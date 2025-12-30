Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай обновил национальный рекорд по пускам ракет за год

В 2025 году Китай довел количество орбитальных запусков до 90, проведя подряд несколько миссий пуска ракет семейства «Чанчжэн», в ходе которых на орбиту вышли спутники мегагруппировки Guowang и новый метеорологический аппарат Fengyun-4C.

Старт «Чанчжэн-8А» с космодрома Хайнань / © CASC

Так, 25 декабря с коммерческого космодрома Вэньчан на острове Хайнань стартовала ракета «Чанчжэн-8А». Корпорация CASC подтвердила успешный пуск и развертывание 17-й партии спутников широкополосной системы Guowang. По данным Космических сил США, на орбиту высотой около 910 километров вышли девять аппаратов, изготовленных Китайской академией космических технологий (CAST).

Общее число спутников Guowang на орбите достигло 136. Проект предусматривает развертывание около 13 тысяч аппаратов, а ближайшая цель — довести группировку до 400 спутников к 2027 году. Ракета «Чанчжэн-8А» представляет собой модернизированную версию «Чанчжэн-8»: она использует ту же первую ступень и боковые ускорители, но получила новую вторую ступень диаметром 3,35 метра и увеличенный головной обтекатель диаметром 5,2 метра. Носитель длиной 50,5 метра способен выводить до семи тонн на солнечно-синхронную орбиту. Декабрьский пуск стал шестым для этой версии ракеты, серийное производство которой ориентировано на ускоренное развертывание Guowang.

Этот старт стал девятым в 2025 году с площадок коммерческого космодрома на Хайнане. В ближайший год здесь планируется ввод в строй еще двух стартовых комплексов, что позволит увеличить темпы запусков, в том числе коммерческих ракет.

Уже на следующий день, 26 декабря, с космодрома Сичан стартовала ракета «Чанчжэн-3Б», которая вывела на орбиту метеоспутник Fengyun-4C массой около 5,3 тонны. Он предназначен для оперативного прогноза тайфунов, ливней и анализа погоды. Ожидается, что спутник будет работать до середины 2030-х годов.

Эти два запуска стали 89-м и 90-м для Китая в 2025 году — рекордном по числу орбитальных пусков, значительно превзошедшем прежнее достижение 2024 года, когда было выполнено 68 стартов. В конце декабря также запланированы новые пуски ракет «Чанчжэн-4Б» и «Чанчжэн-7А».