначально миссия Comet Interceptor, предназначенная для пролета мимо долгопериодической кометы, должна была стартовать на ракете Ariane 6 вместе с аппаратом Ariel, что будет изучать атмосферы экзопланет. Совместный запуск планировался на вторую половину 2029 года, хотя сам Comet Interceptor технически будет готов уже в 2028-м.
Однако пересмотр графика показал, что готовность Ariel сдвигается на вторую половину 2031 года. Это означало бы для Comet Interceptor вынужденное трехлетнее ожидание.
Недавно представители Европейского космического агентства рассмотрели альтернативы и выбрали другой сценарий: запуск Comet Interceptor в качестве попутной нагрузки на Ariane 64 вместе с коммерческим спутником связи. После отделения коммерческого аппарата разгонный блок отправит Comet Interceptor к точке Лагранжа L1 системы Солнце — Земля, откуда он затем дрейфует к L2. Этот план одобрил научный комитет ESA в декабре, и сейчас агентство вместе с Arianespace ищет окно запуска между августом 2028 и июлем 2029 года.
Особенность миссии Comet Interceptor в том, что ее цель может быть определена уже после старта. Аппарат будет дежурить в точке L2 несколько лет, ожидая подходящую цель — в идеале «динамически новую» комету из дальних областей Солнечной системы. В крайнем случае целью может стать короткопериодическая комета, а вариант с межзвездным объектом считается маловероятным.
