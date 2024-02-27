В НИУ ВШЭ выяснили, что людей можно убедить беспокоиться о климате

Международный коллектив исследователей с участием ученых из Высшей школы экономики протестировал 11 коммуникационных стратегий в области экологии. В эксперименте приняли участие почти 60 тысяч человек из 63 стран. Наиболее убедительными оказались методы, снижающие дистанцирование от проблем климата. Однако убедить испытуемых принять участие в более трудоемких задачах, например посадить дерево или снизить выбросы углерода, не удалось.

Результаты исследования опубликованы в Science Advances. Чтобы замедлить изменения климата, требуется объединить усилия большого числа людей по всему миру. Однако остается неясным, как можно убедить человека изменить свое поведение и начать заботиться о планете. Команда исследователей из 48 стран проверила коммуникационные стратегии на 59 440 людях. Несмотря на различия в ответах, обусловленные географическими и демографическими факторами, 86 процентов признали угрозы изменения климата, а более 70 — выразили поддержку коллективным действиям по сохранению планеты.

В ходе эксперимента участникам демонстрировались различные сообщения о климатических изменениях — от описания мрачных последствий до успешных историй борьбы с ними. Исследователи делали акцент на мнение научного сообщества, предлагали рассматривать борьбу с изменением климата как патриотический акт и написать письма будущим поколениям о текущих усилиях по сохранению жизни на Земле.

Для оценки эффективности этих стратегий исследователи анализировали убеждения участников, включая признание изменений климата как значительной угрозы, отношение к повышению налога на углеродные выбросы и участие в восстановлении лесов. Также изучалась готовность участников действовать: делиться информацией в социальных сетях об экологичном поведении и изменить образ жизни, например начать участвовать в благотворительности, сократить потребление бумаги, мяса и молочной продукции.

Реакция на сообщения менялась в зависимости от страны: например, акцент на том, что научное сообщество считает изменения климата серьезной угрозой, увеличил поддержку мер по защите климата на 20 процентов в России и на девять — в Румынии, но снизил ее на пять процентов в Канаде и на шесть — в Китае.

Просьба к участникам написать ребенку будущего поколения положительно повлияла на поддержку экологических действий в нескольких странах, включая США и Бразилию, но имела небольшой отрицательный эффект в других странах, например в ОАЭ и Сербии. В целом желание делиться информацией о климате в социальных сетях после протестированных инициатив возросло среди всех участников.

Интересен тот факт, что эффективность стратегий менялась в зависимости от демографических групп. Так, например, среди российской аудитории наибольшую эффективность продемонстрировал метод, который предлагал людям представить себя и свою жизнь в будущем. Это повысило уровень поддержки мер по сохранению климата на девять процентов. Тот же самый подход сработал среди высокообразованных консерваторов США, увеличив их готовность защищать планету на 18 процентов.

«Результаты нашего исследования показывают нюансы воздействия различных стратегий информирования о климате. В то время как сообщения об “обреченности и унынии” стимулировали распространение информации в социальных сетях, они ослабили поддержку реальных действий, таких как посадка деревьев, и были менее эффективными среди тех, кто в изменения климата не верит», — заключает одна из авторов исследования, стажер-исследователь Центра социокультурных исследований НИУ ВШЭ Альбина Галлямова.

Для продвижения климатической политики ученые разработали веб-приложение по борьбе с изменением климата. Его могут использовать как законодатели, так и специалисты. «Наше веб-приложение учитывает широкий спектр целевых аудиторий в обследованных странах, оно охватывает такие аспекты, как национальность, политическая ориентация, возраст, пол, образование и уровень дохода. Чтобы оптимизировать свое влияние, политики и правозащитники могут определить, какие коммуникации наиболее эффективны для их аудитории, что позволит доносить важную информацию наиболее эффективным способом», — объясняет Альбина Галлямова.

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НИУ ВШЭ 281 статей Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».