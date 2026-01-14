  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
14 января, 12:10
В Австралии из-за аномальной жары погибли тысячи летучих лисиц

В январе Австралия столкнулась с экстремальной жарой. Это привело к гибели тысяч летучих лисиц на юго-востоке страны.

# Австралия
# жара
# животные
# климат
Волонтер спасает летучих лисиц в Австралии / © Fly by Night, The Guardian
Волонтер спасает летучих лисиц в Австралии / © Fly by Night, The Guardian

Как сообщает The Guardian, из-за экстремальных температур тысячи особей погибли в Южной Австралии, Виктории и Новом Южном Уэльсе. Сильнее всего пострадали сероголовые летучие лисицы, внесенные на федеральном уровне в список уязвимых. 

Как рассказала директор клиники для летучих мышей Fly by Night в Мельбурне Тамсин Хогарт, волонтеры пытались спасти детенышей, цеплявшихся за погибших самок. Если волонтеры не найдут детенышей, они могут погибнуть из-за теплового стресса, голода или хищников.

Профессор Джастин Вельберген, эксперт по летучим лисицам из Университета Западного Сиднея, рассказал, что для летучих лисиц критична температура выше 42°C. Он пояснил, что из-за экстремальных температур животным стало сложнее летать и находить еду.

Сильнее всего пострадали самки и детеныши, что затруднит восстановление популяций. Вельберген отметил, что гибель этих животных на прошлой неделе стала самой массовой с 2020 года.

На прошлой неделе Австралию настигла самая сильная волна жары за последние годы. В Аделаиде температура два дня подряд достигала 43 °C, а в Мельбурне и Сиднее в самый жаркий день — 42 °C. В некоторых районах температура достигала еще больших значений.

12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
13 января, 17:06
Адель Романова

Жизнь в океане внутри спутника Юпитера Европы сочли почти невозможной

Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.

Астрономия
# внеземная жизнь
# космос
# подледный океан
# спутники Юпитера
12 января, 10:22
Игорь Байдов

Древние люди начали разделывать слонов почти два миллиона лет назад

В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.

Антропология
# Homo
# Homo erectus
# древние виды
# древние люди
# животные
# животные и люди
# приготовление пищи
# слоны
