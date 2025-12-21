  • Добавить в закладки
Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
21 декабря, 10:52
Рейтинг: +521
Посты: 794

На карте: самые протяженные миграции животных в мире

Великие миграции — одни из самых поразительных явлений в природе. Каждый год миллионы животных отправляются в путешествия, охватывающие океаны, континенты и даже целые полушария.

# биология
# животные
# инфографика
# птицы
# статистика
На карте: самые протяженные миграции животных в мире / © Visual Capitalist
На карте: самые протяженные миграции животных в мире / © Visual Capitalist

Эта визуализация отображает некоторые из самых длинных известных миграционных маршрутов на Земле. От полета полярной крачки от полюса к полюсу до эпических океанских странствий китов и морских черепах — все эти маршруты связывают экосистемы по всему миру и формируют целые пищевые сети.

Данные для визуализации собраны из нескольких источников, включая Current Biology, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и National Geographic.

1. Полярная крачка: абсолютный рекордсмен планеты.

Полярная крачка — безусловный чемпион по дальности миграций. Ежегодно она преодолевает 50 000–96 000 километров, переживая за год сразу два лета. Ученые отследили, что эти птицы летят, следуя за непрерывным дневным светом, выстраивая маршрут так, чтобы «гнаться за солнцем», его теплом и максимальными возможностями для кормления. За свою жизнь (до 34 лет) полярная крачка может налетать расстояние, эквивалентное трем полетам туда и обратно до Луны.

2. Океанские странники: киты.

Морские млекопитающие, такие как серые и горбатые киты, ежегодно мигрируют на тысячи километров между холодными кормовыми районами и теплыми тропическими лагунами размножения.

Серые киты проплывают около 20 000 километров в год, перемещаясь между Беринговым морем и побережьем Нижней Калифорнии, тогда как некоторые популяции горбатых китов совершают сопоставимые по длине круговые маршруты между тропическими районами размножения и антарктическими кормовыми зонами. Эти миграции тонко «настроены» на продуктивность океана и температуру воды, что делает китов важными индикаторами состояния морских экосистем.

3. Крылатые путешественники: птицы и насекомые в движении.

Помимо крачек, такие виды, как малый веретенник и обыкновенная каменка, совершают рекордные беспосадочные перелеты, пересекая целые океаны без остановок на кормление.

Многие птицы способны на такие полеты благодаря накоплению значительных жировых запасов, служащих топливом, а также использованию энергоэффективных техник полета, например динамического парения.

Дополнительные физиологические адаптации — в частности, временное уменьшение размеров внутренних органов для снижения массы тела — также делают возможными столь дальние путешествия. У некоторых видов птиц во время полета наблюдаются краткие периоды сниженной активности мозга, хотя роль этого явления в обеспечении беспосадочной миграции всё ещё изучается.

Даже такие миниатюрные существа, как стрекоза бродяжка рыжая, способны преодолевать до 17 700 километров, мигрируя между Индией и Африкой.

4. Наземные миграции.

На суше такие животные, как карибу и антилопы гну, следуют древним миграционным путям, сформированным сезонными изменениями.

Некоторые стада карибу ежегодно проходят от 1600 до 4000 километров — это одни из самых протяженных наземных миграций на планете. В то же время миграция антилоп гну в Серенгети — почти тысячекилометровое круговое движение — считается одним из самых зрелищных природных событий в мире.

Подобным образом зебры ежегодно мигрируют примерно на 500 километров, перемещаясь из речных долин Ботсваны к пастбищам по другую сторону границы, в Намибии.

19 декабря, 20:02
Evgenia Vavilova

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.

Физика
# биржа
# Теория сложных систем
# фондовый рынок
# экономика
20 декабря, 11:58
Игорь Байдов

Донные отложения из римской канализации рассказали, чем болели защитники вала Адриана

Благодаря последним находкам на севере Англии ученые больше узнали о повседневной жизни римского гарнизона, охранявшего один из фортов вала Адриана от набегов северных племен. Несмотря на репутацию людей с развитой санитарией, римляне Британии, вероятно, страдали от целого ряда заболеваний пищеварительной системы, вызванных паразитами.

Археология
# Адрианов вал
# заболевания
# пищеварение
# Римская Британия
# Римская империя
19 декабря, 15:43
Губкинский университет

Российские ученые разработали краску, снижающую испарение бензина

Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина нашли способ борьбы с испарением бензина в топливных резервуарах. Исследователи разработали особую краску для покрытия стенок хранилищ, которая действует как терморегулятор, снижая потери бензина почти до 2-3% в год и уменьшая выбросы в атмосферу вредных летучих соединений. Технология не имеет прямых аналогов в России и в мире.

Губкинский университет
# бензин
# испарение
# покрытие
# топливо
17 декабря, 09:52
Адель Романова

Межзвездная комета 3I/ATLAS почти месяц подряд испускала узкую газовую струю

Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
