SpaceX и Китай обновили рекорд по орбитальным запускам в 2025 году
Орбитальная пусковая активность в 2025 году установила очередной годовой рекорд, хотя дальнейший рост может зависеть уже не от тех факторов, которые подпитывали недавний всплеск.
Согласно анализу издания Space News, основанному на данных из открытых источников, в 2025 году по всему миру было предпринято 324 попытки орбитальных запусков. В это число не входят суборбитальные пуски — в частности, пять испытательных полетов транспортной системы Starship компании SpaceX.
Этот показатель на 25% превышает предыдущий рекорд — 259 орбитальных пусков в 2024 году, который, в свою очередь, означал рост на 17% по сравнению с 221 запуском, зафиксированным в 2023-м.
Рост мировой пусковой активности в последние годы обусловлен прежде всего SpaceX и китайскими пусковыми операторами. В 2020 году, когда во всем мире было выполнено 107 орбитальных запусков, SpaceX осуществила 26 пусков Falcon 9, тогда как китайские компании провели 35 запусков.
В 2025 году SpaceX выполнила 165 миссий Falcon 9 — больше, чем весь остальной мир вместе взятый. Китай осуществил 92 орбитальных запуска, распределенных между примерно двумя десятками семейств ракет-носителей, эксплуатируемых как государственными предприятиями, так и частными стартапами. В целом Соединенные Штаты в 2025 году выполнили 193 орбитальные попытки запусков, включая пуски Electron с территории Новой Зеландии, осуществленные Rocket Lab — компанией со штаб-квартирой в США. Совокупно на США и Китай пришлось 88% всех орбитальных запусков в мире в 2025 году. Россия осуществила 17 запусков в 2025 году.
Ожидается, что китайская пусковая активность продолжит расти в 2026 году по мере ввода в эксплуатацию новых ракет и увеличения частоты полетов уже существующих, прежде всего для развертывания спутниковых группировок Guowang и Qianfan. Однако дальнейший рост числа запусков Falcon 9 выглядит менее определенным.
Выступая на конференции в июле, вице-президент SpaceX по коммерческим продажам Стефани Беднарек заявила, что 2025 и 2026 годы, вероятно, станут пиком пусковой активности Falcon. После этого, по ее словам, компания намерена постепенно переводить все большую долю миссий на Starship. Этот переход затронет и запуски Starlink — крупнейшего на сегодняшний день заказчика Falcon 9, — по мере того как SpaceX будет разрабатывать новое, более крупное поколение спутников Starlink, оптимизированных под Starship.
SpaceX публично не раскрывала прогнозы по количеству запусков Falcon 9 в 2026 году. В конце 2024 года компания ставила цель выполнить от 175 до 180 запусков в 2025-м, однако позднее снизила планку до 165.
Если в 2026 году темпы запусков Falcon стабилизируются или начнут снижаться, замедление могут частично компенсировать другие носители. Ожидается, что Starship компании SpaceX после затяжных задержек начнет орбитальные полеты в 2026 году, обеспечивая развертывание Starlink и демонстрации дозаправки на орбите для лунного посадочного варианта аппарата в рамках программы «Артемида».
Другие ракеты-носители — включая Ariane 6 компании Arianespace, New Glenn компании Blue Origin и Vulcan консорциума United Launch Alliance — также, как ожидается, увеличат частоту полетов в 2026 году. Однако в совокупности на эти три системы в 2025 году пришлось лишь семь запусков.
Кроме того, в 2026 году целый ряд ракет планирует предпринять свои первые орбитальные пуски — от Neutron компании Rocket Lab до RFA One компании Rocket Factory Augsburg, а также нескольких китайских носителей. При этом успешность дебютных полетов остается неоднозначной, и исторически даже после выхода на орбиту новым пусковым системам требуются годы, чтобы выйти на высокие темпы запусков.
