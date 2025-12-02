Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Космические аппараты Китая расстыковались после первых в мире испытаний дозаправки на геостационарной орбите

Китайские экспериментальные спутники «Шицзянь-21» и «Шицзянь-25» разъединились на геостационарной орбите после нескольких месяцев стыковки, в ходе которых, по всей видимости, проводились испытания дозаправки на орбите.

Китайские экспериментальные спутники «Шицзянь-21» и «Шицзянь-25» / © S2a Systems

В первой половине текущего года «Шицзянь-21» и «Шицзянь-25» выполняли сближения и маневры в непосредственной близости, а затем состыковались в конце июня или начале июля. После этого спутники стали практически неразличимы при наблюдениях с Земли — вероятно, это и стало началом программы запланированных испытаний дозаправки. Позже связка аппаратов выполнила энергозатратные маневры изменения орбитальной плоскости, уменьшив наклонение орбиты.

Оптические наземные наблюдения, проведенные компанией S2a Systems (Швейцария), разрабатывающей и эксплуатирующей системы оптического наблюдения за космическим пространством по всему миру, показали, что спутники теперь разошлись на орбите

Расстыковка может означать успешное завершение первых в мире испытаний дозаправки на геостационарной орбите. Однако ни космические органы Китая, ни производитель спутников не комментировали миссию с момента запуска «Шицзянь-25» в январе, что оставляет ситуацию непрозрачной.

Дальнейшее отслеживание маневров и изменений орбит — особенно более старого «Шицзянь-21» — может прояснить, были ли испытания дозаправки успешными.

Успешная демонстрация стала бы серьезным шагом вперед для космических возможностей Китая. Орбитальное обслуживание — дозаправка, корректировка орбиты, продление ресурса — позволяет дольше сохранять работоспособность дорогих или стратегических аппаратов, таких как спутники связи, или перераспределять функции старых спутников.