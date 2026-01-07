Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Плачущих от счастья венесуэльцев сгенерировали с помощью ИИ

После атаки США на Венесуэлу и похищения президента страны Николоса Мадуро в сети появились видеозаписи, сгенерированные искусственным интеллектом. Видео с плачущими от радости венесуэльцами быстро стало вирусным.

Скриншот из сгенерированного видео с плачущими жителями Венесуэлы / © Wall Street Apes, соцсеть X

Атака США на Венесуэлу произошла буквально на днях. Из-за этого невозможно точно сказать, как к произошедшему относятся местные жители. Чтобы показать радость венесуэльцев, сторонники президента США Дональда Трампа опубликовали ролик, на котором люди плачут от радости и восхваляют американского президента.

Записью поделился аккаунт Wall Street Apes в соцсети X. Рассказчик на видео утверждает, что на видео — жители Венесуэлы. Герои ролика благодарят за свободу США и Трампа. Запись набрала более миллиона просмотров.

Плачущих от счастья венесуэльцев сгенерировали с помощью ИИ / © France 24

Как отмечает Yahoo News, эта запись — компиляция низкокачественных ИИ-сгенерированных клипов. Некоторые критики опасаются, что подобные ИИ-ролики предвещают новую эру дезинформации.

Искусственный интеллект использовался не только, чтобы показать радость жителей Венесуэлы. Даже некоторые кадры с задержанным лидером Венесуэлы оказались сгенерированными.

Фейковое изображение задержания Мадуро / © TommyShelby_30

В сети также появились ролики, на которых венесуэльцы выражают поддержку Мадуро. Но, как отмечают СМИ, эти кадры взяты с марша, в котором в ноябре 2025 года участвовали Мадуро и его сторонники.