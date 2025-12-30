Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Китай обновил национальный рекорд по пускам ракет за год
В 2025 году Китай довел количество орбитальных запусков до 90, проведя подряд несколько миссий пуска ракет семейства «Чанчжэн», в ходе которых на орбиту вышли спутники мегагруппировки Guowang и новый метеорологический аппарат Fengyun-4C.
Так, 25 декабря с коммерческого космодрома Вэньчан на острове Хайнань стартовала ракета «Чанчжэн-8А». Корпорация CASC подтвердила успешный пуск и развертывание 17-й партии спутников широкополосной системы Guowang. По данным Космических сил США, на орбиту высотой около 910 километров вышли девять аппаратов, изготовленных Китайской академией космических технологий (CAST).
Общее число спутников Guowang на орбите достигло 136. Проект предусматривает развертывание около 13 тысяч аппаратов, а ближайшая цель — довести группировку до 400 спутников к 2027 году. Ракета «Чанчжэн-8А» представляет собой модернизированную версию «Чанчжэн-8»: она использует ту же первую ступень и боковые ускорители, но получила новую вторую ступень диаметром 3,35 метра и увеличенный головной обтекатель диаметром 5,2 метра. Носитель длиной 50,5 метра способен выводить до семи тонн на солнечно-синхронную орбиту. Декабрьский пуск стал шестым для этой версии ракеты, серийное производство которой ориентировано на ускоренное развертывание Guowang.
Этот старт стал девятым в 2025 году с площадок коммерческого космодрома на Хайнане. В ближайший год здесь планируется ввод в строй еще двух стартовых комплексов, что позволит увеличить темпы запусков, в том числе коммерческих ракет.
Уже на следующий день, 26 декабря, с космодрома Сичан стартовала ракета «Чанчжэн-3Б», которая вывела на орбиту метеоспутник Fengyun-4C массой около 5,3 тонны. Он предназначен для оперативного прогноза тайфунов, ливней и анализа погоды. Ожидается, что спутник будет работать до середины 2030-х годов.
Эти два запуска стали 89-м и 90-м для Китая в 2025 году — рекордном по числу орбитальных пусков, значительно превзошедшем прежнее достижение 2024 года, когда было выполнено 68 стартов. В конце декабря также запланированы новые пуски ракет «Чанчжэн-4Б» и «Чанчжэн-7А».
После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.
Вокруг звезды HD 131488, расположенной в созвездии Центавра (Centaurus) на расстоянии около 152 световых лет от Земли, впервые зафиксировали следы монооксида углерода (CO), который образуется при столкновениях и испарении комет. Находка открывает новую страницу в изучении формирования планетных систем.
Палеонтологи описали крупнейшее в мире скопление следов динозавров: более 16 000 вмятин на площади 7500 квадратных метров. Ученые считают, что эта территория была не просто местом случайных прогулок, а оживленной трассой, где динозавры организованно мигрировали вдоль берега древнего озера.
Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных
Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.
После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.
В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
20 Марта, 2017
Готов ли человек жить вечно?
10 Октября, 2014
Смех, игра и обезьяны
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии