В Австралии из-за аномальной жары погибли тысячи летучих лисиц
В январе Австралия столкнулась с экстремальной жарой. Это привело к гибели тысяч летучих лисиц на юго-востоке страны.
Как сообщает The Guardian, из-за экстремальных температур тысячи особей погибли в Южной Австралии, Виктории и Новом Южном Уэльсе. Сильнее всего пострадали сероголовые летучие лисицы, внесенные на федеральном уровне в список уязвимых.
Как рассказала директор клиники для летучих мышей Fly by Night в Мельбурне Тамсин Хогарт, волонтеры пытались спасти детенышей, цеплявшихся за погибших самок. Если волонтеры не найдут детенышей, они могут погибнуть из-за теплового стресса, голода или хищников.
Профессор Джастин Вельберген, эксперт по летучим лисицам из Университета Западного Сиднея, рассказал, что для летучих лисиц критична температура выше 42°C. Он пояснил, что из-за экстремальных температур животным стало сложнее летать и находить еду.
Сильнее всего пострадали самки и детеныши, что затруднит восстановление популяций. Вельберген отметил, что гибель этих животных на прошлой неделе стала самой массовой с 2020 года.
На прошлой неделе Австралию настигла самая сильная волна жары за последние годы. В Аделаиде температура два дня подряд достигала 43 °C, а в Мельбурне и Сиднее в самый жаркий день — 42 °C. В некоторых районах температура достигала еще больших значений.
