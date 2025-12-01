Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Армия США выделила средства на масштабную модернизацию БМП Bradley A4

Армия США готовится к получению современных боевых машин, обеспечивающих повышенную живучесть, мобильность и ударную мощь. Боевые машины Bradley компании BAE Systems призваны помочь американской армии доминировать над противником на поле боя.

БМП Bradley / © BAE Systems

Компания недавно получила контракт на сумму свыше 390 миллионов долларов на модернизацию дополнительных единиц этой техники для военных. Новые машины, которые начнут поступать в войска с октября 2026 года, станут современной заменой предыдущим модификациям, значительно повысив боевую эффективность, защищенность и безопасность экипажа.

Согласно пресс-релизу, модернизированная Bradley A4 обладает огневой мощью, мобильностью и уровнем защиты, которые отвечают требованиям военных к ведению активных операций. Машина значительно повышает безопасность экипажа и способность доминировать над противником в любых условиях.

Bradley A4 оснащена новейшей оцифрованной электроникой для оптимальной осведомленности экипажа, сетевого взаимодействия и связи в составе бронетанковой бригады.

Увеличенная мощность двигателя позволяет системе максимально использовать возможности разгона для быстрого маневра в ответ на боестолкновение или иные неблагоприятные ситуации. Функция повышенной мобильности предоставляет водителю улучшенную информацию об обстановке и статусе систем.

Комплекс включает полную баллистическую систему управления огнем, размещенную на новом центральном процессоре, с возможностью сопровождения двух целей, автоматической корректировки наводки орудия, автоматической юстировки и режимом «охотник-убийца» (hunter-killer).