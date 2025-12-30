  • Добавить в закладки
Юлия Николаева
Юлия Николаева
30 декабря, 08:05
Инфографика: сколько в среднем получали жители крупнейших городов мира в 2025 году

Средний уровень доходов может радикально различаться в зависимости от того, где именно живут люди, — и дело здесь вовсе не только в названии должности.

Инфографика: средняя ежемесячная зарплата в крупнейших городах мира в 2025 году / © Visual Capitalist 
Новая визуализация, представленная выше, сопоставляет средние ежемесячные зарплаты в 69 крупнейших городах мира в 2025 году и показывает совокупные изменения за пять лет, начиная с 2020 года. В основе — данные Numbeo, использованные Deutsche Bank. 

Города с самыми высокими и самыми низкими зарплатами в мире.

В 2025 году верхние строчки рейтинга уверенно занимают города Швейцарии: Женева (7984 доллара США или более 626 тысяч рублей) и Цюрих (7788 долларов или более 611 тысяч рублей) занимают первое и второе места соответственно. Следом идет Сан-Франциско с показателем 7092 доллара (или более 556 тысяч рублей) — это самый высокооплачиваемый город США в выборке, несмотря на снижение на 10,6% за пять лет.

Во второй эшелон городов с высокими доходами входят Люксембург (6156 долларов или более 483 тысяч рублей) и Бостон (5940 долларов или более 466 тысяч рублей), а Чикаго (5203 доллара или более 408 тысяч рублей) и Нью-Йорк (5128 долларов или более 402 тысяч рублей) также попадают в глобальную десятку лидеров. В Москве средняя ежемесячная зарплата составляет 1650 долларов или около 130 тысяч рублей.

Как правило, эти города объединяет сочетание высокомаржинальных отраслей (финансы, технологии, профессиональные услуги), напряженного рынка труда и высокой стоимости жизни — факторов, которые обычно подталкивают номинальные зарплаты вверх.

На противоположном конце шкалы находятся крупные города развивающихся стран, где средний доход в 2025 году остается ниже 1000 долларов в месяц в пересчете на валюту США. Среди них — Каир (165 долларов или около 13 тысяч рублей), Богота (375 долларов или около 30 тысяч рублей) и Рио-де-Жанейро (439 долларов или примерно 35 тысяч рублей). Эти цифры наглядно демонстрируют, насколько глубоким остается глобальный разрыв в оплате труда даже между крупнейшими мегаполисами.

Как изменились средние зарплаты в мире с 2020 года.

Из 69 городов лишь в семи за период с 2020 по 2025 год зафиксировано снижение доходов — однако падение оказалось весьма заметным. Самое резкое сокращение наблюдается в Каире (–40,1%), а Токио (–13,1%) демонстрирует спад, несмотря на статус Японии как высокодоходной экономики.

Одна из ключевых причин — валютный фактор. Поскольку показатели пересчитываются в доллары США, ослабление национальной валюты может создавать впечатление снижения зарплат даже при их росте в местной валюте. Так, с 2020 года египетский фунт подешевел к доллару на 66%, а японская иена — на 30%.

27 декабря, 17:46
Адель Романова

3I/ATLAS оказалась намного меньше по размерам, чем ожидали ученые

После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
27 декабря, 10:10
Любовь С.

В другой планетной системе впервые зафиксировали следы разрушения комет 

Вокруг звезды HD 131488, расположенной в созвездии Центавра (Centaurus) на расстоянии около 152 световых лет от Земли, впервые зафиксировали следы монооксида углерода (CO), который образуется при столкновениях и испарении комет. Находка открывает новую страницу в изучении формирования планетных систем.

Астрономия
# Джеймс Уэбб
# кометы
# околозвездный диск
# планеты
# спектральный анализ
# спектрограф
27 декабря, 10:30
Максим Абдулаев

Динозавры протоптали магистраль по берегу озера в Боливии

Палеонтологи описали крупнейшее в мире скопление следов динозавров: более 16 000 вмятин на площади 7500 квадратных метров. Ученые считают, что эта территория была не просто местом случайных прогулок, а оживленной трассой, где динозавры организованно мигрировали вдоль берега древнего озера.

Биология
Палеонтология
# окаменелости
# Палеонтология
# тероподы
26 декабря, 15:47
Максим Абдулаев

Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных

Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.

Биология
# миксины
# обоняние
# эволюция
