США впервые перебросили на Ближний Восток копии беспилотников «Герань-2»
Американские военные создали первый боевой подразделение, оснащенное ударными беспилотниками Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS) — конструкцией, разработанной на основе российских дронов «Герань-2» и иранских Shahed-136.
Центральное командование США (CENTCOM) объявило о создании оперативной группы Scorpion Strike (TFSS) — прямом результате инициативы министра войны Пита Хегсета «Развязывая господство США в сфере военных дронов», запущенной в начале года. TFSS подчиняется Командованию специальных операций США на Ближнем Востоке (SOCCENT) и действует при поддержке Rapid Employment Joint Task Force, созданной в сентябре для ускоренного развертывания новых технологий в регионе.
TFSS включает около двух десятков военнослужащих, которые отвечают за развертывание и применение дронов, сообщил изданию The War Zone источник из США на условиях анонимности. БПЛА LUCAS — дельтовидный аппарат длиной около трех метров и размахом крыла 2,4 метра — разработан аризонской компанией SpektreWorks совместно с американскими военными.
«При цене около 35 тысяч долларов (около 2,7 миллиона рублей) за единицу LUCAS представляет собой дешевую, масштабируемую систему, обеспечивающую возможности высокого уровня за малую долю стоимости традиционных американских дальнобойных средств», — заявил капитан ВМС Тим Хокинс, представитель CENTCOM. — «Дрон обладает большой дальностью и способен работать вне прямой видимости, что крайне важно для огромной зоны ответственности командования».
CENTCOM также отметил, что LUCAS может запускаться разными методами — с катапульты, с ускорением ракетного блока, с мобильных платформ, включая наземные и автомобильные. В основе LUCAS лежит почти точная копия Shahed-136, о чем прямо говорят американские военные.
Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.
В Москве состоялся XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Naked Science был партнером мероприятия
В Москве 2 декабря прошел XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Организаторами мероприятия выступили компания «Иннопрактика» и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Конгресс объединил 19 мероприятий, в которых приняли участие более 2000 человек. Среди участников были первые лица и ведущие специалисты государственных структур, крупных российских корпораций, институтов развития, инвестиционных компаний, представители вузов, научно-исследовательских институтов и высокотехнологичных российских компаний. Впервые на площадке Конгресса работала территория «Научи примером». Спикеры площадки в интерактивных форматах продемонстрировали, как инновационный менталитет работает в реальных проектах.
Ученые попытались обобщить все имеющиеся данные о возможном существовании жизни за пределами Земли, от предполагаемых древних окаменелостей в метеоритах до всевозможных сообщений об «инопланетянах». В итоге отсеивание всего слишком сомнительного позволило собрать небольшой список действительно интересных фактов. В этом рейтинге лидируют метеориты Мерчисон и Оргей.
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
