Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
2 декабря, 08:07
Космические аппараты Китая расстыковались после первых в мире испытаний дозаправки на геостационарной орбите

Китайские экспериментальные спутники «Шицзянь-21» и «Шицзянь-25» разъединились на геостационарной орбите после нескольких месяцев стыковки, в ходе которых, по всей видимости, проводились испытания дозаправки на орбите.

# Китай
# космос
# спутники
# технологии
Китайские экспериментальные спутники «Шицзянь-21» и «Шицзянь-25» / © S2a Systems
Китайские экспериментальные спутники «Шицзянь-21» и «Шицзянь-25» / © S2a Systems

В первой половине текущего года «Шицзянь-21» и «Шицзянь-25» выполняли сближения и маневры в непосредственной близости, а затем состыковались в конце июня или начале июля. После этого спутники стали практически неразличимы при наблюдениях с Земли — вероятно, это и стало началом программы запланированных испытаний дозаправки. Позже связка аппаратов выполнила энергозатратные маневры изменения орбитальной плоскости, уменьшив наклонение орбиты.

Оптические наземные наблюдения, проведенные компанией S2a Systems (Швейцария), разрабатывающей и эксплуатирующей системы оптического наблюдения за космическим пространством по всему миру, показали, что спутники теперь разошлись на орбите

Расстыковка может означать успешное завершение первых в мире испытаний дозаправки на геостационарной орбите. Однако ни космические органы Китая, ни производитель спутников не комментировали миссию с момента запуска «Шицзянь-25» в январе, что оставляет ситуацию непрозрачной.

Дальнейшее отслеживание маневров и изменений орбит — особенно более старого «Шицзянь-21» — может прояснить, были ли испытания дозаправки успешными.

Успешная демонстрация стала бы серьезным шагом вперед для космических возможностей Китая. Орбитальное обслуживание — дозаправка, корректировка орбиты, продление ресурса — позволяет дольше сохранять работоспособность дорогих или стратегических аппаратов, таких как спутники связи, или перераспределять функции старых спутников.

Николай Цыгикало
Николай Цыгикало
12 минут назад
-
0
+
"разъединились на геосинхронной орбите" - видимо, геостационарной. Она, конечно, тоже геосинхронная, но геосинхронных орбит великое множество, а геостационарная одна. В англоязычной литературе часто геостационарную называют просто геосинхронной, так же как околоземные орбиты "земной орбитой". Видимо, не исправили при переводе на русский. Из новости выходит, что состыковались они на несинхронной орбите с ненулевым наклонением (раз потом изменили лишь наклонение, но не высоту), а потом легли в экваториальную плоскость, став геостационарными.
Ответить
-
0
+
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
1 декабря, 13:33
КАИ

Инженеры создали аэродинамическую схему беспилотника без сложных механических узлов

В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».

КАИ
# беспилотники
# БПЛА
# дроны
# прототип
# система управления
# технологии
1 декабря, 13:07
Александр Березин

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов написал статью о необходимости воздерживаться от пилотируемых полетов на Марс. Вместо этого он предложил изучать Луну. Но часть причин, которыми Митрофанов мотивировал такой «лунный уклон», расходится с последними научными теориями о природе земного спутника.

Космонавтика
# биология
# внеземная жизнь
# колонизация Марса
# космос
# Луна
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
27 ноября, 11:05
Игорь Байдов

Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин

Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.

Антропология
# остров Пасхи
# Полинезия
# статуи
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
