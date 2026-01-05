  • Добавить в закладки
Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
5 января, 07:54
Рейтинг: +1102
Посты: 2515

SpaceX и Китай обновили рекорд по орбитальным запускам в 2025 году

Орбитальная пусковая активность в 2025 году установила очередной годовой рекорд, хотя дальнейший рост может зависеть уже не от тех факторов, которые подпитывали недавний всплеск.

Сообщество
# Falcon-9
# SpaceX
# Китай
# космос
# ракеты
Запуск ракеты Falcon 9 / © SpaceX
Запуск ракеты Falcon 9 / © SpaceX

Согласно анализу издания Space News, основанному на данных из открытых источников, в 2025 году по всему миру было предпринято 324 попытки орбитальных запусков. В это число не входят суборбитальные пуски — в частности, пять испытательных полетов транспортной системы Starship компании SpaceX.

Этот показатель на 25% превышает предыдущий рекорд — 259 орбитальных пусков в 2024 году, который, в свою очередь, означал рост на 17% по сравнению с 221 запуском, зафиксированным в 2023-м.

Рост мировой пусковой активности в последние годы обусловлен прежде всего SpaceX и китайскими пусковыми операторами. В 2020 году, когда во всем мире было выполнено 107 орбитальных запусков, SpaceX осуществила 26 пусков Falcon 9, тогда как китайские компании провели 35 запусков.

В 2025 году SpaceX выполнила 165 миссий Falcon 9 — больше, чем весь остальной мир вместе взятый. Китай осуществил 92 орбитальных запуска, распределенных между примерно двумя десятками семейств ракет-носителей, эксплуатируемых как государственными предприятиями, так и частными стартапами. В целом Соединенные Штаты в 2025 году выполнили 193 орбитальные попытки запусков, включая пуски Electron с территории Новой Зеландии, осуществленные Rocket Lab — компанией со штаб-квартирой в США. Совокупно на США и Китай пришлось 88% всех орбитальных запусков в мире в 2025 году. Россия осуществила 17 запусков в 2025 году.

Ожидается, что китайская пусковая активность продолжит расти в 2026 году по мере ввода в эксплуатацию новых ракет и увеличения частоты полетов уже существующих, прежде всего для развертывания спутниковых группировок Guowang и Qianfan. Однако дальнейший рост числа запусков Falcon 9 выглядит менее определенным.

Выступая на конференции в июле, вице-президент SpaceX по коммерческим продажам Стефани Беднарек заявила, что 2025 и 2026 годы, вероятно, станут пиком пусковой активности Falcon. После этого, по ее словам, компания намерена постепенно переводить все большую долю миссий на Starship. Этот переход затронет и запуски Starlink — крупнейшего на сегодняшний день заказчика Falcon 9, — по мере того как SpaceX будет разрабатывать новое, более крупное поколение спутников Starlink, оптимизированных под Starship.

SpaceX публично не раскрывала прогнозы по количеству запусков Falcon 9 в 2026 году. В конце 2024 года компания ставила цель выполнить от 175 до 180 запусков в 2025-м, однако позднее снизила планку до 165.

Если в 2026 году темпы запусков Falcon стабилизируются или начнут снижаться, замедление могут частично компенсировать другие носители. Ожидается, что Starship компании SpaceX после затяжных задержек начнет орбитальные полеты в 2026 году, обеспечивая развертывание Starlink и демонстрации дозаправки на орбите для лунного посадочного варианта аппарата в рамках программы «Артемида».

Другие ракеты-носители — включая Ariane 6 компании Arianespace, New Glenn компании Blue Origin и Vulcan консорциума United Launch Alliance — также, как ожидается, увеличат частоту полетов в 2026 году. Однако в совокупности на эти три системы в 2025 году пришлось лишь семь запусков.

Кроме того, в 2026 году целый ряд ракет планирует предпринять свои первые орбитальные пуски — от Neutron компании Rocket Lab до RFA One компании Rocket Factory Augsburg, а также нескольких китайских носителей. При этом успешность дебютных полетов остается неоднозначной, и исторически даже после выхода на орбиту новым пусковым системам требуются годы, чтобы выйти на высокие темпы запусков.

Комментарии

Написать комментарий
