Редкая эволюционная особенность позволила пандам использовать инструменты
Большие панды в китайском зоопарке отламывали палки бамбука и использовали их в качестве чесалки. Ученые предположили, что животные способны к краткосрочному планированию.
Ученые заметили, что гигантские панды использовали ветки или кусочки бамбука, чтобы почесаться. Это первый зарегистрированный случай использования инструментов среди этих животных. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.
Панды много времени проводят за едой и отдыхом, создавая впечатление ленивых и милых созданий, которые любят поесть.
«Когда мы заметили, что панды умеют пользоваться инструментами, это изменило наше прежнее представление о них», — рассказал Бин Ян (Bin Yang) из Института зоологии Шэньси (Shaanxi Institute of Zoology) в Китае.
Ян и его коллеги обратили внимание на такое поведение во время другой работы и решили подробнее изучить его. За 50 дней наблюдений они зафиксировали 383 случая использования инструментов большими пандами (Ailuropoda melanoleuca).
Панды в основном использовали ветки или куски бамбука, которые они отламывали от растений. Чаще всего они использовали палки как чесалку. Это помогало им чесать части тела, до которых было бы трудно добраться без инструментов.
Ученые наблюдали за пандами в одном из зоопарков Китая, где животные живут практически в естественной среде на открытом воздухе. По мнению Яна, дикие панды, вероятно, также могут использовать инструменты, но такие случаи исследователи ранее не фиксировали.
От других медведей панд отличает «ложный большой палец» на лапах — шестой палец, который значительно короче человеческого. Этот палец позволяет пандам хватать предметы в отличие от других медведей.
У панд относительно крупный мозг. По мнению ученых, навык отламывать палочки для последующего использования их как инструментов указывает, что панды способны к краткосрочному планированию.
Ян пояснил, что панды могут иметь более сложное мышление и поведенческие паттерны, чем считалось ранее. Чтобы подробнее узнать об использовании пандами инструментов, ученым предстоит провести дополнительные исследования.
8 Апреля, 2015
