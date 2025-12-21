Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

На карте: самые протяженные миграции животных в мире

Великие миграции — одни из самых поразительных явлений в природе. Каждый год миллионы животных отправляются в путешествия, охватывающие океаны, континенты и даже целые полушария.

На карте: самые протяженные миграции животных в мире / © Visual Capitalist

Эта визуализация отображает некоторые из самых длинных известных миграционных маршрутов на Земле. От полета полярной крачки от полюса к полюсу до эпических океанских странствий китов и морских черепах — все эти маршруты связывают экосистемы по всему миру и формируют целые пищевые сети.

Данные для визуализации собраны из нескольких источников, включая Current Biology, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и National Geographic.

1. Полярная крачка: абсолютный рекордсмен планеты.

Полярная крачка — безусловный чемпион по дальности миграций. Ежегодно она преодолевает 50 000–96 000 километров, переживая за год сразу два лета. Ученые отследили, что эти птицы летят, следуя за непрерывным дневным светом, выстраивая маршрут так, чтобы «гнаться за солнцем», его теплом и максимальными возможностями для кормления. За свою жизнь (до 34 лет) полярная крачка может налетать расстояние, эквивалентное трем полетам туда и обратно до Луны.

2. Океанские странники: киты.

Морские млекопитающие, такие как серые и горбатые киты, ежегодно мигрируют на тысячи километров между холодными кормовыми районами и теплыми тропическими лагунами размножения.

Серые киты проплывают около 20 000 километров в год, перемещаясь между Беринговым морем и побережьем Нижней Калифорнии, тогда как некоторые популяции горбатых китов совершают сопоставимые по длине круговые маршруты между тропическими районами размножения и антарктическими кормовыми зонами. Эти миграции тонко «настроены» на продуктивность океана и температуру воды, что делает китов важными индикаторами состояния морских экосистем.

3. Крылатые путешественники: птицы и насекомые в движении.

Помимо крачек, такие виды, как малый веретенник и обыкновенная каменка, совершают рекордные беспосадочные перелеты, пересекая целые океаны без остановок на кормление.

Многие птицы способны на такие полеты благодаря накоплению значительных жировых запасов, служащих топливом, а также использованию энергоэффективных техник полета, например динамического парения.

Дополнительные физиологические адаптации — в частности, временное уменьшение размеров внутренних органов для снижения массы тела — также делают возможными столь дальние путешествия. У некоторых видов птиц во время полета наблюдаются краткие периоды сниженной активности мозга, хотя роль этого явления в обеспечении беспосадочной миграции всё ещё изучается.

Даже такие миниатюрные существа, как стрекоза бродяжка рыжая, способны преодолевать до 17 700 километров, мигрируя между Индией и Африкой.

4. Наземные миграции.

На суше такие животные, как карибу и антилопы гну, следуют древним миграционным путям, сформированным сезонными изменениями.

Некоторые стада карибу ежегодно проходят от 1600 до 4000 километров — это одни из самых протяженных наземных миграций на планете. В то же время миграция антилоп гну в Серенгети — почти тысячекилометровое круговое движение — считается одним из самых зрелищных природных событий в мире.

Подобным образом зебры ежегодно мигрируют примерно на 500 километров, перемещаясь из речных долин Ботсваны к пастбищам по другую сторону границы, в Намибии.