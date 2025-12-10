Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китай установил рекорд, запустив три ракеты «Чанчжэн» за 19 часов
Китай менее чем за 19 часов произвел три запуска ракет семейства «Чанчжэн», установив новый национальный рекорд по частоте стартов.
Кроме того, эта серия довела общее число орбитальных запусков Китая в 2025 году до 83 — еще одно достижение. Предыдущий годовой максимум, установленный в прошлом году, составлял 68. (Впрочем, 83 запуска — не мировой рекорд: только SpaceX в 2025 году уже провела 159 орбитальных миссий).
Серия стартов началась 8 декабря, когда с космодрома Тайюань на севере Китая взмыла ракета «Чанчжэн-6A». Она успешно вывела на низкую околоземную орбиту партию широкополосных спутников для мегасозвездия «Гован».
Затем с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби стартовал еще один аппарат — засекреченный спутник Yaogan 47, отправленный ракетой «Чанчжэн-4B». Предполагается, что Yaogan 47 будет использоваться вооруженными силами Китая.
Третий пуск состоялся, когда ракета «Чанчжэн-3B» поднялась с космодрома Сичан на западе Китая, доставив на орбиту еще один засекреченный аппарат — TJSW-22.
Все три запуска пришлись на вторник по пекинскому времени, как отметила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC), государственный оператор ракет семейства «Чанчжэн».
Всего за 24 часа, начиная с запуска спутников «Гован», состоялось пять орбитальных стартов. Два других пришлись на Falcon 9 компании SpaceX: вечером в понедельник отправился очередной пакет спутников Starlink, а во вторник днем прошел запуск NROL-77 для Национального управления военно-космической разведки США.
Однако это все же не рекорд для 24 часов. Между 28 и 29 апреля этого года в течение всего 18 часов к орбите устремились шесть разных ракет: «Чанчжэн-5B», два Falcon 9, Atlas V компании United Launch Alliance, Vega C от Arianespace и Alpha от техасской компании Firefly Aerospace. Все миссии, кроме Alpha, завершились успешно.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
