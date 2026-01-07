  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
7 января, 20:09
Рейтинг: +136
Посты: 423

Плачущих от счастья венесуэльцев сгенерировали с помощью ИИ

После атаки США на Венесуэлу и похищения президента страны Николоса Мадуро в сети появились видеозаписи, сгенерированные искусственным интеллектом. Видео с плачущими от радости венесуэльцами быстро стало вирусным.

Сообщество
# Венесуэла
# искусственный интеллект
# нейросети
# США
# фейк
Скриншот из сгенерированного видео с плачущими жителями Венесуэлы / © Wall Street Apes, соцсеть X
Скриншот из сгенерированного видео с плачущими жителями Венесуэлы / © Wall Street Apes, соцсеть X

Атака США на Венесуэлу произошла буквально на днях. Из-за этого невозможно точно сказать, как к произошедшему относятся местные жители. Чтобы показать радость венесуэльцев, сторонники президента США Дональда Трампа опубликовали ролик, на котором люди плачут от радости и восхваляют американского президента.

Записью поделился аккаунт Wall Street Apes в соцсети X. Рассказчик на видео утверждает, что на видео — жители Венесуэлы. Герои ролика благодарят за свободу США и Трампа. Запись набрала более миллиона просмотров.

Плачущих от счастья венесуэльцев сгенерировали с помощью ИИ / © France 24

Как отмечает Yahoo News, эта запись — компиляция низкокачественных ИИ-сгенерированных клипов. Некоторые критики опасаются, что подобные ИИ-ролики предвещают новую эру дезинформации.

Искусственный интеллект использовался не только, чтобы показать радость жителей Венесуэлы. Даже некоторые кадры с задержанным лидером Венесуэлы оказались сгенерированными. 

Фейковое изображение задержания Мадуро / © TommyShelby_30
Фейковое изображение задержания Мадуро / © TommyShelby_30

В сети также появились ролики, на которых венесуэльцы выражают поддержку Мадуро. Но, как отмечают СМИ, эти кадры взяты с марша, в котором в ноябре 2025 года участвовали Мадуро и его сторонники.

7 января, 11:07
Игорь Байдов

«Исчезнувшая» звезда вернулась на небосвод спустя 130 лет

В 1892 году американский астроном Эдвард Эмерсон Барнард увидел рядом с Венерой яркую звезду. Позже светило словно растворилась в небе, породив множество гипотез. Загадка «исчезнувшей звезды» более века волновала астрономов, пока группа американских исследователей, наконец, ее не разгадала.

Астрономия
# астрономы
# Венера
# звезда Барнарда
# звездная величина
# звезды
# переменные звезды
7 января, 10:01
Максим Абдулаев

Ботаники обнаружили у растений систему раннего оповещения о нападении бактерий

Ученые опровергли представление о медленной химической реакции флоры на инфекции, выяснив, что растения передают сигнал тревоги стремительными электрическими импульсами. Оказалось, что для активации этой «нервной системы» используются не профильные противомикробные вещества, а гормоны, которые раньше считались ответственными исключительно за защиту от насекомых.

Биология
# ботаника
# иммунная система
# растения
# светящиеся растения
5 января, 10:53
Александр Березин

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

В конце 2025 года СМИ рассказали нам, что «новая» российская орбитальная станция (РОС) будет состоять из модулей, летающих в космосе до 30 лет. «И так сойдет!»: новую российскую орбитальную станцию соберут из остатков МКС», «Отцепим старье от МКС и будем бесконечно чинить» — это не издание «Панорама», а абсолютно реальные заголовки российских СМИ. Печально, но сходную позицию занял и лучший космический журналист и расследователь современного мира Эрик Бергер. Он зашел настолько далеко, чтобы пожалеть, что Дмитрий Рогозин уже не возглавляет «Роскосмос». А вот у тех, кто знает тему, решения по РОС, заявленные официальными лицами в конце прошлого года, вызвали положительную реакцию. Почему?

Космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Российская орбитальная станция
# Россия
5 января, 10:53
Александр Березин

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

В конце 2025 года СМИ рассказали нам, что «новая» российская орбитальная станция (РОС) будет состоять из модулей, летающих в космосе до 30 лет. «И так сойдет!»: новую российскую орбитальную станцию соберут из остатков МКС», «Отцепим старье от МКС и будем бесконечно чинить» — это не издание «Панорама», а абсолютно реальные заголовки российских СМИ. Печально, но сходную позицию занял и лучший космический журналист и расследователь современного мира Эрик Бергер. Он зашел настолько далеко, чтобы пожалеть, что Дмитрий Рогозин уже не возглавляет «Роскосмос». А вот у тех, кто знает тему, решения по РОС, заявленные официальными лицами в конце прошлого года, вызвали положительную реакцию. Почему?

Космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Российская орбитальная станция
# Россия
2 января, 12:27
Адель Романова

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
7 января, 11:07
Игорь Байдов

«Исчезнувшая» звезда вернулась на небосвод спустя 130 лет

В 1892 году американский астроном Эдвард Эмерсон Барнард увидел рядом с Венерой яркую звезду. Позже светило словно растворилась в небе, породив множество гипотез. Загадка «исчезнувшей звезды» более века волновала астрономов, пока группа американских исследователей, наконец, ее не разгадала.

Астрономия
# астрономы
# Венера
# звезда Барнарда
# звездная величина
# звезды
# переменные звезды
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
12.12.2025, 13:48
Игорь Байдов

Морские биологи впервые зафиксировали совместную охоту косаток и дельфинов

У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.

Биология
# дельфины
# интеллект китообразных
# китообразные
# косатки
# морские виды
# морские животные
# охота
Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

5 января, 10:53

