Инфографика: заход солнца в европейских столицах в день зимнего солнцестояния
День зимнего солнцестояния — самый короткий световой день в году для Северного полушария. На инфографике показано время начала захода солнца в европейских столицах в 2024 году. Весь тайминг указан по местному времени.
В Северном полушарии в день зимнего солнцестояния Солнце поднимается на наименьшую высоту над горизонтом. В Москве в 2024 году в тот день закат начался в 15:57.
Несмотря на то, что самая северная столица Европы — исландский Рейкьявик, самый ранний закат оказался в Стокгольме. Шведская столица расположена восточнее исландской. Также это связано с разницей в часовых поясах.
В Стокгольме в день зимнего солнцестояния закат начался в 14:48, в Осло (Норвегия) — в 15:12, в Хельсинки — в 15:13.
Позднее всего солнце в этот день заходит в Мадриде (Испания) — в 17:51. Также среди лидеров оказались Лиссабон (Португалия) и Афины (Греция). На инфографику также попала турецкая Анкара, однако этот город находится в Азии.
В 2025-м году в Северном полушарии день зимнего солнцестояния пришелся на 21 декабря. В Москве в этот день закат начался в 15:58.
