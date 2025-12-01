Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Армия США выделила средства на масштабную модернизацию БМП Bradley A4
Армия США готовится к получению современных боевых машин, обеспечивающих повышенную живучесть, мобильность и ударную мощь. Боевые машины Bradley компании BAE Systems призваны помочь американской армии доминировать над противником на поле боя.
Компания недавно получила контракт на сумму свыше 390 миллионов долларов на модернизацию дополнительных единиц этой техники для военных. Новые машины, которые начнут поступать в войска с октября 2026 года, станут современной заменой предыдущим модификациям, значительно повысив боевую эффективность, защищенность и безопасность экипажа.
Согласно пресс-релизу, модернизированная Bradley A4 обладает огневой мощью, мобильностью и уровнем защиты, которые отвечают требованиям военных к ведению активных операций. Машина значительно повышает безопасность экипажа и способность доминировать над противником в любых условиях.
Bradley A4 оснащена новейшей оцифрованной электроникой для оптимальной осведомленности экипажа, сетевого взаимодействия и связи в составе бронетанковой бригады.
Увеличенная мощность двигателя позволяет системе максимально использовать возможности разгона для быстрого маневра в ответ на боестолкновение или иные неблагоприятные ситуации. Функция повышенной мобильности предоставляет водителю улучшенную информацию об обстановке и статусе систем.
Комплекс включает полную баллистическую систему управления огнем, размещенную на новом центральном процессоре, с возможностью сопровождения двух целей, автоматической корректировки наводки орудия, автоматической юстировки и режимом «охотник-убийца» (hunter-killer).
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Проанализировав результаты более 100 исследований, посвященных метеоритам разных типов, ученые реконструировали события, происходившие в первые миллионы лет после рождения Солнечной системы, и выяснили, как именно возникли Земля и другие миры.
Американские ботаники выяснили, что ориентация растений в пространстве — результат конкуренции двух противоположных сигнальных систем, а не простого стремления расти вверх. Они описали белок SLQ1, который активно заставляет стебель расти вниз. Это открытие меняет представление о гравитропизме: оказалось, растения балансируют между сигналами «вверх» и «вниз».
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Коллектив российских ученых из МИРЭА — Российского технологического университета, Центра фотоники двумерных материалов МФТИ, Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН и ряда других ведущих научных центров провел глубокое исследование кристаллической структуры широко используемых пьезоэлектрических материалов на основе цирконата-титаната свинца. Используя метод рентгеноструктурного анализа, исследователи впервые смогли в деталях установить, как небольшие химические добавки кардинально меняют фазовый состав керамики и напрямую определяют ее электрофизические характеристики. Это открывает путь к целенаправленному дизайну «умных» материалов с заранее заданными свойствами для передовой электроники и сенсорики.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
