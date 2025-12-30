Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: сколько в среднем получали жители крупнейших городов мира в 2025 году
Средний уровень доходов может радикально различаться в зависимости от того, где именно живут люди, — и дело здесь вовсе не только в названии должности.
Новая визуализация, представленная выше, сопоставляет средние ежемесячные зарплаты в 69 крупнейших городах мира в 2025 году и показывает совокупные изменения за пять лет, начиная с 2020 года. В основе — данные Numbeo, использованные Deutsche Bank.
Города с самыми высокими и самыми низкими зарплатами в мире.
В 2025 году верхние строчки рейтинга уверенно занимают города Швейцарии: Женева (7984 доллара США или более 626 тысяч рублей) и Цюрих (7788 долларов или более 611 тысяч рублей) занимают первое и второе места соответственно. Следом идет Сан-Франциско с показателем 7092 доллара (или более 556 тысяч рублей) — это самый высокооплачиваемый город США в выборке, несмотря на снижение на 10,6% за пять лет.
Во второй эшелон городов с высокими доходами входят Люксембург (6156 долларов или более 483 тысяч рублей) и Бостон (5940 долларов или более 466 тысяч рублей), а Чикаго (5203 доллара или более 408 тысяч рублей) и Нью-Йорк (5128 долларов или более 402 тысяч рублей) также попадают в глобальную десятку лидеров. В Москве средняя ежемесячная зарплата составляет 1650 долларов или около 130 тысяч рублей.
Как правило, эти города объединяет сочетание высокомаржинальных отраслей (финансы, технологии, профессиональные услуги), напряженного рынка труда и высокой стоимости жизни — факторов, которые обычно подталкивают номинальные зарплаты вверх.
На противоположном конце шкалы находятся крупные города развивающихся стран, где средний доход в 2025 году остается ниже 1000 долларов в месяц в пересчете на валюту США. Среди них — Каир (165 долларов или около 13 тысяч рублей), Богота (375 долларов или около 30 тысяч рублей) и Рио-де-Жанейро (439 долларов или примерно 35 тысяч рублей). Эти цифры наглядно демонстрируют, насколько глубоким остается глобальный разрыв в оплате труда даже между крупнейшими мегаполисами.
Как изменились средние зарплаты в мире с 2020 года.
Из 69 городов лишь в семи за период с 2020 по 2025 год зафиксировано снижение доходов — однако падение оказалось весьма заметным. Самое резкое сокращение наблюдается в Каире (–40,1%), а Токио (–13,1%) демонстрирует спад, несмотря на статус Японии как высокодоходной экономики.
Одна из ключевых причин — валютный фактор. Поскольку показатели пересчитываются в доллары США, ослабление национальной валюты может создавать впечатление снижения зарплат даже при их росте в местной валюте. Так, с 2020 года египетский фунт подешевел к доллару на 66%, а японская иена — на 30%.
