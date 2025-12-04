Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

США впервые перебросили на Ближний Восток копии беспилотников «Герань-2»

БПЛА LUCAS / © SpektreWorks

Центральное командование США (CENTCOM) объявило о создании оперативной группы Scorpion Strike (TFSS) — прямом результате инициативы министра войны Пита Хегсета «Развязывая господство США в сфере военных дронов», запущенной в начале года. TFSS подчиняется Командованию специальных операций США на Ближнем Востоке (SOCCENT) и действует при поддержке Rapid Employment Joint Task Force, созданной в сентябре для ускоренного развертывания новых технологий в регионе.

TFSS включает около двух десятков военнослужащих, которые отвечают за развертывание и применение дронов, сообщил изданию The War Zone источник из США на условиях анонимности. БПЛА LUCAS — дельтовидный аппарат длиной около трех метров и размахом крыла 2,4 метра — разработан аризонской компанией SpektreWorks совместно с американскими военными.

«При цене около 35 тысяч долларов (около 2,7 миллиона рублей) за единицу LUCAS представляет собой дешевую, масштабируемую систему, обеспечивающую возможности высокого уровня за малую долю стоимости традиционных американских дальнобойных средств», — заявил капитан ВМС Тим Хокинс, представитель CENTCOM. — «Дрон обладает большой дальностью и способен работать вне прямой видимости, что крайне важно для огромной зоны ответственности командования».

CENTCOM также отметил, что LUCAS может запускаться разными методами — с катапульты, с ускорением ракетного блока, с мобильных платформ, включая наземные и автомобильные. В основе LUCAS лежит почти точная копия Shahed-136, о чем прямо говорят американские военные.